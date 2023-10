“Je devrais être mort”, a écrit Matthew Perry dans le prologue de ses mémoires “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, publiés l’année dernière. Dans le livre, qu’il a dédié à “tous ceux qui souffrent”, la star de “Friends” parle de toxicomanie et d’alcoolisme et décrit avoir suivi des cures de désintoxication des dizaines de fois et dépensé des millions de dollars pour tenter de devenir sobre.

Le prologue parle de son séjour dans une maison sobre du sud de la Californie. « Ce n’était pas une surprise : j’ai vécu la moitié de ma vie sous une forme ou une autre dans un centre de traitement ou dans un foyer de sobriété. Ce qui est bien quand on a vingt-quatre ans, moins bien quand on a quarante-deux ans. J’avais maintenant quarante-neuf ans et j’avais toujours du mal à me débarrasser de ce singe », a-t-il écrit.

Le titre du livre résume ses hauts et ses bas incroyables et la « grande chose terrible » de sa vie : « Ma dépendance étant mon meilleur ami, mon punisseur et mon amant, tout en un. Ma grande chose terrible ».

“Alcoolisme, addiction – vous appelez ça comme vous voulez, j’ai choisi de l’appeler une grande chose terrible”.

Dans ses mémoires d’une beauté déchirante, il a également rappelé son époque pendant le tournage de “Friends” – à la fois sobre et autre – entre autres choses.

Perry a écrit que sa trajectoire de dépendance pouvait être suivie par son poids dans la sitcom télévisée à succès : “Quand je porte du poids, c’est de l’alcool ; quand je suis maigre, ce sont des pilules. Quand j’ai une barbiche, c’est beaucoup de pilules.”

La saison 9 a été la seule saison où il était complètement sobre, et c’est aussi le moment où il a été nominé pour un Emmy.

Il a écrit dans son livre qu’à un moment donné, il prenait 55 Vicodin par jour et qu’il devait essayer divers stratagèmes pour les obtenir. Il “simulait des migraines ou d’autres douleurs et passait des IRM avec différents médecins”. Le dimanche, il se rendait à des journées portes ouvertes et fouillait les armoires à pharmacie de différentes maisons à la recherche de pilules qu’il pouvait trouver, écrit-il.

Pour sa dépendance à la Vicodin, à la méthadone et aux amphétamines, l’acteur a assisté à 6 000 réunions des AA, est allé en cure de désintoxication 15 fois, a été en cure de désintoxication 65 fois, a été sous assistance respiratoire et a dépensé entre 7 et 9 millions de dollars pour essayer de devenir sobre, a détaillé Perry. dans son livre.

Ses acteurs de “Friends” – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer – l’ont soutenu pendant cette période, a-t-il écrit. D’abord Aniston, et plus tard, d’autres l’ont approché et leur ont dit qu’ils savaient ce qui se passait avec lui, a-t-il déclaré.

“Si je mourais, cela choquerait les gens, mais cela ne surprendrait personne. Et c’est une chose très effrayante à vivre”, écrit-il dans son livre. Matthew Perry a été retrouvé mort samedi à son domicile de Los Angeles. Il avait 54 ans.