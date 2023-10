Je dirige le « chippy le moins cher de Grande-Bretagne » où un dîner de poisson ne coûte que 3 £ – mais il y a une raison déchirante derrière ce prix.

Un CHIPPY qui vend un souper de poisson pour 3 £ est le dernier à prétendre être le moins cher de Grande-Bretagne.

Le repas bon marché composé d’aiglefin et de frites ne représente qu’une fraction de la moyenne nationale de 9 £.

Le chippy le moins cher de Grande-Bretagne ne facture que 3 £ pour un dîner de poisson Crédit : NB PRESSE LTÉE

Le propriétaire Stan Mathews dit à propos de son grimsby chippy : « Je suis heureux de donner aux familles la chance de manger un repas nourrissant à un prix abordable. » Crédit : NB PRESSE LTÉE

Stan Mathews, 57 ans, propriétaire de Mathew’s Chippy à Grimsby, Lincs, a déclaré : « Nous sommes au milieu d’une crise du coût de la vie qui affecte tout le pays, et les personnes les plus durement touchées sont les plus pauvres.

« Notre magasin se trouve dans l’un des quartiers les plus délabrés de la ville. De nombreuses personnes vivant ici ont du mal à subvenir à leurs besoins. À trois livres le jet, je ne fais aucun bénéfice.

« Mais je suis heureux de donner aux familles la chance de manger un repas nourrissant à un prix abordable. »

Cela survient après qu’un chippy de Huddersfield ait proposé un souper de poisson pour 4,80 £, battu par un autre de Boston, Lincs, qui le vendait pour 4,30 £.

Stan a ajouté : « J’ai ma propre entreprise d’approvisionnement en poisson ici à Grimsby. Je fume mon propre aiglefin et je peux ainsi réduire mes frais généraux.

«Je comprends que d’autres propriétaires de chippy ne soient peut-être pas en mesure de proposer les mêmes offres que moi car ils doivent acheter leur poisson auprès de fournisseurs.

« Mais je suis simplement heureux de transmettre les économies que je réalise à mes clients, dont beaucoup sont des familles en difficulté avec de jeunes enfants. »