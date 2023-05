Je dois tous les nommer : les rues de cette banlieue de Las Vegas portent le nom de Pokémon bien-aimés

Comme ça arrive6:05Je dois tous les nommer : les rues de cette banlieue de Las Vegas portent le nom de Pokémon bien-aimés

Nommer de nouvelles rues peut être difficile.

Ils doivent être faciles à prononcer, inoffensifs et – peut-être le plus important – nouveaux.

« Ils ne peuvent pas ressembler à un autre nom de rue ou ils ne peuvent pas déjà être utilisés », a déclaré Andrea Miller, responsable de l’administration de la construction pour Harmony Homes au Nevada.

C’est pourquoi, lorsqu’il s’agissait de nommer les routes d’un nouveau lotissement à Henderson, dans le Nevada, elle s’est tournée vers une série de jeux vidéo bien-aimée.

« Je rentrais du travail et je renvoyais des noms à mes enfants, et ils trouvaient des noms de rue idiots, puis nous devions les mettre de côté », a déclaré Miller. Comme ça arrive hôte invité Helen Mann.

« Alors mon aîné m’a dit : ‘Et Pokemon ?' »

Maintenant, dans la banlieue de Las Vegas, une toute nouvelle maison de ville sur Jigglypuff Place ou juste à côté de Snorlax Lane peut être la vôtre.

Pikachu hors de la table

Le choix des noms de rue peut être un long processus. Des dizaines d’options seront soumises par les promoteurs aux autorités municipales, mais seules quelques-unes sont approuvées.

Lorsque Harmony Homes a commencé la construction du développement, le jeu mobile Pokémon Go était populaire auprès de ses fils de 11 et 14 ans.

Le trio s’est assis pour nommer quelques-uns des Pokémon les plus populaires – connus à l’origine en japonais sous le nom de « Pocket Monsters » – du jeu. Mais il y en avait un que Miller n’utilisait pas, car elle trouvait que c’était un peu trop évident.

« Je ne voulais pas utiliser Pikachu parce que je ne voulais pas qu’il se démarque vraiment que la communauté porte le nom de Pokemon », a-t-elle déclaré. Comme ça arrive.

Un ballon de Pikachu et Évoli, deux personnages de la série Pokemon, flotte au défilé de Thanksgiving de Macy 2021. (Eugène Gologursky/Getty Images)

En plus de Jigglypuff et Snorlax, les résidents et les visiteurs de la région peuvent trouver des rues portant le nom de Charmander et Charizard, qui ressemblent à des lézards, et du monstre tortue Squirtle.

Ce n’est pas la première fois que Miller suggère des noms non conventionnels basés sur une série populaire. Un autre développement dans le nord de Las Vegas a des rues nommées d’après le programme télévisé Pat Patrouille, dont Rubble Avenue, également inspiré par ses enfants.

« Les enfants qui vivaient dans le quartier adoraient les noms de rue », a déclaré Miller.

« Ça me fait rire »

Miller pense que les noms de rue trouveront un écho non seulement auprès des enfants qui viennent vivre dans la rue, mais également auprès des acheteurs d’une première maison qui ont peut-être grandi avec le jeu et la série, qui ont fait leurs débuts à la fin des années 90.

Elle espère que l’entreprise à l’origine de la franchise ne contestera pas les noms de rue. « J’espère qu’ils trouveront cela aussi incroyable que la ville », a-t-elle déclaré.

Squirtle Lane est une rue du lotissement Serenity Place à Henderson, Nevada. (Soumis par Andrea Miller)

CBC Radio a contacté The Pokemon Company pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Après tout, elle dit que vivre à une adresse unique comme Squirtle Lane fera sourire les propriétaires.

« Chaque fois que j’entends ‘Jigglypuff’, ça me fait un peu rire », a-t-elle déclaré.

« J’espérais donc que cela ferait la même chose pour mes acheteurs. »