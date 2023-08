Je devrais peut-être ajouter « se sentir plus coupable » à ma liste de choses à faire – Shaw Local

John Foster Dulles me fait penser à ma brouette.

Je suis tombé sur quelque chose qu’il a dit: « La mesure du succès n’est pas si vous avez un problème difficile à résoudre, mais s’il s’agit du même problème que vous avez eu l’année dernière. »

Je n’entrerai pas dans Dulles ou sa politique, en particulier en tant que secrétaire d’État sous le président Eisenhower, mais cette citation a frappé à la maison. J’ai une liste de « problèmes » qui ne disparaissent pas.

J’ai plein d’exemples, mais ma brouette me vient à l’esprit. Chaque fois que je traîne la chose lourde à utiliser, la roue est plate. Pour des raisons évidentes. Je peux voir le caoutchouc battre autour de l’extérieur. Mais, si je le pompe, ça marche bien. Pendant un certain temps.

Alors je pompe et me crie : « Tu sais, un nouveau pneu résoudrait ce problème. » Un problème, comme Dulles en parle, que j’ai eu l’année dernière. Et peut-être l’année d’avant.

Je choisis cependant la solution rapide. Cela continuera probablement jusqu’à ce que le rapide ne répare pas. Alors je serai en colère contre vous savez qui. (Ce ne sera pas John Foster Dulles.)

En plongeant plus profondément dans ce dilemme, je me rends compte que je nage dans une mer de « problèmes » similaires – ceux qui s’attardent sur les listes de choses à faire que je ne cesse de mettre à jour et de réviser.

Ils n’ont pas tous une solution rapide. Ils restent sur ma liste, et je gémis à chaque fois que je les vois. Mais maintenant, Dulles me demande de remettre en question mes listes de tâches. Pourquoi est-ce que je continue à noter de tels problèmes ? Peut-être que les garder comme un problème à traiter est le problème.

Quand je parle de problèmes, vous savez que je parle de choses que je pense devoir faire et que je ne fais pas, et c’est un problème.

Je devrais peut-être évaluer les choses inquiétantes qui n’ont pas été faites. Comme le dit Dulles, je devrais remettre en question un problème qui revient sans cesse sur la table. En d’autres termes, pourquoi n’a-t-il pas encore été corrigé ? Ou en d’autres termes, réparez le truc.

Mais … je me demande toujours si une partie du plus gros problème est la liste de choses à faire elle-même.

Je garde des choses à faire sur une liste pour ne pas oublier. Mais j’ignore toujours les choses que je pense que je devrais faire. Voici la triste vérité. Les choses ne se font pas parce que je ne veux pas les faire. Je veux dire, faites-les maintenant. Ou aujourd’hui. Ou demain, mais peut-être que la semaine prochaine je pourrai m’atteler à cette tâche. Vous voyez comment cela fonctionne ?

Est-ce de la procrastination ? Paresse? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que je m’en soucie, mais alors… pourquoi est-ce que je n’arrête pas de me rappeler ce que je ne fais pas ? S’il y a des problèmes sérieux, je les traite rapidement. (En utilisant ma définition de « sérieux » et « rapidement », bien sûr.)

Et si je modifiais sérieusement ma liste de tâches ? Si cela a été défait pendant un an, alors admettez que cela ne sera jamais fait. Que se passerait-il alors ? Peut-être qu’il y a des conseils de vie là-dedans. Si vous vous sentez tiré vers le bas par un problème, demandez-vous pourquoi c’est un problème. Peut-être qu’il reste parce que vous ne pouvez pas le laisser partir. Et si vous laissiez tomber ?

Ug. Cela ressemble à une autre solution rapide. La vérité est que je continuerai à faire des listes de tâches avec des tâches annulées qui vieillissent. Je peux dire que je vais essayer plus fort, mais Dulles a une réponse à cela. (Voir citation.)

Mais bon, j’ai maintenant les informations dont j’ai besoin pour acheter un nouveau pneu de brouette. Je suis nerveux à l’idée d’obtenir le bon pneu, mais ce problème sera résolu.

Oui, il sera. C’est sur ma liste de choses à faire.

