Je déteste une baie de chargement gênante placée juste devant chez moi par le conseil – je veux qu’elle disparaisse maintenant

LES VOISINS sont furieux contre un quai de chargement installé à l’extérieur de leurs maisons.

Les habitants disent que les chefs de conseil l’ont placé au mauvais endroit et ont insisté sur le fait qu’ils n’en avaient pas besoin là-bas.

Alex Varga est furieux à propos d’un quai de chargement devant son domicile Crédit : BPM

Les résidents disent qu’ils doivent maintenant se garer plus haut dans la rue Crédit : BPM

Et cela signifie qu’ils ont dû se garer plus loin sur la route loin de chez eux à Stoke-on-Trent car il n’y a plus de places.

Le quai de chargement faisait partie des travaux de modification d’un système à sens unique. Les résidents sont également furieux car ils doivent payer 39 £ par an pour se garer dans leur rue.

Le voisin Alex Varga, 43 ans, a déclaré à StokeonTrentLive: “Ils ont installé un quai de chargement juste devant ma maison, où il n’y a pas de magasins. C’est au mauvais endroit.

«Nous n’en avons pas besoin ici et je dois me garer tout le long de la route et marcher jusqu’à ma voiture à cause de cela.

“Nous payons 39 £ pour un permis de stationnement pour l’année. Ce n’est pas beaucoup mais si nous payons, nous devrions avoir une place pour nous garer devant notre maison.

« Mais nous ne pouvons pas car nous ne pouvons pas nous garer dans le quai de chargement, même pas la nuit.

“Nous luttions déjà pour une place de parking et maintenant cela prend l’espace d’au moins deux voitures.”

Le conseil de Stoke on Trent a été approché pour commentaires.

Le mois dernier, nous avons raconté comment le projet d’un propriétaire de construire une paire de maisons jumelées divisait sa rue.

Les résidents affirment que la proposition “ridicule” leur enlèvera des places de stationnement et les forcera à se garer “à des kilomètres” de chez eux.

Les plans des deux maisons de deux chambres les verraient construits avec des bordures abandonnées, devant lesquelles les voisins ne pourraient pas se garer – enlevant de la valeur au stationnement dans la rue à Ipswich, Suffolk, affirment-ils.

Mais le développeur provocateur Garry Wicks, 54 ans, a riposté en clamant : “Je ne vois pas où est le problème.”

Il a élaboré le plan controversé après avoir acheté la maison de sa voisine âgée lorsqu’elle a été prise en charge.

Garry disposait de suffisamment d’espace pour construire deux maisons contiguës au bout des jardins de ses deux propriétés voisines.

Les nouvelles maisons disposeront d’un parking hors route pour trois voitures, avec des allées menant à Copleston Road.