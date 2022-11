Je fais des cauchemars à propos d’insectes – personne ne sait comment ils vont faire face à 10 000 sur eux, dit I’m A Celeb’s Olivia Attwood

Olivia Attwood de LOVE Island a révélé qu’elle avait fait des cauchemars à propos de bestioles effrayantes après s’être inscrite à I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!

La star de télé-réalité, 31 ans, qui se décrit comme une amoureuse des animaux, a admis qu’elle se préparait à être couverte d’insectes lors des horribles Bushtucker Trials de l’émission ITV qui commence dimanche.

Olivia Attwood fait des cauchemars d'être couverte de milliers d'insectes

Olivia n'a pas l'intention de se retirer des défis

S’adressant à The Sun au sujet de ses peurs, elle a déclaré: “Cela ne me dérange pas d’avoir un bug en soi – c’est quand il y en a environ 10 000 dans une boîte!

« Évidemment, oui, j’ai fait des cauchemars à ce sujet ! C’est une toute autre chose. Je ne pense tout simplement pas que quiconque sache comment il va faire face à cela, car ce n’est pas quelque chose que vous avez déjà eu à tester.

Cependant, Olivia, qui est devenue célèbre dans la série 2017 de Love Island, a admis qu’elle serait déçue d’elle-même si elle prononçait la célèbre phrase “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !”

Elle a dit: «Je pense que si vous dites que vous ne le direz jamais, vous vous faites mal. Je détesterais le dire et je pense qu’il me faudrait beaucoup de temps pour le dire parce que je suis assez déterminé et que j’ai regardé la série pendant des années.

“Vous ne voulez pas être la personne qui revient sans étoiles si vous n’avez pas essayé. Si vous avez réussi et que vous n’obtenez pas d’étoiles, c’est ce que c’est, mais je détesterais m’éloigner d’un essai et ne pas être en mesure de me dire honnêtement que j’ai fait de mon mieux.

“Certains d’entre eux [trials] sont vraiment difficiles, comme, si vous regardez chaque année, ce ne sont même pas les insectes, c’est de faire sortir ces petites étoiles des cordes qui est en fait plus difficile !

“Donc, tant que je lui ai donné une très bonne fissure, je suis d’accord avec ça.”

Parlant de la réception de l'appel des producteurs, Olivia a révélé qu'elle n'avait aucune demande de cavalier et a sauté sur l'occasion de jouer dans l'émission qu'elle a regardée en grandissant.





“Je ne pouvais tout simplement pas croire que je recevais l’appel pour être honnête, j’étais trop excité – vous allez dans la jungle, vous n’êtes pas autorisé à prendre quoi que ce soit, donc je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de place pour quelque chose comme ça .

“J’étais tellement excité de recevoir l’appel pour l’année en Australie, ce qui est extrêmement excitant et il fait chaud et ensoleillé.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que son essai Bushtucker sur Extra Camp en 2018 lui donnerait un avantage, Olivia a ajouté : évidemment je ne suis pas resté là-dedans.

“Je n’y suis resté que quelques heures, donc pas une préparation totale, mais oui, c’était agréable de venir ici et de voir comment tout cela fonctionne, mais c’est assez surréaliste de faire la vraie chose.

Pendant ce temps, Olivia, qui a adopté les chiens Stitch et Lola, a révélé qu’elle prévoyait toujours de manger de la viande au camp – même si cela signifie un testicule de kangourou.

Elle a déclaré: «Je suis une grande amoureuse des animaux, mais je ne suis évidemment pas végétarienne, donc je ne peux pas vraiment jouer cette carte.

«Je mange de la viande et même si j’essaie de savoir d’où provient ma viande, je ne suis pas végétarien, donc manger et tout ça n’est pas un problème pour moi.

« Je sais que ce spectacle dure depuis 20 ans et que le bien-être animal est à la hauteur de leurs priorités. Je ne ferais jamais rien qui mettrait les animaux en danger ou en danger.

