Je fais 10 000 pas par jour depuis un an – voici cinq avantages inattendus dont j’ai bénéficié

Le HIIT et la course à pied sont souvent considérés comme les options par défaut pour se mettre en forme. Mais, en tant qu’écrivain spécialisé dans le fitness, la colline sur laquelle je suis prêt à mourir est que je crois que de nombreuses personnes verraient de plus grands avantages en marchant simplement davantage.

Et ce n’est pas seulement pour les raisons auxquelles on pourrait s’attendre, comme les gains cardio ou la gestion du poids. En tant que personne ayant fait au moins 10 000 pas chaque jour au cours de la dernière année, j’ai découvert que cela comporte également des avantages moins médiatisés.

Voici quelques-uns des avantages qui m’ont persuadé d’attacher mon Traqueur de Fitness et faites de 10 000 pas une habitude quotidienne.

Avantages que j’ai ressentis en faisant 10 000 pas par jour

(Crédit image : Avenir / Harry Bullmore)

1. Ça me fait du bien

C’est en tête de liste pour une raison – je pense que c’est le facteur le plus important.

Ayant grandi à la campagne, j’ai toujours remarqué une relation positive entre le temps que je passe dehors et mon bonheur – c’est un bonus si mon environnement est majoritairement vert.

Je travaille désormais depuis chez moi en ville, et le meilleur indicateur du nombre d’heures que je passe devant mon ordinateur portable se présente sous la forme de deux empreintes arrondies sur ma chaise de bureau. La marche offre un dépaysement bienvenu et une occasion de se détendre.

Bien que 10 000 pas ne soient pas un nombre nécessaire pour obtenir la plupart des bienfaits pour la santé (plus de détails à ce sujet en bas de la page), je trouve que cela correspond assez bien à mon humeur.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore.

Si je commence à me sentir agité ou enfermé dans l’après-midi, une vérification rapide de mon Apple Watch Ultra2 montre généralement que je ne suis pas en mesure d’atteindre ce chiffre. Si tel est le cas, je laisserai mon chien me traîner jusqu’au parc voisin pour une petite escapade, et je me sentirai inévitablement beaucoup mieux.

(Crédit image : Avenir / Harry Bullmore)

2. J’apprécie

Combien de fois avez-vous entendu la phrase « Je avoir aller courir » ? Cela peut souvent être considéré comme un fardeau – des fondations fragiles pour développer un passe-temps ou une habitude.

J’ai constaté qu’il y a moins de pression ou de préparation autour de la marche, ce qui peut la rendre plus agréable : il vous suffit de lacer vos chaussures et c’est parti.

J’aime l’empiler avec d’autres activités que je trouve aussi amusantes. Cela peut impliquer d’en faire une activité sociale en invitant un ami, en explorant un nouvel endroit ou même en jouant avec des applications comme Pokémon Aller . Tant que vous passez un bon moment, des journées heureuses.

Marcher pour le plaisir peut ressembler un peu à mon premier point, mais il y a une raison pour laquelle je me concentre au laser sur la priorité aux exercices qui vous font vous sentir bien.

Je m’entraîne dans des gymnases, des parcs, des garages et occasionnellement dans un hangar depuis plus d’une décennie maintenant, expérimentant une vaste gamme de styles d’exercices. À maintes reprises, j’ai découvert que les exercices qui occupent une place régulière dans ma vie sont ceux que j’apprécie le plus – pour moi, il s’agit de soulever des poids, de la marche, de la gymnastique, du football et, plus récemment, du padel.

Si vous aimez quelque chose, vous continuerez à le faire, surtout si c’est gratuit. Et si vous faites de l’exercice régulièrement, vous verrez des résultats. C’est pourquoi je pense que la marche est l’une des formes d’exercice sous-estimées.

(Crédit image : Future / Harry Bullmore)

3. C’est un moyen polyvalent d’obtenir votre dose de remise en forme

Le total de 10 000 pas par jour peut sembler assez intimidant et inaccessible. Lorsque j’ai attaché pour la première fois un Fitbit à l’ancienne à mon poignet en 2016 (vous voudrez consulter notre guide des meilleurs Fitbits si vous envisagez de vous lancer dans la marche), j’ai mis l’accent sur les marches plus longues et à plusieurs reprises. n’a pas atteint cet objectif.

Depuis lors, j’ai découvert que le « grignotage physique » était une approche plus efficace, en intégrant des extraits digestibles de mouvements qui améliorent l’humeur tout au long de la journée. Cela peut signifier répondre à quelques e-mails professionnels le matin en flânant dans le parc, faire des courses à pied lorsque cela est possible ou utiliser un arrêt de bus légèrement plus éloigné de chez moi si je cours tôt.

Contrairement à une sortie à la salle de sport ou à une pratique sportive, vous n’avez pas non plus besoin de changer de tenue ni d’équipement spécialisé. Cela signifie que vous pouvez faire de grands progrès vers votre objectif à tout moment et en tout lieu, sans perturber votre emploi du temps habituel.

