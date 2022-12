Je dirige le magasin de jouets le moins cher de Grande-Bretagne – nous distribuons gratuitement des milliers de jouets neufs

Un HOMME qui dirige le “magasin de jouets” le moins cher de Grande-Bretagne dit qu’il distribue gratuitement des milliers de jouets neufs.

Wood Street Mission à Manchester a distribué gratuitement environ 14 000 jouets à environ 4 000 enfants en décembre.

Wood Street Mission à Manchester distribue des jouets gratuits aux enfants à Noël Crédit : MEN Media

L’organisme de bienfaisance, basé sur Wood Street et en face des tribunaux de première instance de la ville, lutte contre la pauvreté des enfants depuis 1869.

Les parents référés à Wood Street Mission peuvent venir à l’association, qui est transformée en “magasin de jouets”.

Ils sélectionnent trois cadeaux pour chaque tout-petit – un de grande valeur, un de milieu de gamme et un remplisseur de bas – plus une boîte de sélection et du papier d’emballage.

Des Lynch, PDG, travaille à la mission depuis environ 30 ans maintenant. « Ici, ce ne sont que des jouets flambant neufs », dit-il en examinant les « montagnes » de cadeaux.

«Il y a 64 500 enfants pauvres à Manchester et Salford seulement.

“L’idée est de faire de Noël un moment spécial pour autant d’enfants que possible. Les enfants peuvent retourner à l’école après les vacances et parler de ce qu’ils ont obtenu plutôt que de rester silencieux.

“L’un de nos principaux supporters est un gars qui nous a offert son premier jouet de Noël à l’âge de six ans. Maintenant, il a environ 70 ans.

C’est une journée chargée à la mission. Les jouets sont transportés de haut en bas sur un tapis roulant, pour être transportés de la salle de stockage du sous-sol au “magasin” du rez-de-chaussée.

Les étagères sont en cours de réapprovisionnement, il y a donc beaucoup de choix, explique Florence Kane, le cerveau derrière l’opération.

Florence a déclaré: “Chaque enfant recevra un jouet vert, jaune et rouge, donc lorsque nous réapprovisionnons, nous nous assurons qu’il y a suffisamment de variété pour chaque stockeur.

« Nous voulons nous assurer qu’ils ont le choix.

“Nous voulons vraiment qu’ils aient l’impression de choisir des jouets que leurs enfants vont adorer. Cela peut enlever l’anxiété à ce sujet. C’est peut-être la première fois qu’ils sont dans cette situation.

Florence et ses collègues sont cependant plus occupés que la normale cette année.

Sky Blacher, une travailleuse du projet en bas, dit que c’est parce que “les gens ont été plus généreux” que les années précédentes, car il y a un désir d’aider ceux qui en ont besoin à traverser la crise du coût de la vie – quelque chose qu’elle décrit comme “vraiment bien” .

L’implosion économique à laquelle le Royaume-Uni est confronté, comme c’est si souvent le cas, est ressentie le plus durement par ceux qui ont les épaules les plus étroites.

Des poursuit: “Ce qui se passe maintenant, c’est que des organismes de bienfaisance comme nous ne traitent pas seulement avec des personnes bénéficiant d’allocations.

“Le nombre de personnes que nous voyons qui sont des travailleurs pauvres [is going up].

«Nous voyons maintenant plus de personnes dans cette catégorie se laisser entraîner dans le piège de la pauvreté. C’est là qu’ils vivent dans la pauvreté même si vous travaillez.

“Vous pouvez être le meilleur budgétiste du monde, mais si vous ne savez pas ce que vous gagnez – par exemple si vous avez un contrat zéro heure – vous êtes pris au piège.”

Des est réaliste et reconnaît que les jouets qu’ils fournissent ne résoudront pas les problèmes financiers d’une famille. Mais pour lui, il y a un autre élément.

“Le sentiment des parents est un soulagement”, ajoute-t-il. “Soulagement qu’ils n’aient pas à se passer de jouets pour leurs enfants le jour de Noël.”

C’est une tâche gargantuesque pour l’équipe de 16 personnes de l’organisme de bienfaisance, ils sont donc aidés par des bénévoles du secteur des entreprises.

Nikki O’Sullivan, chef de cabinet de la banque, a déclaré : « Nous soutenons Wood Street Mission depuis 17 ans.

« Notre entreprise propose chaque année à ses collaborateurs trois jours de volontariat pour chaque collaborateur. Nous sommes 15 ici aujourd’hui. Nous ferons cela au cours des trois prochaines semaines – il y a trois jours cette semaine et trois jours la semaine prochaine.

Chaque journée de bénévolat est également accompagnée d’un don de la banque, c’est donc un gagnant-gagnant pour la Mission.

Cependant, l’ampleur du problème de la pauvreté des enfants à Manchester et Salford signifie qu’ils gèrent également d’autres projets.

Il y a “Family Basics”, “Books Forever”, “Childhood Experiences” et “Smart Start” – où ils fournissent des uniformes scolaires aux enfants dans le besoin.

Aussi gratifiant soit-il pour Des de voir les parents et les êtres chers avoir quelque chose à offrir à leurs enfants le jour de Noël, ou retourner à l’école en ayant l’air intelligent, ou découvrir l’amour de la lecture, ou simplement avoir les outils de base pour s’occuper d’un tout-petit – il est toujours catégorique sur le fait qu’il ne devrait pas avoir de travail.

Il a ajouté : « Après 153 ans, nous sommes toujours confrontés à la pauvreté des enfants dans ce pays.

« Si vous le regardez, nous avons eu beaucoup de gouvernements. Il y a eu un certain nombre de gouvernements qui ont exacerbé la pauvreté des enfants. Mais la réalité est qu’après 153 ans, la pauvreté des enfants est toujours là. Nous ne devrions pas exister.