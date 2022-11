Je deviens gros honteux et traité de laid par de vils trolls, mais cela ne fait que me rendre plus fort, dit Liberty Poole de Love Island

La star de LOVE Island, Liberty Poole, a révélé l’étendue de la vile pêche à la traîne qu’elle a reçue, y compris la honte de la graisse.

Liberty, 23 ans, a également abordé l’incident de choc le mois dernier, où elle a été suivie dans un aéroport par un groupe de gars qui se sont honteusement moqués d’elle pour être un “poisson-chat”.

La star de Love Island a été horrifiée après qu'un groupe de garçons lui ait crié des injures

La star de télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2021 – a déclaré que les remarques désagréables l’avaient horrifiée, mais a admis que l’incident l’avait rendue plus forte.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la fête d’Halloween hantée de Kiss FM, Liberty a déclaré: «Je continue de pêcher à la traîne à ce jour.

“J’ai posté sur TikTok l’autre soir et je me fais toujours troller là où les gens disent que j’ai un gros ventre.

“Vous avez toujours des insécurités, mais vous devez croire en vous et ne pas vous laisser déranger.”

La beauté blonde – qui voyageait en Espagne le mois dernier pour un voyage entre filles – a été insultée par des hommes méfiants lors d’un enterrement de vie de garçon.

Malgré la rencontre bouleversante qui l’a laissée mortifiée, Liberty a rapidement utilisé sa plateforme de médias sociaux pour dénoncer leur comportement inacceptable.

“Je suis arrivée sans maquillage et j’ai été pénalisée par quelques personnes”, a déclaré Liberty.

«J’étais en route pour Tenerife avec mes amis et ces gens étaient en train de faire un enterrement de vie de garçon en désordre et ils le criaient à travers l’aéroport devant d’autres personnes et ont dit:” Qu’est-ce qui lui est arrivé depuis Love Island “et criaient que j’étais un « poisson-chat » à travers l’aéroport.





“Beaucoup de gens étaient autour, puis ils sont montés dans l’avion et ont dit aux hôtesses de l’air ce qu’ils avaient dit sur moi, comme si c’était quelque chose dont ils pouvaient être fiers… ils étaient assis non loin derrière.

“Dès que je suis descendu, je n’avais pas l’air glam, ce qui est bien et certaines filles ont demandé une photo, je dis oui à tout le monde car j’adore rencontrer des gens et ils ont ensuite dit de ne pas s’inquiéter car ils mettront un filtre Instagram sur moi.

«Je ne mentirai pas, je me suis fâché et j’ai été laissé en larmes car je suis un être humain avec des sentiments, mais à la fin, j’ai traversé cela et j’ai pensé que je pouvais m’asseoir ici et laisser cela me dévorer et croire ce que ces disent les gens, ou je peux aller là-bas et faire un changement et utiliser ma plate-forme pour le bien.

L’ancienne serveuse devenue influenceuse des médias sociaux a admis que son apparence dépouillée et non filtrée ne justifiait pas ce genre d’abus.

Prenant position, Liberty a déclaré: «J’ai publié un message sur les réseaux sociaux pour transformer quelque chose de négatif qui m’est arrivé en quelque chose de positif.

“Dans la vie, vous allez être renversé et il s’agit vraiment de savoir qui vous êtes et de le défendre.

“C’est normal, sur les réseaux sociaux tout le monde poste ses plus belles photos, tu es toujours pomponnée et j’adore me faire glamour, ça a toujours été moi.

“J’ai toujours été fan de mes gros cils, de mes grosses lèvres, de tout, j’adore tout ça.

«Mais il est vraiment important de faire savoir aux gens que vous allez avoir des jours difficiles et que vous ne vous sentirez pas aussi bien parfois. Tu vas être naturelle et tu es belle dans les deux sens.

“C’est moi sans maquillage, sans bronzage, sans cils, gratté en arrière et je ne vais pas m’excuser pour ça et je ne vais pas faire en sorte que quelqu’un me rende triste. “

Elle a ajouté: “Donc, s’il y a quelque chose que je peux faire avec ma plateforme, c’est d’aider les jeunes filles à le savoir et à se sentir à l’aise sur les réseaux sociaux.

« Je parle avec mon cœur et c’est ce que je ferai toujours.

“Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c’est que votre travail est d’être vous-même, je peux être moi-même sans vergogne.”

Liberty – qui est sortie avec Jake Cornish dans la célèbre villa – a ajouté qu’elle est actuellement heureusement célibataire, elle a déclaré: “Pour le moment, je suis ouverte aux rencontres, mais je ne le cherche pas, si ça me trouve, ça me trouve .”

La star a ajouté qu’elle était ravie que la présentatrice populaire Maya Jama soit la nouvelle animatrice de Love Island et a déclaré qu’elle apporterait une nouvelle énergie à l’émission.

“J’ai hâte, j’ai hâte d’y être, j’ai hâte de la voir – je pense qu’elle va être amusante, une nouvelle énergie, la briser”, a déclaré Liberty.

Maya accueillera la version d’hiver qui lancera la nouvelle année avec un nouveau groupe d’insulaires se dirigeant vers l’Afrique du Sud.

Liberty a mis fin de manière sensationnelle à sa romance avec son petit ami Jake Cornish, 25 ans, pendant son séjour dans la villa, ce qui a conduit le couple à quitter l’émission ITV2 ensemble.

Après que Liberty et Jake aient quitté la villa, la blonde a refusé d’exclure les affirmations selon lesquelles son ex “jouait à un jeu” dans la villa après avoir été critiqué par des fans furieux.

L’ancienne serveuse de Nandos a admis qu’elle ne savait pas s’il avait un “plan de match” lorsqu’il s’est associé à elle.

Getty

Elle a dit que son apparence non filtrée ne justifiait pas ce genre d’abus[/caption]