4. Cela m’aide à me concentrer

Subjectivement, j’ai toujours trouvé que l’activité physique et sortir m’aide à me concentrer. Sans une séance d’exercice matinal, mon esprit tourne généralement à un million de kilomètres par heure et j’ai du mal à m’attaquer aux tâches à accomplir, qu’il s’agisse de travail ou autre.

Cela a été exacerbé lorsque j’ai commencé à travailler à domicile en 2020, car le temps que je passais naturellement à l’extérieur diminuait. Il n’y avait plus de réservation de trajet chaque jour de travail, ni d’incitation supplémentaire à quitter le bâtiment dans lequel je travaillais pendant ma pause déjeuner.

Pour contrer cela, j’aime prendre le temps de bouger régulièrement et la marche est l’une de mes options préférées. Cela a aidé ma productivité à monter en flèche et me laisse beaucoup moins vulnérable aux distractions habituelles comme le doomscrolling.

La science semble être d’accord avec ma théorie. Un article de École de médecine de Harvard comprend une longue liste des avantages que l’exercice peut avoir pour l’esprit, notamment en améliorant votre humeur, votre sommeil, votre mémoire et vos capacités de réflexion, tout en réduisant le stress et l’anxiété.

(Crédit image : Future / Harry Bullmore)

5. Cela peut améliorer votre condition physique

Il est important de souligner que la marche n’est pas la seule forme d’exercice que je pratique. Pour moi, l’entraînement est un passe-temps, donc en une semaine, je fais généralement plusieurs séances de musculation, de gymnastique, d’haltérophilie olympique et de course à pied.

L’entraînement en force en particulier offre un excellent rapport qualité-prix, et je le recommande à tout le monde : un corps fort est un corps en forme, fonctionnel et robuste, capable de faire face aux rigueurs de la vie quotidienne avec un risque minimal de blessure.

Mais je prends toujours le temps de marcher, car cela a un impact énorme sur ma santé, mon humeur et mon esprit.

Par exemple, des mouvements réguliers et des pauses au bureau aident à lutter contre les hanches tendues et les douleurs dans le bas du dos, qui peuvent être un effet secondaire d’une position assise excessive (un instructeur de Pilates recommande ces cinq mouvements pour réparer les dommages causés par une position assise à un bureau toute la journée).

La marche rapide peut également aider à développer votre capacité aérobie (la capacité de votre corps à absorber et à utiliser l’oxygène), vous permettant ainsi d’accomplir plus facilement les tâches quotidiennes comme courir vers le bus ou jouer avec vos enfants. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui débutent dans le domaine du fitness, même si les sportifs réguliers peuvent avoir besoin d’une activité plus stimulante pour constater des changements dans ce domaine.

La marche est également un outil pratique de gestion du poids. Si votre objectif est de perdre du poids, vous devez être en déficit calorique, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories que vous n’en consommez. La marche sollicite bon nombre des plus gros muscles de votre corps, comme ceux de vos jambes, ce qui entraîne une dépense calorique élevée et, combinée à un régime alimentaire approprié, peut jouer un rôle dans la perte de poids.

Pour ces raisons et bien d’autres, je pense qu’une bonne dose de marche fait partie de presque tout mode de vie sain et actif.

(Crédit image : Avenir / Harry Bullmore)

Combien de pas faut-il faire par jour ?

Nous avons établi qu’augmenter le nombre de pas que vous faites chaque jour peut avoir de nombreux impacts positifs, mais vous n’avez pas besoin d’atteindre le chiffre annoncé de 10 000 pour profiter des nombreux avantages de la marche. Ce total élevé provient d’un podomètre japonais des années 1960 appelé manpo-kei, qui se traduit approximativement par « mètre de 10 000 pas ».

Un article du Université de Grenade affirme que ce chiffre « n’avait aucune base scientifique ». L’université a mené une étude qui conclut que « si l’on se concentre sur le risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire, la plupart des bénéfices se situent à environ 7 000 pas ».

Il déclare plus tard que 8 000 pas par jour « réduiront considérablement le risque de décès prématuré », l’auteur principal Francisco Ortega ajoutant : « Nous avons montré pour la première fois que plus vous faites de pas, mieux c’est, et qu’il n’y a pas de un nombre excessif d’étapes qui se sont révélées nocives pour la santé.

Pendant ce temps, une méta-analyse de 2022 publiée dans le Santé publique Lancet Le journal a trouvé : « Faire plus de pas par jour était associé à un risque progressivement plus faible de mortalité toutes causes confondues, jusqu’à un niveau qui variait selon l’âge. [6,000-8,000 in those aged 60 and up, and 8,000-10,000 in people younger than 60].»

Ce sont des règles empiriques solides avec lesquelles travailler, mais je vous encourage également à découvrir ce qui fonctionne pour vous. Tout le monde est différent, avec des gènes, des routines, des engagements et des niveaux de forme physique différents, de sorte que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre.

Le corps humain, aussi incroyable soit-il, s’adapte aux exigences que vous lui imposez – et simplement en augmentant le nombre de marches que vous faites chaque jour, vous constaterez probablement des changements positifs.