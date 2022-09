Je dois jouer avant la Coupe du monde 2022

Le défenseur américain Sergino Dest espère obtenir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde de cette année au Qatar après avoir rejoint l’AC Milan, champion de Serie A, le jour de la date limite de transfert.

Milan a également le droit d’acheter Dest à Barcelone à la fin de l’accord de prêt d’une saison pour 20 millions d’euros (19,9 millions de dollars).

“J’ai besoin d’obtenir des minutes pour la Coupe du monde. J’ai besoin de jouer. Pas seulement pour la Coupe du monde, je veux toujours jouer”, a déclaré Dest dans une interview à Milan TV vendredi. “Ils [Milan] m’a donné une belle opportunité. Alors je n’ai même pas réfléchi à deux fois. J’étais comme: je dois le faire. Je veux jouer. C’était donc une décision facile à prendre.”

Dest a commencé sa carrière à l’Ajax avant de déménager à Barcelone il y a deux ans pour 21 millions d’euros (puis 24,7 millions de dollars), mais il n’a jamais pleinement répondu aux attentes et n’a pas pu s’imposer comme titulaire régulier.

Il a eu beaucoup de minutes lors de sa première saison, mais son temps de jeu a progressivement diminué et Dest, 21 ans, savait qu’à l’approche de la Coupe du monde en novembre, il devait avoir une place régulière dans une équipe.

Dest a un père surinamais américain et une mère néerlandaise et a choisi de jouer pour les États-Unis au lieu des Pays-Bas, où il est né et a grandi. Il a marqué deux buts en 17 matchs pour l’équipe nationale.

Sergino Dest n’avait participé à aucun des trois matchs de Barcelone en Liga cette saison avant de rejoindre Milan. Omar Véga/Getty Images

“En fait, tout s’est passé très vite, comme en une journée”, a déclaré Dest à propos du déménagement à Milan. “J’ai dû prendre une décision très rapide, changer de vie, aller dans un autre club, un autre pays, une autre culture.

“J’adore ce club. C’est un club pour lequel je voulais jouer quand j’étais plus jeune. Je pense que c’est une belle étape pour moi, une bonne chance de jouer à nouveau. Je suis vraiment heureux et honoré de jouer pour ce club et Je ferai de mon mieux.”

Dest, qui est un défenseur rapide, a commencé comme ailier à l’académie des jeunes de l’Ajax avant de passer à l’arrière.

“C’était une bonne décision de me mettre à l’arrière parce que mes qualités sont ressorties encore plus”, a-t-il déclaré. “Parce que je pouvais avancer, je pouvais défendre. J’ai de l’endurance pour pouvoir monter et descendre.

“C’était la meilleure position et c’est la meilleure position pour moi, arrière droit et arrière gauche. Juste la meilleure décision à prendre dans le football professionnel.”

Dest pourrait faire face à des débuts difficiles. Le prochain match des Rossoneri samedi est le derby contre le rival de la ville, l’Inter Milan.

Milan a terminé devant la deuxième place de l’Inter pour son premier titre en 11 ans la saison dernière, mais les positions ont été inversées la campagne précédente.

“Une ligue différente encore et ça va être une ligue difficile. De bons adversaires. Nous avons de bons rivaux”, a déclaré Dest.

Il a ensuite pointé le centre de sa poitrine, où un insigne du drapeau italien se trouve sur le maillot de Milan – un signe du champion en titre de Serie A.

“Nous avons le badge au milieu”, a déclaré Dest, “nous devons donc le garder et nous assurer que l’année prochaine nous l’avons toujours sur nos chemises.”