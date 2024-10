Paul Pogba a donné une série d’interviews dans lesquelles il a expliqué « l’erreur » derrière un test antidopage raté, pourquoi il est « prêt à renoncer à de l’argent pour jouer pour la Juventus » et se sentait « comme un lion en cage ».

Le milieu de terrain a été condamné à une suspension initiale de quatre ans après avoir échoué à un test antidopage standard en Serie A au début de la saison dernière.

Il a interjeté appel, qui a été partiellement accepté par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la suspension a été réduite à 18 mois.

Cela signifie que Pogba sera disponible pour revenir à partir de mars 2025, mais il reste à voir si ce sera à la Juventus, car le club envisage une résiliation par consentement mutuel.

« Ce sera un nouveau Pogba : plus affamé, plus sage et plus fort », a-t-il déclaré. a déclaré à La Gazzetta dello Sport.

« Je me suis entraîné seul avec le staff cette année et je suis prêt à revenir à la normale en 2025. Je n’ai qu’une envie : jouer au football.

« L’amour des fans n’a jamais manqué. Je n’ai pas pu avoir de contact avec les joueurs de la Juve en raison de problèmes juridiques, mais de nombreux coéquipiers passés et présents ont montré leur soutien. Juan Cuadrado m’appelait tous les deux jours et me faisait rire. Dybala a envoyé beaucoup de messages, puis Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… »

Le nouvel entraîneur Thiago Motta a laissé entendre qu’il ne voyait pas Pogba faire partie de son équipe à l’avenir.

« Je n’ai pas pu lui parler, mais ce moment viendra », a assuré le joueur.

« Je me concentre sur ma préparation et sur le fait de jouer avec la Juve. Je suis actuellement un joueur de la Juve et c’est tout ce que j’ai en tête aujourd’hui.

« Je parle sur le terrain et ensuite Thiago Motta peut juger de ses propres yeux, en fonction de ce qu’il voit. C’est bien de parler, mais je veux jouer pour la Juve et être le meilleur pour la France aussi.

Serait-il prêt à abandonner certains de ses bijoux pour avoir l’opportunité de jouer au moins une minute avec les Bianconeri ?

« Je suis prêt à donner de l’argent pour jouer pour la Juve. Je veux revenir.

La Juventus regarde déjà au-delà de Pogba

Avant l’interdiction, il y avait déjà un signe que Pogba était mis de côté, puisque le maillot numéro 10 revenait à Kenan Yildiz.

« Ce n’est pas mon numéro, c’est le numéro de la Juve ! Quand je suis revenu à Manchester United en 2016, ce n’est pas comme si j’avais emporté le 10 avec moi. J’ai dit à Kenan qu’il avait du talent et qu’il méritait ce maillot. Dès les premiers entraînements, j’ai pu constater qu’il était différent.

« La Juventus a bien fait de se concentrer sur le présent, car j’avais une suspension de quatre ans, alors bien sûr, ils ont donné le 10 à Kenan. »

Au vu des difficultés de l’année dernière, notamment du procès autour de son frère et d’anciens amis qui auraient tenté d’extorquer de l’argent à Paris, Pogba a-t-il laissé tomber la tête ?

« Ça a été une année très difficile, mais ce qui m’a fait le plus mal, c’est de passer chaque jour devant le stade et le terrain d’entraînement de Continassa pour emmener mes enfants à l’école, sans pouvoir s’entraîner ou jouer avec la Juventus.

« Je me sentais comme un lion en cage. À un moment donné, j’ai voulu quitter l’Italie avec ma famille, parce que la situation me faisait trop mal.

En ce qui concerne le péché originel de prendre ce supplément vitaminique, celui-ci lui a été fourni par quelqu’un en dehors de la Juventus alors qu’il s’entraînait pendant la pré-saison en Amérique.

«C’était un professionnel. Comme beaucoup de joueurs, j’ai un chef personnel, un préparateur physique et un physiothérapeute, c’était aussi le cas à Manchester. Il ne s’agissait pas de lire l’étiquette, elle m’a été remise par un professionnel extérieur au club. Mais je ne répéterai pas cette erreur, c’est sûr.

On a demandé à Pogba s’il regrettait la décision de reporter l’opération du ménisque, alors qu’il tentait d’être prêt pour la France à la Coupe du monde 2022.

« Ce n’était pas ma décision seule, nous avons emprunté ce chemin ensemble sur les conseils des médecins. Je ne regrette rien, c’est la vie.

Pogba sur Sky Sports UK