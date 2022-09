Shakira s’est enfin confiée sur sa rupture avec Gerard Pique. Shakira, dans une récente interview, a révélé qu’elle devait sacrifier sa carrière pour que Pique puisse “gagner des titres” à Barcelone. Shakira a également souligné que Pique n’avait pas montré beaucoup d’intérêt à garder leur relation intacte. La paire s’était séparée plus tôt cette année en juin.

“En tant que footballeur, il voulait jouer au football et gagner des titres et je devais le soutenir. Je veux dire, l’un de nous deux a dû faire un sacrifice, n’est-ce pas ? Soit il arrêterait son contrat avec Barcelone et déménagerait aux États-Unis avec moi, où se trouve ma carrière, soit je devrais le faire à la place », a déclaré Shakira lors d’une interview avec Elle.

Shakira a affirmé qu’elle devait mettre sa carrière en “deuxième vitesse” pour fournir au défenseur espagnol un soutien indispensable. Les choses ont même empiré après que Shakira ait reçu des détails sur la nouvelle relation de Pique avec Clara Chia Marti, 23 ans. Il est maintenant rapporté que Clara a rencontré Pique alors qu’elle travaillait lors d’événements dans sa société d’investissement sportif Kosmos.

Pique aurait eu une relation avec Clara, ce qui a entraîné sa rupture avec Shakira. Le footballeur de Barcelone a récemment été aperçu en train de passer du bon temps avec Clara au festival Summerfest Cerdanya en Catalogne.

Les événements hors du terrain ne sont malheureusement pas les problèmes auxquels Pique est actuellement confronté. Les choses n’ont pas été bonnes pour le joueur de 35 ans sur le terrain cette saison. Le manque de temps de jeu a été un gros casse-tête pour Pique. Barcelone a déjà disputé six matches en Liga, mais Pique a réussi à assurer un match solitaire jusqu’à présent. Il a joué 90 minutes complètes dans ce match contre Cadix.

Sa deuxième apparition de la saison était contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Pique n’a réussi à jouer que 45 minutes contre les géants allemands.

Pique a récemment eu une controverse dans les vestiaires avec l’entraîneur de Barcelone Xavi au sujet d’un temps de jeu insuffisant. Les signatures du défenseur français Jules Kounde et de l’ancien défenseur central de Chelsea Andreas Christensen ont également forcé Xavi à garder Pique hors du onze de jeu.

Pique a jusqu’à présent disputé 602 matchs pour Barcelone et marqué 51 buts pour les géants catalans.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici