«Je dois juste sortir»: un résident de Revelstoke partage une expérience de location effrayante

L’expérience toxique de Janine Arellano en tant que locataire dans une unité locative locale lui a fait ressentir de la peur et de la colère et cela a changé de façon permanente son approche de la location.

La location à Revelstoke est limitée et coûteuse, ce qui la rend compétitive. Une brève analyse de la page Facebook de Revy Rentals révèle que plus de personnes recherchent des logements à louer à Revelstoke qu’il n’y a de logements à louer. Le logement n’est pas un problème nouveau dans la ville. En fait, c’était le sujet le plus important soulevé lors des récentes élections municipales, et le conseil municipal précédent a passé une bonne partie de son temps à expliquer comment lutter contre la crise du logement à Revelstoke grâce au plan d’action pour le logement.

Le paysage locatif peut placer les locataires dans une situation précaire. Avec la saison hivernale qui approche et plus de locataires entrants, Arellano a décidé de partager son histoire afin que d’autres puissent apprendre et se responsabiliser pour éviter le même mal.

Rien dans le poste de Revy Rental ne semblait suspect, alors elle a inspecté l’unité et a décidé d’emménager. Elle a appris à connaître le propriétaire, ce qui a donné à Arellano l’impression qu’ils construisaient une «bonne base», mais les choses ont changé.

« Il est entré dans ma chambre. Il s’est approché et je lui ai dit ‘tu dois y aller’ parce qu’il criait et s’approchait », a déclaré Arellano à propos de son propriétaire.

L’incident s’est produit alors qu’Arellano se préparait à déménager et commençait à sortir ses affaires pour les emballer dans des boîtes. Quand elle a laissé son propriétaire entrer pour examiner un problème avec le toit et qu’il – en voyant le désordre qu’elle avait fait en faisant ses bagages – est entré dans sa chambre et a commencé à lui crier dessus.

Elle a appelé la police, qui a averti que la situation pourrait empirer et qu’Arellano devrait chercher quelqu’un avec qui rester, ou qu’un ami vienne vivre avec elle.

Selon la compréhension d’Arellano, le propriétaire serait un colocataire pendant les premiers mois pendant qu’il travaillait dans l’unité du rez-de-chaussée.

« Il a dit : ‘Je suis un homme de parole. Et j’accorde beaucoup d’importance aux accords. Comme s’il se présentait comme quelqu’un de plus vertueux », a déclaré Arellano.

Ainsi, lorsque le propriétaire a déclaré que son contrat de location n’inclurait pas de contrat de location signé, Arellano n’a pas réfléchi à deux fois. Ayant passé du temps avec lui et ayant eu de bonnes expériences dans d’autres unités locatives qui n’avaient pas non plus de contrat de location, elle pensait que ce serait OK.

“Il disait:” Je ne fais pas signer d’accords aux gens parce que je dois me protéger “”, a déclaré Arellano.

Au cours du premier mois d’être à l’unité, le premier problème s’est produit. Le propriétaire a informé Arellano qu’elle obtiendrait un colocataire, sans avertissement ni contribution, ce qui était immédiatement en contradiction avec leur accord. Maintenant, le propriétaire vivrait dans une suite différente sur la même propriété.

Un élément important de la Loi sur la location à usage d’habitation (RTA) est l’obligation de donner un préavis avant d’entrer dans la suite louée, ce que le propriétaire d’Arellano a enfreint à plusieurs reprises.

“Il nous traitait de porcs ou disait que nous gardions l’endroit dans un désastre absolu ou que nous endommageions sa propriété”, a déclaré Arellano.

Les injures se produisaient généralement lorsque la locatrice entrait dans le logement sans préavis, ce qui s’est produit le dernier jour.

Arellano a appelé les flics elle-même de manière préventive pour obtenir de l’aide et une protection alors qu’elle et ses amis continuaient à nettoyer l’unité.

Malgré la présence du flic, le propriétaire a continué à crier après Arellano alors qu’elle et ses amis finissaient frénétiquement de faire leurs bagages.

Mais maintenant, elle se demande si elle a laissé quelque chose derrière elle car le déménagement s’est produit si rapidement.

Arellano a emménagé dans une nouvelle unité avec des amis. Lors de son emménagement, le propriétaire a insisté pour qu’ils signent un contrat de location. Arellano a déclaré qu’il était facile d’en signer un.

La loi sur la location résidentielle stipule que les propriétaires sont tenus par la loi de fournir un contrat de location écrit.

Même sans accord écrit, Laura Ramsden, avocate chez Double Diamond Law à Whistler, a déclaré que les contrats peuvent prendre d’autres formes.

« Vous pouvez conclure un contrat de location ; vous pouvez en fait conclure pratiquement n’importe quel type de relation contractuelle sans l’écrire », a déclaré Ramsden.

Ramsden a déclaré que l’avantage de rédiger des contrats – y compris des contrats de location – est que cela facilite les choses lorsque les choses tournent mal et lorsque les deux parties doivent clarifier les termes et conditions du bail.

Elle a suggéré que même si tous les contrats n’ont pas à être écrits, c’est toujours bon à faire.

Elle a également suggéré que les locataires prennent toujours le temps d’inspecter une unité et d’inclure autant de détails que possible dans le contrat de location. Clarifiez le loyer, le dépôt de garantie, l’accès aux appareils électroménagers, l’accès aux espaces extérieurs et tout ce qui semble pertinent pour l’unité.

Arellano a réfléchi à ce qu’elle recommanderait maintenant aux autres après son expérience.

“Les gens peuvent être trompeurs et s’il y a des drapeaux rouges, écoutez-les simplement. Si quelqu’un ne veut pas signer un accord, ne le faites pas. Et ça craint, et c’est difficile – surtout si vous êtes nouveau en ville », a déclaré Arellano.

Des informations pour les propriétaires ou les locataires peuvent être trouvées sur le site Web de la Loi sur la location résidentielle ou cliquez ici.

