« Je devais dire que c’était Lionel Messi, j’ai menti »: l’ancien joueur de Barcelone Kevin Prince-Boateng explique qui est le meilleur

Lors d’une récente discussion avec l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand sur le podcast VIBE with FIVE de ce dernier, Boateng a révélé que même s’il pensait que Cristiano Ronaldo était le meilleur des deux. Cela a été une surprise pour les fans de l’attaquant argentin, car auparavant Boateng – qui a joué avec Messi pendant six mois – l’avait affirmé comme le meilleur de sa génération.

« Je me souviens que quand je suis arrivé à Barcelone, ils m’ont immédiatement demandé qui était le meilleur joueur du monde. J’ai dû dire que c’était Lionel Messi, j’ai menti. C’était l’un des plus gros mensonges de ma vie », a-t-il déclaré au Daily Mail. Il a également expliqué les raisons de sa demande.

« Normalement, je dis toujours la vérité, mais j’ai menti parce que c’était la seule façon de porter le maillot de Barcelone. J’ai toujours soutenu le Real Madrid quand j’étais adolescent. J’adore Cristiano Ronaldo. Mais ils m’ont dit que je devais le dire, sinon je ne jouerais pas.

Il a déjà parlé de ce court séjour en Espagne où il n’a joué que quatre fois, décrivant comment il avait toujours pensé que Ronaldo était le meilleur joueur jusqu’à ce qu’il s’entraîne avec son rival.

Boateng a révélé plus tard ce qu’était Messi en tant que capitaine et le fait qu’il était un leader silencieux. Boateng et Messi ne s’étaient parlé qu’une seule fois lorsque le vainqueur de la Coupe du monde lui avait demandé comment allait la vie en Italie. Soit dit en passant, Boateng a passé par l’AC Milan et Sassuolo en Italie avant de rejoindre Barcelone en prêt en janvier 2019.

« Il [Messi] est le capitaine mais ne parle pas », a-t-il déclaré. « Nous avons parlé une fois sous la douche parce qu’il a demandé si c’était difficile de marquer en Italie parce que Ronaldo était là à ce moment-là, et il a montré la rivalité entre eux. »

« Je lui ai dit que c’était plus difficile que Ronaldo soit là, et il a marqué à chaque match pendant trois ans. Les gens oublient trop facilement ce qu’il a fait là-bas.

Avec une Coupe du Monde et sept Ballon d’Or à son actif, Lionel Messi a consolidé son héritage en tant que sans doute le meilleur joueur de l’histoire du football.

Cristiano Ronaldo, qui compte également 5 Ballon d’Or et 850 buts en carrière, était considéré comme le rival le plus féroce de l’Argentin avant que Messi ne remporte la Coupe du monde.

Au milieu de ce débat sans fin, les deux joueurs profitent de leur carrière dans leurs nouveaux clubs. Alors que Ronaldo évolue au Al Nassr FC d’Arabie Saoudite, Messi a transféré sa base au club américain de l’Inter Miami CF.

