WASHINGTON – L’avocat de l’ancien président Donald Trump, David Schoen, a déclaré qu’il «devrait faire mieux la prochaine fois» après que plusieurs sénateurs républicains aient critiqué la présentation de mardi par l’équipe juridique de Trump, l’un les qualifiant de «désorganisés» et certains louant plutôt le cas présenté par les responsables démocrates de la destitution .

Schoen a déclaré qu’il pensait que les gestionnaires de la Chambre «avaient fait du bon travail» et a reconnu les critiques faites par certains, y compris le sénateur Bill Cassidy, R-La., Selon lesquelles leurs arguments ne tenaient pas.

«Je suis désolé qu’il ait ressenti de cette façon», a déclaré Schoen à propos des critiques de Cassidy. «Je devrai faire mieux la prochaine fois.»

Cassidy était l’un des six sénateurs républicains qui ont voté mardi pour juger le procès de destitution constitutionnel et aller de l’avant avec la procédure. Le Sénat débat de l’opportunité de condamner Trump pour avoir incité à l’émeute mortelle du 6 janvier au Capitole. Les avocats de Trump avaient fait valoir qu’il serait inconstitutionnel d’aller de l’avant avec le procès parce que Trump n’était plus en fonction, tandis que les procureurs de la Chambre, connus sous le nom de gestionnaires, soutenaient le contraire sur la base d’un précédent historique et juridique.

Le républicain de Louisiane a fait l’éloge du cas des directeurs de la Chambre comme étant «concentré» et «organisé», mais a déclaré que l’équipe de Trump était «désorganisée» et «faisait tout ce qu’elle pouvait, sauf pour parler de la question à l’étude».

« Maintenant, si je suis un juré impartial, et qu’un côté fait un excellent travail, et que l’autre fait un travail terrible, sur la question à l’étude, en tant que juré impartial, je vais voter pour le côté qui fait du bon travail », a déclaré Cassidy.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré qu’elle était «abasourdie» par la présentation du premier avocat de Trump à présenter, Bruce Castor, et ne pouvait pas comprendre où allait son argument. Elle a déclaré que Schoen «faisait un meilleur travail», mais les arguments de Castor étaient une «occasion manquée».

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré que Schoen présentait «très bien» ses arguments, mais les arguments de Castor l’ont «perplexe» et il lui a semblé que l’avocat «ne semblait pas du tout présenter d’arguments».

Un proche allié de Trump, le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a admis qu’il avait «fallu beaucoup de temps» aux avocats de Trump pour en venir à «l’essentiel».

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, un ancien membre de la direction républicaine du Sénat, a déclaré que Castor « a bavardé encore et encore et n’a pas vraiment abordé l’argument constitutionnel. »

« J’ai vu beaucoup d’avocats et beaucoup d’arguments et ce n’était … pas l’un des meilleurs que j’ai vu », a-t-il déclaré.

Schoen a déclaré aux journalistes qu’il ne pensait pas qu’il y aurait des ajustements après les débats d’aujourd’hui mais qu’il n’avait pas encore parlé à Trump.

Castor, en revanche, a qualifié les arguments de lundi de «bonne journée» et a déclaré qu’il ne s’attendait à aucun changement au sein de l’équipe juridique de Trump.