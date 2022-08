Je dirige British Gas et nous aiderons autant que possible financièrement avec notre programme de soutien énergétique

Les FAMILLES à travers le Royaume-Uni sont désespérément préoccupées par les factures d’énergie.

Nous savons qu’une autre hausse de prix annoncée par Ofgem cette semaine signifiera que davantage de personnes ont besoin d’aide et que de nombreuses personnes sont confrontées à des choix très difficiles.

Partout au Royaume-Uni, les familles s’inquiètent désespérément des factures d’énergie. Crédit : Getty

Chris O’Shea est le directeur général de Centrica, le propriétaire de British Gas Crédit : Times Newspapers Ltd

Chez British Gas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider – nous devons le faire.

Je vais être honnête, nous ne pourrons pas aider tout le monde, mais nous ferons en sorte d’aider les milliers de clients qui en ont le plus besoin.

Plus tôt cette année, nous avons investi 6 millions de livres sterling dans un fonds appelé The British Gas Energy Support Fund pour aider nos clients les plus vulnérables, mais nous savons que nous devons faire plus.

Nous sommes à un point très important; mon point de vue est que ceux d’entre nous qui travaillent dans le monde des affaires doivent voir les choses différemment.

Chez British Gas, nous prenons en compte les meilleurs intérêts de toutes nos «parties prenantes» lorsque nous prenons des décisions – nos 10 millions de clients, nos 20 000 collègues et nos 500 000 propriétaires, dont beaucoup sont les «Sids» qui ont acheté des actions dans les années 80 et luttent comme tout le monde.

Je suis de plus en plus inquiet pour nos clients qui ont vraiment du mal avec leurs factures.

Donc, aujourd’hui, nous annonçons que nous allons donner 10 % des bénéfices de l’approvisionnement en énergie de British Gas pour cibler l’aide sur nos clients qui en ont le plus besoin avec des subventions comprises entre 250 et 750 £.

Il s’agit du plus gros paquet de soutien énergétique, mais il est difficile de prédire ce qui se passera au cours des prochaines années, nous nous engageons donc à le faire aussi longtemps que la crise énergétique se poursuivra.

Notre prochain don sera de 12 millions de livres sterling dans ce fonds et c’est un peu plus de 10 % de nos bénéfices – cela porte notre soutien au British Gas Energy Support Fund à 18 millions de livres sterling au cours des huit derniers mois..

En plus de cela, nous finançons également une organisation caritative indépendante, The British Gas Energy Trust, avec plus de 6 millions de livres sterling chaque année, et cela vise à soutenir tous les consommateurs d’énergie, pas seulement les clients de British Gas.

Nous n’avons pas de solution miracle et nous savons que ce fonds ne peut pas atteindre tout le monde.

Mais je crois que cela peut aider à faire une réelle différence pour ceux qui ont vraiment besoin de notre soutien.

Cette aide financière s’ajoute à notre investissement dans 500 employés supplémentaires du centre d’appels pour soutenir nos clients, notre nouvel apprenti embauché chaque jour pour le reste de cette décennie, nos paiements Warm Homes Discount et l’argent que nous donnons déjà à British Gas Energy Trust pour aider tous les consommateurs avec des subventions et des centres de conseils financiers.

Pris ensemble, cette année, nous dépenserons bien plus de 100 millions de livres sterling pour soutenir et aider les clients pendant cette période difficile.

L’une des questions que les clients se poseront lorsqu’ils verront des rapports sur les hausses de prix, est « pourquoi les compagnies d’énergie ne peuvent-elles pas simplement baisser leurs prix et réduire nos factures ?

C’est une bonne question. Mais dans le cadre du système actuel, notre régulateur Ofgem fixe le prix que vous payez pour l’énergie afin de s’assurer que tout le monde paie un prix équitable qui reflète le coût réel de l’énergie.

Si un fournisseur d’énergie décide de facturer en dessous de ce plafond, il perdra rapidement de l’argent et fera faillite.

Nous avons déjà vu que si vous n’avez pas de sociétés d’énergie robustes et résilientes, les consommateurs en paient le prix – chaque ménage au Royaume-Uni débourse 100 £ de plus cette année sur les factures d’énergie pour payer l’effondrement de plusieurs sociétés d’énergie. l’année dernière et cela ne peut pas se reproduire.

Les choses vont probablement rester difficiles pendant un certain temps, mais je veux que tous nos clients sachent qu’ils ne doivent pas lutter seuls.

Nous aiderons autant que possible financièrement, ainsi que des conseils sur d’autres services et soutiens.

Il existe un certain nombre de façons pour tous les clients de l’énergie, pas seulement ceux qui sont avec British Gas, de recevoir de l’aide.

J’exhorte tous ceux qui ont des amis, des familles ou des voisins qui ont du mal à vérifier ce qui est disponible et le British Gas Energy Trust est un excellent point de départ.