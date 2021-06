« Je fais de la musique qui profite à l’âme et à la santé », déclare Anand Parmar | Nouvelles des gens

La musique peut avoir un impact profond sur les gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Il améliore la mémoire et l’endurance aux tâches, améliore votre humeur et atténue l’anxiété et la tristesse. Il améliore votre tolérance à la douleur et vous pousse à vous entraîner plus efficacement.

Au service de la musique comme vecteur d’information, M. Anand Parmar est un chanteur, compositeur et interprète qui gère sa société de production musicale sous le nom de « Anand Parmar Production ». Il veille à ce que la musique atteigne chaque oreille et réconforte l’esprit intérieur. avantages de la musique et pour en faire l’expérience, assurez-vous de vous connecter à – https://www.instagram.com/anandparmarmusic/

Maintenant, il travaille sur une nouvelle chanson intitulée « Bus Tu……. » Cette chanson n’a pas encore été publiée, mais elle sera disponible sous peu via une grande société de musique. Sa musique entraînante vous donnera envie de vous lever et de danser. Les séances de musicothérapie d’Anand Parmar Production permettent de réduire la fatigue chez les personnes suivant des traitements médicaux et d’augmenter le seuil de fatigue chez les personnes souffrant de problèmes de santé.

Le premier album musical de M. Anand Parmar, « Sukun », a été réalisé par une équipe internationale et tourné à Moscou. Meri Kahani, l’un des singles les plus mémorables qu’il a co-créés, a été publié par la firme de musique Zee, avec sa bannière gérant l’audio, le visuel et le chant.

Son aventure musicale professionnelle a commencé en 1999, lorsqu’il a joué dans Super Singer Channel Talent Hunt’99 et Sa Re Ga Ma, Picnic Antakshari en 2003, et a pris de l’importance tout en recevant une compensation et une reconnaissance de leur part.

Il a également reçu le « Prix du meilleur chanteur en 2010 » par la All-India Free Writing Society et le MTNL Perfect Health Mela Achievements. Finaliste de Saregama 2003. Lorsqu’il a remporté le Talent Hunt Channel en 1999, il a ajouté une autre plume à sa couronne. Sous les labels Zee music, son premier projet international « Haseen Raaton Mein », un single en hindi a été tourné à Dubaï. Ses efforts se sont reflétés dans sa portée mondiale. Sur YouTube, cette chanson a déjà reçu plus d’un million de vues. Il propose quelque chose de nouveau, de grand et d’excitant. Il y en aura plus à l’avenir; tout ce que vous avez à faire est de rester à l’écoute.

(Avertissement : Ceci est un article vedette)