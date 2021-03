«  Je dois sortir de cette pièce  »: l’accusatrice de Cuomo Charlotte Bennett raconte son horreur

Andrew Cuomo a été décrit comme « se sentant intouchable » par l’une des trois femmes pour l’accuser de harcèlement sexuel, qui a détaillé ce qu’elle a dit être une conversation profondément inconfortable avec son puissant patron.

Charlotte Bennett, 25 ans, a travaillé comme conseillère en politique de la santé dans l’administration du gouverneur de New York, embauchée au printemps 2019 et rapidement promue au poste de conseiller principal et d’assistante de direction quelques mois plus tard. Bennett avait une relation amicale avec le gouverneur en raison de leurs liens mutuels avec le comté de Westchester et le considérait comme un mentor.

Charlotte Bennett s’est prononcée jeudi

Elle a affirmé qu’au printemps 2020, lorsqu’elle a déménagé à Albany, il a commencé à l’interroger sur sa vie sexuelle et si elle sortait avec des hommes plus âgés.

Elle a dit à Norah O’Donnell sur CBS que la première conversation gênante avait eu lieu le 15 mai.

Bennett a affirmé que Cuomo, 63 ans, lui avait dit qu’il envisagerait de sortir avec « toute personne de plus de 22 ans ».

Elle a estimé qu’il était clair que le puissant gouverneur à trois mandats lui proposait.

«Je pensais qu’il essayait de coucher avec moi.

«Le gouverneur essaie de coucher avec moi. Et je suis profondément mal à l’aise et je dois sortir de cette pièce le plus tôt possible.

Interrogé par O’Donnell pourquoi elle pensait cela, Bennett a répondu: « Sans le dire explicitement, il m’a laissé entendre que j’étais assez vieux pour lui et qu’il était seul. »

Bennett a parlé des allégations contre Cuomo dans sa première interview télévisée jeudi

Lorsque Bennett a fait ses premières allégations, dans le New York Times, elle a raconté une histoire similaire.

« J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé », a déclaré Bennett au journal.

« Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et j’ai supposé que c’était la fin de mon travail. »

Bennett a déclaré que Cuomo lui avait également dit qu’il voulait une petite amie, « de préférence dans la région d’Albany », et qu’il était seul depuis sa rupture avec Sandra Lee, une chef et personnalité de la télévision.

Elle a également dit qu’elle avait essayé de changer de sujet lorsque les commentaires de Cuomo la mettaient mal à l’aise, lui disant qu’elle envisageait de se faire tatouer.

Bennett a déclaré que Cuomo avait répondu en suggérant de mettre le tatouage sur ses fesses.

Bennett a déclaré qu’elle avait informé le chef de cabinet de Cuomo, Jill DesRosiers, de l’interaction moins d’une semaine plus tard. Elle a dit qu’elle avait été transférée à un autre emploi de l’autre côté du Capitole. Fin juin, elle a également fait une déclaration à un avocat spécial de Cuomo.

L’avocate spéciale de Cuomo, Beth Garvey, a reconnu que la plainte avait été déposée et que Bennett avait été mutée en conséquence à un poste qui l’intéressait déjà.

Garvey a déclaré dans un communiqué que les allégations de Bennett « n’incluaient pas une allégation de contact physique ou de conduite sexuelle inappropriée » et Bennett « a été consulté concernant la résolution, et a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour la manière dont elle a été traitée ».

« La décision prise sur la base des informations fournies par Mme Bennett était qu’aucune autre action n’était nécessaire, ce qui était conforme aux souhaits de Mme Bennett », a déclaré Garvey.

Bennett a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas demander de nouvelles mesures de la part de l’administration. Elle a dit qu’elle aimait son nouvel emploi et qu’elle «voulait passer à autre chose».

Bennett s’est exprimé plusieurs jours après que Lindsey Boylan, maintenant âgé de 36 ans, ait accusé Cuomo de harcèlement sexuel. Une troisième femme, Anna Ruch, 33 ans, s’est manifestée lundi.

Anna Ruch, 33 ans, (à gauche) a affirmé que Cuomo s’était comporté de manière inappropriée lors d’un mariage à Manhattan en septembre 2019. Lindsey Boylan, 36 ans, (à droite) affirme que Cuomo a commenté son apparence de manière inappropriée, l’a embrassée sans son consentement et s’est efforcée de la toucher. sur le bas du dos, les bras et les jambes

Boylan a parlé de ses allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo dans une interview avec Harper’s Bazaar publiée jeudi.

Elle a révélé qu’elle s’était manifestée après que le nom du gouverneur démocrate ait commencé à être lancé en tant que candidat potentiel à un poste au sein du gouvernement de Biden.

« Je me suis réveillé le lendemain et le gouverneur était nommé procureur général, le poste de police le plus élevé aux États-Unis », a déclaré Boylan. « Et je n’y ai pas du tout pensé … j’ai commencé à tweeter sur mon expérience. »

« Après que je me sois manifesté pour la première fois, j’avais l’impression d’avoir volontairement fait exploser mon propre corps en morceaux partout dans le monde, et les gens les regardaient. C’était presque comme si j’avais fait ça à moi-même. J’avais fait ce choix.

Boylan affirme que Cuomo a commenté son apparence de manière inappropriée, l’a embrassée sans son consentement et a fait tout son possible pour la toucher sur le bas du dos, les bras et les jambes.

Elle allègue également qu’il a suggéré une fois une partie de strip poker à bord de son jet appartenant à l’État.

Pendant ce temps, une troisième femme – Anna Ruch – a déclaré au New York Times que Cuomo avait mis ses mains sur son visage et lui avait demandé s’il pouvait l’embrasser quelques instants après leur rencontre lors d’un mariage en septembre 2019 à Manhattan.

