Je doute que les larmes funéraires de Meghan Markle soient réelles. Pourquoi pleureriez-vous pour quelqu’un qui a dirigé une organisation que vous méprisez ?

RETOURNONS nos esprits aux funérailles de la princesse Diana.

Nous n’avions jamais rien vu d’aussi énorme, d’aussi inattendu ou d’aussi émouvant.

Kate, William, Harry et Meghan devant le château de Windsor avant les funérailles nationales de la reine Crédit : AP

Meghan Markle pleurait alors que le cercueil de la reine était mis dans le corbillard Crédit : AP

Les funérailles de la reine ont éclipsé tout ce que n’importe qui, n’importe où dans le monde, avait jamais vu. Il a éclipsé nos attentes les plus folles Crédit : Alamy

Il y a eu tellement de moments de tristesse écrasante que je suis resté assis là pendant des heures, à pleurer.

Le corbillard traversant un blizzard de fleurs alors qu’il se dirigeait vers la M1 vers Althorp.

Les princes Harry et William suivant le cercueil, qui était orné d’une décoration florale et d’une carte qui disait simplement “Maman”.

Et, bien sûr, Elton John chantant “Goodbye England’s Rose”.

J’étais en morceaux.

Mais j’étais aussi un peu nerveux parce que je n’arrêtais pas de penser, comment des funérailles peuvent-elles être plus déchirantes que celles-ci ?

Et si ce n’est pas le cas, que se passera-t-il lorsque la reine mourra ?

Allons-nous tous penser qu’une vieille dame est décédée et ne pas y prêter beaucoup d’attention ?

Et si nous le faisions, son envoi serait-il plus petit que celui de Diana en conséquence ?

Eh bien, nous connaissons tous la réponse à cela maintenant.

Il s’agissait d’une perturbation de couleur primaire de cinq milles de long dans la force.

Cette scène où son cercueil est descendu dans le centre commercial, avec tous ces gens qui regardaient et tous ces drapeaux et tous ces soldats endimanchés, était plus excitante et plus émouvante que tout ce que j’aurais pu imaginer.

J’étais gaspillé de graisse.

Je ne sanglotais pas cependant, parce que j’étais trop occupé à trembler de joie et de gratitude face à la taille de tout cela et à la majesté et à l’éclat de toutes les personnes impliquées.

Je poussais également un énorme soupir de soulagement parce que si la foule avait été inégale, cela aurait envoyé un signal inquiétant – que nous beaucoup, les gens ordinaires de la nation voulaient un style de royauté Diana plus que nous ne voulions la version construite sur 70 ans par la Reine.

Ces deux-là sont déséquilibrés

Que nous voulions plus de jolies filles et de robes décolletées que de travail acharné et de chaussures sensées.

Ce qui aurait turbocompressé les systèmes d’entraînement et l’ambition de Meghan Markle et de son mari foudroyant Harry.

Je ne veux pas ressembler à Piers Morgan, qui est obsédé par les Markles, parce que je ne veux jamais ressembler à Piers Morgan.

Mais je crains qu’il n’y ait aucun moyen de contourner cela. Il a raison. Et je vais sonner comme lui quand je dis: “Ces deux-là sont déséquilibrés”.

Voici quelques questions auxquelles Meghan aimerait peut-être répondre.

Le jour de la mort de la reine, pourquoi William et son groupe ont-ils attendu si longtemps à Londres qu’ils sont arrivés en Écosse – nous dit-on – après la mort de la reine ?

Et pourquoi Harry est-il alors arrivé tout seul ? Et puis repartir seul tôt le lendemain ?

Étiez-vous une nuisance en quelque sorte?

Ou étiez-vous trop contrarié pour y aller ?

Bien sûr, on nous a montré des photos de toi pleurant à l’enterrement mais tu es un acteur, pour avoir pleuré à haute voix. Pas très bon, je l’avoue, mais acteur quand même.

Et les acteurs peuvent pleurer à la demande. Même moi je peux. Et, à plusieurs reprises, ont.

Je doute fort que ces larmes soient réelles. Parce que pourquoi pleurerais-tu aux funérailles de quelqu’un qui dirigeait une organisation que tu méprises manifestement.

