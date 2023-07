Je fais des reportages sur la violence armée aux États-Unis depuis plus d’un an et je ne peux tout simplement pas m’y habituer

Même après tous ces mois de reportage aux États-Unis – y compris plus de fusillades de masse que je ne me souvienne – il m’est difficile de m’habituer à la réalité effrayante de la violence armée. Trous de balle marqués par la police sur le côté d’un camion après la fusillade de masse dans le quartier Kingsessing du sud-ouest de Philadelphie lundi soir. Crédit: Reuters/Bastiaan Slabbers En effet, je me souviens très bien d’avoir été à une fête à la piscine du Jour de l’Indépendance à Capitol Hill à peu près à la même époque l’année dernière lorsque mon téléphone a commencé à bourdonner d’informations selon lesquelles un homme armé perché sur un toit avait ouvert le feu lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park, près de Chicago, tuant sept personnes et en blessant beaucoup d’autres alors que des familles et des enfants se mettaient à l’abri. Avant que je ne m’en rende compte, j’étais passé de la commémoration de la liberté et de la liberté de l’Amérique à une fois de plus rendre compte des conséquences de son deuxième amendement farouchement gardé. Cette année, alors que nous approchions du week-end de vacances, un ami m’a demandé si j’avais des plans.

« Je pensais partir, mais voyager peut être un peu dingue en ce moment », ai-je répondu. « Espérons qu’il n’y aura pas de fusillades de masse comme l’année dernière… » C’était clairement un vœu pieux. Après tout, les chiffres du Archives de la violence armée montrent qu’il y a eu 21 928 décès liés aux armes à feu aux États-Unis cette année seulement, dont au moins 355 sont classés comme des fusillades de masse (définies comme quatre personnes ou plus abattues, sans compter le tireur). Au cours des 48 dernières heures seulement, de telles fusillades ont eu lieu dans le Minnesota, la Pennsylvanie, l’Ohio, le Maryland, la Louisiane, la Caroline du Nord, le Michigan, le Massachusetts, l’Illinois, le New Jersey et mon propre district de Washington DC. La dernière vague de fusillades donne du poids aux recherches suggérant que le 4 juillet est le moment le plus risqué pour les fusillades de masse sur le calendrier américain. Les homicides ont tendance à augmenter pendant les mois d’été, lorsque de grands rassemblements, une chaleur torride, l’alcool et d’autres substances peuvent créer une tempête parfaite pour que les tensions dégénèrent en violence – et, à leur tour, en tragédie. Mais peu importe la cause, chaque incident suit le même cycle prévisible : pensées et prières, indignation, pointage du doigt, inaction politique.

« Au cours des derniers jours, notre nation a de nouveau subi une vague de fusillades tragiques et insensées dans des communautés à travers l'Amérique », a déclaré Biden dans un communiqué de la Maison Blanche alors que les festivités d'hier commençaient. « Aujourd'hui, Jill et moi pleurons ceux qui ont perdu la vie et, alors que notre nation célèbre le Jour de l'Indépendance, nous prions pour le jour où nos communautés seront libérées de la violence armée. » C'est tout à fait le souhait d'anniversaire.

