Je dirige les familles du “parc à thème tropical couvert n°1 au Royaume-Uni”, mais le client n’a PAS toujours raison

UN propriétaire du «meilleur parc aquatique intérieur du Royaume-Uni» a affirmé que le client n’avait PAS toujours raison après que sa piscine avait été détruite par des familles en colère.

Waterworld, à Stoke-on-Trent, compte plus d’un millier d’avis « médiocres » ou « terribles » sur TripAdvisor, avec une répartition 50-50 de commentaires positifs et négatifs.

Le propriétaire de Waterworld a riposté aux critiques “non authentiques” Crédit : Waterworld

Le parc a récemment dû être évacué après que 46 nageurs soient tombés malades Crédit : Waterworld

Mo Chaudry est propriétaire de Waterworld et a dénoncé à plusieurs reprises les critiques négatives en ligne

Cependant, Mo Chaudry, propriétaire de l’attraction, a critiqué à plusieurs reprises les critiques négatives.

Il dit que les commentaires ne sont “pas fondés sur des faits” et insiste sur le fait que bon nombre des mauvaises critiques ne sont “pas authentiques” et publiées par des “trolls”.

“Non seulement certains des commentaires sont injustes, mais ce sont en fait des mensonges. Très peu de gens se plaignent le jour même et quand ils le font, nous les traitons du mieux que nous pouvons.

“Nous comprenons qu’il s’agit pour les clients de passer un bon moment, mais nous ne sommes pas d’accord sur le fait que” le client a toujours raison “. Les clients peuvent parfois se tromper et nous devons y faire face et y remédier.”

Cela survient à peine deux mois après l’évacuation du parc aquatique après que des nageurs ont été frappés par une mystérieuse maladie.

L’évacuation a été déclenchée lorsque 46 clients ont signalé des symptômes, notamment des nausées et des difficultés respiratoires.

Les plaintes en ligne se sont concentrées sur des problèmes d’hygiène et des “frais cachés” sur les casiers et le stationnement.

Un scandale a secoué Waterworld après qu’une photo choquante ait fait surface montrant que la piscine était d’une couleur “verte étrange”, bien que des tests aient confirmé qu’elle était sûre.

M. Choudry a de nouveau fustigé les accusations en déclarant: “Nous avons investi des millions dans cette entreprise, y compris des améliorations à la façade, au restaurant, l’extension de la piscine extérieure, de nouvelles vagues et des systèmes de désinfection, de nouveaux vestiaires et casiers et bien sûr le nouveau diapositives – alors comment peut-on dire qu’il est vieux et fatigué ?

“C’est tout simplement faux. Nous avons transformé cela en un complexe incroyable.

“En tant qu’entreprise, nous nous soucions de nous et cela me déçoit que certaines personnes se contentent de parler subjectivement.”

Le directeur du parc aquatique, Wayne Goodall, insiste sur le fait que les normes sont maintenues élevées et que des mesures de sécurité sont en place.

“Nous avons une équipe de sauveteurs qui entrent à 8h du matin, ils sont chargés de vérifier la propreté, l’ordre, la santé et la sécurité de la station.

Il a ajouté que la piscine est vérifiée tous les jours pour les arêtes vives et autres problèmes de sécurité.

Pendant ce temps, “L’eau est testée toutes les deux heures, en particulier les niveaux de chlore et les niveaux de PH qui peuvent être ajustés en cas de besoin.”

Un porte-parole de Waterworld a déclaré que “TripAdvisor est réputé pour être le forum des individus mécontents qui calomnient les entreprises et il est décevant qu’il n’y ait pas de vérification des faits ou de contrôle de ces avis.

“Waterworld conseille à vos lecteurs de consulter nos critiques Google, qui sont deux fois plus nombreuses, et de nombreuses critiques 5 étoiles récemment.”