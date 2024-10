Choses étrangesGaten Matarazzo a répondu aux commentaires de Winona Ryder selon lesquels les téléspectateurs de la génération Z sont rebutés par les longs métrages, arguant que sa génération mérite « plus de crédit ».

En août, Ryder, qui joue Joyce Byers dans la série Netflix, a déclaré qu’elle pensait que les jeunes d’aujourd’hui sont moins intéressés par les films que les générations précédentes, en disant : « La première chose qu’ils disent est : « Combien de temps ça dure ? » .

Aujourd’hui, Matarazzo, 22 ans, qui incarne Dustin Henderson dans la série, a répondu à ses sentiments en défendant fermement sa cohorte en déclarant : « Je dois donner un peu plus de crédit à ma génération ».

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodiena-t-il ajouté : « Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de rituel d’aller au théâtre qu’il n’y a pas forcément des gens qui s’investissent. [in film].»

«Je pense que [my generation] sont beaucoup plus critiques à l’égard des informations et des divertissements qu’ils obtiennent et absorbent. Cela vise à adopter une approche plus nuancée de la façon dont les gens regardent des films, et je pense que cela va continuer à une échelle ascendante. Les gens de ma génération seront vraiment enthousiastes à l’idée de se lancer, et même si ce n’est peut-être pas aussi universel, je pense que les personnes qui s’investissent le sont incroyablement. Ils ont tellement de recherches à leur disposition et ils peuvent regarder tous les films jamais réalisés s’ils le souhaitent.

« Mais je remarque que l’expérience rituelle amusante de voir des choses au théâtre s’estompe », a-t-il ajouté. «Il y a quelques poches ici et là qui essaient de le maintenir en vie, et j’aimerais voir davantage de gens aller au cinéma. J’ai essayé de le faire moi-même, mais la génération Z est un groupe assez créatif et avant-gardiste. L’industrie ira très bien entre leurs mains.

Par ailleurs, Matarazzo a suggéré plus tôt dans l’année que les auteurs de Choses étranges devrait « tuer davantage » de personnages principaux de la série pour rendre « les enjeux… beaucoup plus élevés ».

Le premier aperçu de la cinquième et dernière saison de la série a été dévoilé par Netflix en juillet, après le début du tournage en janvier.

Les fans peuvent s’attendre à huit épisodes pour conclure l’histoire de la série, avec récemment la star Maya Hawke (Robin Buckley). taquinerie qu’ils « font, en gros, huit films ». « Les épisodes sont très longs », a-t-elle ajouté.

Deux de ces épisodes seront réalisés par La rédemption de ShawshankIl s’agit de Frank Darabont, qui a rompu sa retraite de 11 ans pour travailler sur la série.

Matarazzo lui-même a dit NME récemment, il pense que les fans seront très heureux du dénouement de la série. « La façon dont les séries se sont déroulées, les saisons ont progressé, la façon dont nous abordons cette dernière semble être le plan ultime de Matt. [Duffer] et Ross [Duffer] « Je l’ai toujours eu, et cela semble être une façon vraiment satisfaisante de mettre le bouton dessus et de le sceller une fois pour toutes », a-t-il déclaré.

Matarazzo a également récemment joué dans la mini-série en quatre parties Lego Star Wars : Reconstruire la galaxiequi est désormais diffusé sur Disney+.