Boylan a déclaré dans son interview au magazine qu’elle avait été en contact avec Bennett mais pas Ruch, ajoutant que l’histoire de Ruch la rendait « nauséeuse ».

Cuomo a rejeté mercredi les appels à sa démission face à des allégations de harcèlement

Boylan, qui a travaillé pour l’équipe de Cuomo de mars 2015 à octobre 2018, a d’abord tweeté sur un environnement de travail abusif dans l’administration en décembre.

Elle a développé ses accusations dans un article de Medium du 24 février dans lequel elle a déclaré que Cuomo avait suggéré une fois un jeu de strip poker et à une autre occasion l’avait embrassée sans son consentement.

Les anciens et actuels membres du personnel de Cuomo disent qu’ils « se réveillent au fait qu’ils étaient dans une secte » Près d’une douzaine d’anciens et actuels membres du personnel ont détaillé à Gothamist / WNYC la culture de travail au sein du bureau de Gov Cuomo après avoir été accusé de harcèlement sexuel. Certains membres du personnel disent qu’ils n’ont pas été surpris par les allégations étant donné ce qu’ils prétendent être un environnement d’intimidation et une culture de travail intense dans le bureau de Cuomo. Les anciens membres du personnel ont décrit le fait de travailler là-bas comme souffrant du «syndrome de Stockholm», tandis que d’autres ont déclaré qu’ils «se réveillaient en quelque sorte au fait que nous étions dans une secte». Certains ont dit que Cuomo était un «microgestionnaire au 100e degré» et avait un style de gestion difficile. Un membre du personnel qui avait une bourse alors qu’elle avait dans la vingtaine en 2013 a décrit comment elle avait été rapidement installée près du bureau de Cuomo, les membres du personnel lui disant plus tard que le gouverneur aimait les blondes. On lui a également dit de porter des talons aiguilles lorsqu’elle était dans le bureau d’Albany. Certains membres du personnel, cependant, ont réfuté les notions de toxicité en milieu de travail. «Je pense que tout le monde là-bas veut faire le meilleur travail possible. Parfois, cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée est sacrifié. J’étais définitivement épuisé à la fin de mon séjour là-bas. Je ne l’ai pas pris personnellement », a déclaré le membre du personnel.

Cuomo a précédemment nié les allégations de Boylan.

«Je veux juste que les abus cessent. Je ne suis vraiment pas concentré sur la punition. Je me concentre sur la responsabilité. Et je pense que nous voyons un peu la façon dont le gouverneur (et son administration) fonctionne, la façon dont ils sont, et cela est vu en temps réel. Et je pense que c’est vraiment malheureux, mais probablement nécessaire », a déclaré Boylan.

Cuomo a rejeté mercredi les appels à sa démission face aux allégations de harcèlement.

Il s’est excusé et a déclaré qu’il avait «appris une leçon importante» sur son comportement envers les femmes.

Cuomo a d’abord déclaré qu’il s’excusait auprès des « personnes » qui n’étaient pas à l’aise avec sa conduite. À un moment donné, il a dit qu’il s’excusait auprès de «la jeune femme qui travaillait ici qui a dit que je la mettais mal à l’aise sur le lieu de travail».

«Je comprends maintenant que j’ai agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise», a déclaré Cuomo. « C’était involontaire et je m’en excuse vraiment et profondément.

«Je suis gêné par ce qui s’est passé … Je suis gêné que quelqu’un ait ressenti cela dans mon administration. Je suis gêné et blessé et je m’excuse que quelqu’un qui a interagi avec moi ait ressenti cela.

Interrogé sur les appels en faveur de sa démission, le gouverneur du troisième mandat a déclaré: « Je n’ai pas été élu par des politiciens, j’ai été élu par le peuple de l’État de New York. Je ne vais pas démissionner.

Cuomo a reconnu que «les sensibilités ont changé et le comportement a changé» et que ce qu’il considère comme son «salut habituel» – une approche du vieux monde qui implique souvent des baisers et des câlins – n’est pas acceptable.

Cuomo a déclaré qu’il avait hérité de sa façon grégaire de saluer les gens de son père, le regretté ancien gouverneur Mario Cuomo, et qu’il avait l’intention d’être accueillant et de mettre les gens à l’aise.

Il a déclaré qu’il « coopérerait pleinement » à une enquête sur les allégations supervisée par le procureur général élu indépendamment de l’État. Le procureur général Letitia James, également démocrate, sélectionne un cabinet d’avocats externe pour mener l’enquête et documenter ses conclusions dans un rapport public.

L’avocate de Bennett, Debra Katz, a déclaré que la conférence de presse du gouverneur «était pleine de mensonges et d’informations inexactes».

Elle a déclaré que l’affirmation de Cuomo selon laquelle il ne savait pas qu’il avait mis les femmes mal à l’aise était malhonnête, étant donné que Bennett avait signalé son comportement à son patron et à l’un des avocats de Cuomo.

« Nous sommes convaincus qu’ils l’ont informé de sa plainte et nous espérons pleinement que l’enquête du procureur général démontrera que les responsables de l’administration Cuomo n’ont pas donné suite aux graves allégations de Mme Bennett ou n’ont pas veillé à ce que des mesures correctives soient prises, en violation de leurs exigences légales. , Dit Katz.

Les allégations de harcèlement représentent une crise de plus en plus profonde pour Cuomo, qui, il y a quelques mois à peine, était au sommet de sa popularité pour son leadership pendant la pandémie COVID-19.

Ces dernières semaines, il a été assailli pour des révélations selon lesquelles son administration avait sous-déclaré les décès dus au COVID-19 dans les maisons de retraite.