Je fais confiance à Lou Ness – Shaw Local

J’ai lu votre récent article sur Lou Ness. J’étais le PDG du Conseil de la santé mentale lorsque cet incident s’est produit. Nous étions l’un des principaux bailleurs de fonds de Turning Point. Je tiens à assurer vos lecteurs que Lou a agi comme n’importe quel dirigeant l’aurait fait dans cette affaire. L’erreur était entièrement un problème causé par l’État de l’Illinois.

Le fait est que Lou est une personne très attentionnée et responsable. Il n’y aurait pas de Turning Point sans Lou. Son énergie, son dynamisme et son engagement ont rendu possible ce qui semblait une vision impossible.

Son ministère a prouvé son intégrité. Sa vie de service a prouvé son engagement envers le public.

Je ferais confiance à Lou avec mon argent et mon vote.

Denis Smith

McHenry