Ce serait comme si je pleurais quand Piers est emmené dans ce grand garde-manger dans le ciel.

Et Harry ? Eh bien, lorsqu’il a fallu choisir entre chanter God Save The King, ce qui aurait plu à sa famille et à environ quatre milliards de personnes dans le monde, et NE PAS chanter, ce qui ne plairait qu’à sa femme, il a choisi de ne pas chanter.

C’est peut-être parce qu’il a des boules géantes.

Mais il est plus probable que Meghan les ait attachés à une bombe dans une commode de leur hideuse maison en Californie.

C’est peut-être ce que tous ces renflements suspects étaient sous sa robe moulante. Le détonateur.

Au cours des derniers mois, les Markles ont eu l’impression que leur volonté de devenir la nouvelle famille royale se déroulait plutôt bien.

Il faisait le clown dans un bus avec ce demi-esprit, James Corden, et elle attirait pas mal d’attention parmi un petit gang d’adolescentes féministes qui pensent que The Old Royal Family est peut-être des mangeurs de viande racistes.

C’est ce qui l’a stimulée. Un sentiment que parce que la reine “ne s’est jamais plainte et n’a jamais expliqué”, Meghan pourrait saccager l’endroit, cracher du poison, dire “ses vérités” et, ce faisant, gagner le cœur et l’esprit des stupides et des handicapés sociaux.

Mais ensuite, elle est arrivée aux funérailles de la reine et dans sa tête intrigante, elle a dû penser, “Oh merde”, cette affaire de redevances est plus grande que je ne le pensais.

Tu as sacrément raison, mon amour.

La famille royale dans ce pays existe depuis plus de mille ans et est massivement respectée, comme vous l’avez vu, par des milliards de personnes à travers le monde.

Actrice à deux bits

Alors que vous êtes une actrice divorcée et surtout sans amis qui a jeté votre propre famille et a demandé à votre mari de faire la même chose.

Et pour quoi? Un peu d’argent ?

Je connaissais un peu Harry. Nous avons joué au tennis ensemble (j’ai gagné) et il est venu une fois conduire en tant que The Stig sur Top Gear. C’était un bon garçon. Mais vous, Meghan, avez rempli sa tête de bêtises américaines réveillées et l’avez ruiné.

Dieu sait ce qu’il obtient en retour. En fait, frottez ça – parce que bien sûr, Dieu le sait.

Ce que nous savons, ici sur Terre, c’est qu’il voulait porter un uniforme à l’enterrement.

Il voulait saluer au Cénotaphe. Il voulait être là pour sa famille aux funérailles de sa grand-mère et à cause de toi, Meghan, il ne pouvait pas.

En conséquence, nous ne sommes pas intéressés par vous ou vos podcasts, ou vos «fondations», et nous ne sommes certainement pas intéressés par le prochain livre révélateur de votre mari.

Si vous pouvez appeler quelque chose écrit au crayon “un livre”.

J’ai très envie de tout mon cœur de ne pas le lire.

Je ne souhaite aucun mal à Meghan. J’espère qu’après avoir été photographiée assise toute seule à l’arrière du superyacht d’un playboy et à l’extérieur du Taj Mahal, elle continuera à mener une vie longue et heureuse.

Mais elle devrait le savoir.

Quand elle mourra, dans de nombreuses années, espérons-le, elle ne sera pas portée devant des millions de personnes par des hommes stoïques au bon cœur et aux bras forts.

Si les nouvelles sont lentes, le mieux qu’elle obtiendra est une petite nécrologie dans le Times à la page 27.

Parce que tout son être est basé sur rien du tout, et nous préférons les gens avec un peu plus de choses en cours.

C’est pourquoi nous avons aimé la reine et c’est pourquoi nous aimons Charles et c’est pourquoi, dans de nombreuses années, après qu’il aura traversé un blizzard de roses, nous aimerons aussi William et ensuite, plus loin sur la route, George.

Alors, Meghan, ma chère, pour utiliser le genre de langage que vous, les Américains, comprenez : « Vous allez perdre cette guerre avec notre famille royale. Et tu vas perdre gros ».