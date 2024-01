Je doute déjà de la durabilité à long terme de mon Pixel 8 Pro

Cela a commencé la dernière semaine de décembre ; J’ai retiré mon Pixel 8 Pro du chargeur un matin et j’ai constaté que la batterie était toujours à 18 %. J’ai pensé qu’il s’agissait peut-être simplement d’un mauvais branchement du câble, mais ce faisant, j’ai réalisé que le téléphone ne se chargeait pas. J’ai essayé avec un autre câble USB-C – celui fourni dans la boîte – mais toujours rien. Je pensais que c’était le chargeur en cause, alors je suis allé au bureau à domicile et j’ai branché le Pixel 8 Pro sur le Nexode 200W, qui est ce que j’utilise pour charger la plupart de mes appareils – encore une fois, cela n’a fait aucune différence.

Câblé (Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central) Dans Hardwired, Harish Jonnalagadda, rédacteur en chef d’AC, se penche sur tout ce qui concerne le matériel, y compris les téléphones, les serveurs de stockage et les routeurs.

À ce stade, je pensais que le port USB-C était en panne et, comme il y avait beaucoup de données sur l’appareil qui n’étaient pas sauvegardées, j’ai retiré le Pixel Stand pour au moins charger le téléphone pendant le transfert vers un autre. appareil. Je voulais revenir au OnePlus Open, j’ai donc commencé à configurer le pliable et, par habitude, j’ai connecté le câble entre les deux appareils pour déplacer les données. D’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné et le Pixel 8 Pro a recommencé à se charger. Lorsque j’ai rebranché l’appareil sur le Nexode 200W, la batterie a commencé à se charger.

Depuis ce jour, charger le Pixel est une source régulière d’anxiété et de frustration. Bien que le port USB-C fonctionne toujours, il s’est clairement détaché (il y a beaucoup de jeu autour du boîtier), et la moitié du temps, tout câble que je connecte se détache au bout d’environ 15 minutes et l’appareil ne se charge pas. – surtout lorsque j’utilise un support de téléphone.

C’est juste après deux mois d’utilisation du Pixel 8 Pro, un appareil censé durer sept ans. D’une manière ou d’une autre, je doute que le port USB-C de cet appareil dure ne serait-ce qu’un an, et encore moins sept. Ce n’est pas un phénomène nouveau sur les Pixels ; J’ai utilisé tous les téléphones commercialisés par Google jusqu’à présent, et un refrain constant est le mauvais contrôle qualité. Le revêtement oléophobe de mon Pixel 4 s’est dissipé après un mois d’utilisation, le bouton de volume de mon Pixel 7 Pro s’est détaché au bout de quatre mois et le Pixel 6 Pro a eu des problèmes similaires avec le port USB-C.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

Certaines de ces faiblesses étaient excusables dans le passé, alors que Google venait tout juste de démarrer, mais la marque est désormais un acteur établi sur la scène matérielle, et le fait que ses appareils continuent de rencontrer des problèmes matériels est exaspérant. Ce n’est pas le seul inconvénient du Pixel 8 Pro ; le Tensor G3 n’est nulle part aussi rapide que les autres produits phares, le téléphone n’est pas particulièrement fluide dans une utilisation quotidienne et il s’accélère facilement pendant les jeux. Et après deux mois d’utilisation, j’ai déjà utilisé 90 % du stockage disponible, je devrai donc bientôt supprimer certaines données.

Mais je l’utilise toujours en faveur des téléphones Xiaomi, OnePlus et Samsung en raison du logiciel propre et des caméras. Bien que Xiaomi propose le meilleur ensemble d’appareils photo de tous les téléphones dans le Xiaomi 13 Ultra, le Pixel 8 Pro est le grand gagnant pour prendre des photos et des vidéos dans des conditions de faible luminosité, et j’apprécie cela plus que les prouesses de jeu de l’appareil.

Ce que je ne peux pas supporter, ce sont les pannes matérielles sur un produit phare à 1 000 $, et Google doit résoudre ce problème ; elle ne peut pas facturer le même prix que les autres marques tout en continuant à déployer des téléphones avec peu ou pas de contrôle qualité. Quant à mon appareil, je devrai l’envoyer à un centre de service à un moment donné, et je n’ai pas du tout hâte de le faire : j’ai eu assez de contacts avec le service après-vente de Google pour savoir à quel point c’est chaotique, et J’ai l’intention d’attendre le plus longtemps possible avant de prendre cette voie.

C’est formidable que Google déploie sept mises à jour de plate-forme pour la série Pixel 8 ; c’est absolument la voie à suivre pour Android dans son ensemble, et je souhaite que d’autres fabricants emboîtent le pas. Cependant, Google doit également s’assurer qu’il en fait suffisamment pour garantir que ses appareils peuvent réellement durer aussi longtemps sans tomber en panne, et c’est un domaine auquel la marque n’a pas prêté beaucoup d’attention, voire pas du tout.