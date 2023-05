Elon Musk a déclaré mardi à David Faber de CNBC qu’il ne se souciait pas si ses tweets incendiaires effrayaient le potentiel Tesla acheteurs ou annonceurs Twitter.

« Je dirai ce que je veux, et si cela a pour conséquence de perdre de l’argent, tant pis », a déclaré Musk, propriétaire de Twitter.

Musk a tweeté pendant des années des articles controversés, y compris des théories du complot et des commentaires que ses détracteurs ont qualifiés de largement discriminatoires.

Sa défense est intervenue après que Musk ait reçu de nouvelles critiques pour un tweet dans lequel il a comparé le milliardaire libéral et donateur démocrate George Soros à Magnéto, le méchant des X-Menun survivant juif de l’Holocauste.

« Il veut éroder le tissu même de la civilisation. Soros déteste l’humanité », a tweeté Musk lundi.

Musk a déjà critiqué Soros, dont le family office, Gestion de fonds Sorosrécemment couper sa participation dans Tesla. Soros, qui est également juif, est une cible favorite des experts et des politiciens de droite et fait souvent l’objet d’attaques antisémites. Soros et sa famille ont échappé aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les critiques ont déclaré que les tweets de Musk sur Soros correspondaient à un schéma plus large d’attaques contre l’investisseur et donateur démocrate de 92 ans. « Le fait que Musk compare Soros à Magneto n’est pas désinvolte ; c’est un clin d’œil aux tropes antisémites nuisibles du contrôle mondial juif », a tweeté Alex Goldenberganalyste au Network Contagion Research Institute. Ministère des Affaires étrangères d’Israëlde même, a déclaré que les tweets de Musk avaient « des connotations antisémites ».

Musk a nié mardi qu’il était antisémite. « Je suis plutôt pro-sémite », a-t-il déclaré lorsque Faber l’a interrogé sur les critiques. Musk a également déjà tweeté et supprimé mèmes utilisant Hitler.

Faber a également demandé mardi à Musk pourquoi il avait tweeté un lien vers quelqu’un qui avait déclaré qu’une fusillade de masse dans un centre commercial du Texas au début du mois pourrait faire partie d’une « mauvaise psyop » ou d’une « opération psychologique ».

Les enquêteurs ont cherché à savoir si le tireur, que la police a tué, avait exprimé des opinions suprémacistes blanches depuis qu’il portait un écusson « RWDS », une référence à l’expression « Right Wing Death Squad ». qui est utilisé par les extrémistes. Il avait aussi Tatouages ​​nazisy compris une croix gammée.

« Je pensais que l’attribuer à la suprématie blanche était des taureaux —« , a déclaré Musk, ajoutant qu’il pensait qu’il n’y avait aucune preuve que le tireur était un suprémaciste blanc. « Nous ne devrions pas attribuer des choses à la suprématie blanche si elles sont – si c’est faux. »

Depuis que Musk a repris Twitter l’automne dernier, le réseau de médias sociaux a connu une forte baisse de ses revenus publicitaires alors que les marques et les entreprises évaluaient les changements apportés à la plate-forme et certaines appelaient son nouveau propriétaire au franc-parler.

La semaine dernière, Musk a embauché l’ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, pour le remplacer en tant que PDG de Twitter, une décision largement considérée comme un moyen de relancer l’activité publicitaire de Twitter. Elle a commencé dimanche.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère de CNBC.

–Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.