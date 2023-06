« Je dois rentrer chez moi »: la réaction surprenante de Nikola Jokic après la victoire du championnat NBA

Points clés Le centre des Denver Nuggets, Nikola Jokic, a été nommé joueur le plus utile après que l’équipe ait battu le Miami Heat lundi.

Après avoir gagné, Jokic a déclaré : « Le travail est fait, nous pouvons rentrer à la maison maintenant. »

C’était la première victoire des Nuggets au titre NBA.

Les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat 94-89 lundi, remportant leur premier titre NBA, la star serbe du basket-ball Nikola Jokic marquant 28 points et étant nommé le joueur le plus utile (MVP) de la finale.

Avec une foule bruyante entassée dans Ball Arena prête à célébrer, les Nuggets ont mis fin à une attente de championnat de 47 ans en remportant la meilleure des sept séries 4-1.

Une fois de plus, les Nuggets étaient menés par Jokic, qui a réussi un double-double de 28 points et 16 rebonds pour couronner une performance dominante en séries éliminatoires.

« Le travail est fait, nous pouvons rentrer à la maison maintenant », a déclaré Jokic, dont la boîte à trophées comprend également deux NBA MVP Awards.

« C’était un effort incroyable de la part de l’équipe.

« C’est pourquoi le basket-ball est un sport amusant, c’est quelque chose de vivant, vous ne pouvez pas dire que cela va arriver, il y a tellement de facteurs.

« Je suis juste heureux que nous ayons gagné le match. »

Jokic préférerait retourner en Serbie et faire la fête dans sa ville natale de Sombor.

Mais les champions sportifs professionnels célèbrent dans les rues avec un défilé de la victoire, et, dans le cas des Nuggets, cela n’arrivera que jeudi, retardant le retour de Jokic dans son pays d’origine.

Interrogé après une victoire dans le match 5 et la finale lundi soir s’il attendait avec impatience le défilé, Jokic a répondu par une question.

« Quand est le défilé? » Il a demandé.

« Non. Je dois rentrer à la maison », a déclaré Jokic, qui a déclaré aux médias avant le match 5 qu’il avait hâte d’acheter un autre cheval.

Les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat 94-89 lundi. Source: AAP, SIPA États-Unis / USA AUJOURD’HUI Sports

« Personne n’aime son travail, ou peut-être qu’ils l’aiment »

«Je veux dire, nous réussissons dans nos emplois et nous avons tout gagné. C’est une sensation incroyable. Mais comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas tout dans le monde. Je pense. OK, je l’ai gagné. OK, pas moi, nous l’avons gagné. Mais je pense que ce n’est pas encore la chose la plus importante au monde », a déclaré Jokic.

« Il y a un tas de choses que j’aime, que j’aime faire. C’est probablement une chose normale. Personne n’aime son travail, ou peut-être qu’ils l’aiment. Ils mentent.

L’entraîneur-chef des Nuggets, Michael Malone, a déclaré qu’il appréciait que Jokic mette la famille et le basket-ball dans une perspective appropriée.

« Il n’a jamais changé avec tout le succès, et il ne le fera jamais. Ce n’est tout simplement pas dans sa nature », a déclaré M. Malone.

« J’aime Nicolas. Huit ans, amour Jamal Murray, sept ans. J’ai traversé beaucoup de choses. Juste pour qu’on garde tous le cap, qu’on se challenge, qu’on s’améliore tous collectivement, individuellement.

« Ouais, c’est génial de faire partie d’un joueur aussi grand historiquement qui est une personne encore meilleure, et je le dis sincèrement. Ce n’est pas un discours d’entraîneur. Nikola est juste un grand, grand homme.