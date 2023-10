« Je fais confiance à la voiture… pas au conducteur », déclare Mauricio Pochettino, le patron de Chelsea, à propos du VAR

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a appelé à simplifier le système VAR, affirmant qu’il « fait confiance à la voiture mais que le pilote est le problème » suite à la coûteuse erreur de but de Liverpool.

Liverpool s’est vu refuser à tort un premier but lors de sa défaite 2-1 à Tottenham le week-end dernier en raison d’une erreur de l’opérateur VAR Darren England.

La frappe de Luis Diaz a été signalée hors-jeu par les officiels sur le terrain, mais l’Angleterre a pensé à tort avoir lancé un appel en jeu.

Diaz était de la partie et l’Angleterre a confirmé cette décision avant de réaliser que le malentendu signifiait qu’il avait donné le feu vert pour que le match reprenne avec le but refusé.

Pochettino est favorable à la technologie, mais l’Argentin aimerait la voir simplifiée.

« J’ai confiance dans le VAR et dans la façon dont nous gérons le VAR. J’ai confiance en la voiture mais le conducteur ? C’est là le problème», a-t-il déclaré vendredi.

« Pour moi, il s’agit de simplifier la situation. Après de nombreuses années à voir comment les choses fonctionnent, le plus important est de revenir et de donner davantage de pouvoir à l’arbitre.

Pochettino souhaite que les hors-jeu et les appels sur la ligne de but soient vérifiés par le VAR, mais préférerait que les autres décisions sur le terrain soient laissées à l’arbitre et à ses assistants.

« Les décisions de hors-jeu et sur la ligne de but, ce sont les deux seules à conserver (pour le VAR) », a-t-il déclaré.

« Faites confiance à l’arbitre car pour le moment nous ne sommes pas satisfaits du VAR, nous ne sommes pas satisfaits des gens qui gèrent le VAR, mais le pire, c’est que nous ne sommes pas satisfaits de l’arbitre et c’est là le problème.

« Nous devons réfléchir un peu à l’avenir. Peut-être un pas en arrière, peut-être rendre les choses plus faciles et plus claires.

Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, a accepté vendredi que Liverpool se soit vu refuser un « but légitime » en raison de cette erreur.

L’organisme d’arbitrage Professional Game Match Officials Limited a admis qu’il s’agissait d’une « erreur humaine importante », le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, affirmant qu’une rediffusion était la solution la plus juste.

Rien n’indique qu’une rediffusion soit envisagée par les dirigeants de la Premier League, mais Postecoglou était prêt à admettre que son équipe avait eu de la chance.

« Le fait est que c’est un but légitime que Liverpool a marqué et qui n’a pas été accordé », a déclaré l’Australien.

« Vous regardez en quelque sorte pourquoi cela n’est pas donné parce que c’est la première chose que vous remettez en question : de toute évidence, quelque chose est tombé en panne.

« Il est devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’intégrité. Il ne s’agissait pas d’un détournement de la loi. C’était une erreur de communication, une erreur, une erreur qui a coûté cher à Liverpool.

Postecoglou a également plaidé pour que la compréhension soit faite à l’égard de l’Angleterre, largement critiquée.

« C’est une erreur importante, mais c’est un être humain qui a commis cette erreur », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas qu’il faille aller trop loin. »

