Je dois vivre avec 60 £ par semaine parce que ma propre banque m’a bloqué pendant presque un an – je me sens comme un prisonnier dans ma propre maison

Un retraité HANDICAPÉ n’a que 60 £ pour vivre par semaine parce que sa banque l’a bloqué sur son compte pendant près d’un an.

David Darlington, 65 ans, a des milliers de livres à son nom – mais dit qu’il se sent comme un prisonnier dans sa propre maison parce qu’il ne peut y accéder.

L’homme handicapé du Cheshire avait l’impression de «dépérir» avec 60 £ par semaine Crédit : MEN Media

David Darlington a été empêché d’acheter une caravane longtemps recherchée Crédit : MEN Media

L’OAP dit à ses proches qu’il « dépérit » après qu’il a été empêché d’utiliser ses propres finances et que ses prestations ont été réduites par le Cheshire East Council.

Sa famille dit que les temps difficiles sont le résultat du désir de David d’acheter une caravane à Rhyl.

Son neveu Mark Gibson a déclaré: “Il ne voulait pas d’un voyage à Las Vegas. Il voulait juste une chose simple et le conseil a dit” non “. Depuis que ma mère l’a aidé à faire ça, c’est des pistolets à l’aube.”

David a subi une grave lésion cérébrale suite à une chute dans les escaliers il y a 23 ans, ce qui l’oblige à compter sur une assistance 24 heures sur 24 pour ses besoins de base.

Mais maintenant, sa santé mentale se détériore parce qu’il ne peut utiliser aucune de ses économies durement gagnées.

Sa sœur Pat Gibson, 67 ans, a déclaré qu’il souhaitait retirer une partie de son épargne-retraite privée qu’il avait accumulée tout au long de sa carrière chez Rolls Royce.

Elle a déclaré à Cheshire Live : “Quand nous étions petits, nous avions toujours une caravane. Il a décidé qu’il voulait en acheter un pour lui-même.

“David a eu un horrible accident quand il était plus jeune et s’est fracturé le crâne. Il est resté dans le coma pendant 18 mois.

“En le voyant maintenant, vous ne penseriez pas qu’il soit si différent d’un adulte normal – mais il l’est.”

Pat et Mark se sont battus pour obtenir une procuration au cours de la dernière année, disons le compte de David afin de libérer les fonds pour ce qu’il veut.

En plus de ne pas avoir la capacité de dépenser son propre argent, un employé du Cheshire East Council a déclaré à David qu’il devait payer 1 429 £ par semaine pour prendre soin de ses soins sans l’aide des prestations.

L’e-mail indique que son accès aux fonds personnels a été bloqué pour “manque de capacité à gérer ses finances”.

Pat affirme que la société de soins de David, Choice Support, tentait d’obtenir de l’argent pour payer les dépenses, telles que la nourriture et les activités, car il n’a accès qu’à environ 60 £ par semaine.

Elle a dit : « David n’y arrive pas. Personne ne peut gérer cela. Personne ne peut manger correctement avec cette somme d’argent. Il perd du poids, dépérit, à cause de ça.”

L’accès à ses fonds a finalement été accordé après qu’il a été jugé que David était “capable” de remettre sa procuration.

Mark dit que la priorité est maintenant de rembourser la dette que son oncle doit pour ses frais de garde.

Il a déclaré: «Il a été laissé pour vivre avec presque rien et est prisonnier dans sa propre maison. Il ne peut se permettre d’aller nulle part, c’est comme ça depuis un an. C’est déchirant.

“Lorsque nous avons finalement réussi à accéder à des fonds, je lui ai demandé ce qu’il voulait – n’importe quoi dans le monde – il a dit un sandwich au fromage. Il est tellement habitué à n’avoir presque rien.”

Un porte-parole de Choice Support, qui fournit les soins de David, a déclaré: «Notre objectif est de fournir les meilleurs soins et soutien possibles à David dans une situation très complexe.

“Nous avons des conversations régulières avec lui et, dans l’ensemble, il continue de profiter de sa vie normale et active.”

Un porte-parole du Cheshire East Council a déclaré: «Nous pouvons confirmer que nous soutenons le frère de Mme Gibson, y compris une aide pour ses finances, et qu’il est heureux et bien là où il vit actuellement.

«Le conseil continue de s’engager positivement avec Mme Gibson dans des discussions sur la gestion des finances de son frère.

“Le Cheshire East Council est conscient de son devoir de protéger et de sauvegarder toutes les personnes vulnérables et n’est pas en mesure de commenter les questions personnelles et sensibles soulevées par cette enquête.”