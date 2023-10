Je dois montrer au monde ce que fait Israël à Gaza | Gros plan | Série numérique

« Cette guerre à Gaza est l’une des guerres les plus brutales que j’ai jamais connues. C’est la première fois que je me sens aussi terrifié », déclare Muhammad Qndeel, un photojournaliste palestinien de Gaza.

Depuis une semaine, Close Up filme le photojournaliste palestinien alors qu’il documente l’impact de l’attaque israélienne sur Gaza. « Ils bombardent des maisons, bombardent des tours, bombardent des quartiers et utilisent du phosphore blanc. [explosives] », il dit.

Notre équipe a réussi à obtenir des images du travail de Qndeel avant que l’électricité ne soit coupée dans la bande de Gaza. Les jours les plus meurtriers de Gaza, c’est son histoire.

L’histoire commence le 7 octobre, lorsque le Hamas – le groupe armé qui gouverne Gaza – a lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël, tuant plus de 1 300 Israéliens. Israël a riposté par un bombardement massif et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré de vaincre le Hamas et de « changer le Moyen-Orient ». Jusqu’à présent, plus de 2 670 Palestiniens ont été tués.

Le photojournaliste Qndeel a couvert cinq conflits dans la région, mais cette fois-ci, c’est plus personnel. Il a perdu trois collègues la semaine dernière. « Je ne peux pas m’empêcher de penser à mes enfants », dit-il. « Comment puis-je assurer leur sécurité si je suis tué ? »

Malgré les dangers, Qndeel est déterminé à continuer à couvrir les combats. « Nous partageons ce que nous voyons pour nous assurer que notre message atteigne le monde entier : Gaza est assiégée et les crimes les plus odieux sont commis ici. »

Crédits

Filmé par : Real Gaza Productions

Scénaristes : Tierney Bonini et Donald Cameron

Editeur : Antonia Perello

Transcripteurs : Ahmed Deeb et Bayan Abuta’ema

Rédacteur en chef : Donald Cameron

Producteur exécutif : Tierney Bonini

Mixeur son : Linus Bergman