CETTE retraitée a été obligée de vivre dans sa petite voiture après qu’un propriétaire cupide lui ait retiré le prix de son appartement.

Susannah Tuxford, 78 ans, a pris sa retraite en 2014 après avoir travaillé pendant plus de cinq décennies, mais a été pour l’essentiel abandonnée par le gouvernement.

Susannah et son chien vivent dans la petite voiture Crédit : 9news

Susannah a pleuré en expliquant sa situation de vie Crédit : 9news

Elle est obligée de dormir dans sa voiture et de manger de la nourriture donnée Crédit : 9news

Mais les prix de location sont devenus trop élevés dans son Queensland natal, en Australie, la forçant, elle et son chiot, à emménager dans leur voiture.

Susannah a déclaré qu’elle avait demandé de l’aide au gouvernement, mais qu’il n’avait rien pu faire.

Elle a déclaré à 9News : « J’ai payé tout cet argent, toutes ces années et le gouvernement n’aide personne comme moi.

« Je n’ai pas pris de douche pendant deux semaines, je suis juste allé dans la salle de bain et j’ai utilisé le lavabo. »

Susannah a été obligée d’utiliser des « bouchons en papier » pour se laver, remplissant le drain de la salle de bains de mouchoirs pour le remplir d’eau et se laver.

Elle survit grâce à la générosité des associations caritatives locales, qui lui déposent des sandwichs à manger – mais la situation la laisse « embarrassée ».

Et Susannah n’a plus de famille en Australie, ce qui signifie qu’elle n’a d’autre choix que de vivre dans son petit SUV.

Le chef de l’opposition du Queensland, David Crisafulli, a déclaré : « Comment en sommes-nous arrivés à ce point dans le Queensland alors qu’une personne qui a payé des impôts toute sa vie au cours de ses années d’or, à cause d’un manque d’investissement dans le logement, doit vivre dans un parc ? »

Après nouvelles La situation de Susannah a attiré l’attention, on lui a proposé une place dans un les soins aux personnes âgées à la maison – mais dit qu’elle n’en a pas besoin, juste « un toit au-dessus de sa tête ».

Ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui se tournent vers leur voiture pour trouver un logement : un jeune homme, incapable de payer son loyer, a également emménagé dans sa voiture.

Tiktoker NomadicRyan s’est rendu sur le site de réseau social pour révéler comment il vit à l’intérieur de son véhicule.

Il a expliqué : « Je n’ai pas les moyens de payer le loyer. C’est trop cher et ils continuent de l’augmenter.

« Je ne gagne tout simplement pas assez pour payer mon loyer, acheter de la nourriture, mes factures, prendre soin de moi et vivre de bonnes expériences. »

Il a ajouté : « Je veux juste vivre ma vie et ne pas avoir à me soucier du loyer parce que c’est la chose la plus stressante de ma vie. C’est tellement inutilement cher.

« J’ai juste l’impression de perdre ma vie à essayer de me bousculer et à pleurer juste pour payer le loyer et à voir ça argent disparaissant chaque mois. »

Cela survient alors qu’une autre femme a abandonné son ancienne vie pour vivre dans sa voiture avec un budget strict – et elle adore ça.

Dee a opté pour le mode de vie nomade après qu’un divorce l’ait amenée à repenser sa situation de vie.