Il y a un an, les responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont averti que l’épidémie de coronavirus se dirigeait vers le statut de pandémie. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes efforcés de fermer des entreprises et de fermer des écoles, croyant que nous pourrions ralentir la propagation.

Aujourd’hui, plus de 500 000 Américains sont morts.

Il y a beaucoup de reproches à blâmer, en particulier en ce qui concerne le tâtonnement monumental de l’administration précédente de cette urgence de santé publique. Mais ce n’est pas la conversation que je veux avoir en ce moment. Aujourd’hui, nous pleurons. Aujourd’hui, nous pleurons avec les familles qui ont dû dire au revoir à leurs proches – parents, grands-parents, conjoints, tantes et oncles, frères et sœurs, fils et filles.

La perte d’un demi-million de personnes est dévastatrice. C’est navrant. Le bilan – au propre comme au figuré – se fera sentir pendant des décennies. Et bien que nous ayons de l’espoir dans les vaccins et une baisse constante des nouveaux cas de COVID-19, cette étape émotionnelle nous rappelle que chaque statistique est une personne et une tranche de communauté.

« Les gens dans des décennies vont parler de cela comme d’un jalon terriblement historique dans l’histoire de ce pays, d’avoir ces nombreuses personnes à mourir d’une infection respiratoire », Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré dimanche sur CNN.

J’ai lu histoire après histoire sur ceux qui sont morts, comment leurs familles n’ont pas pu les voir ou ont dû dire un dernier « Je t’aime » via le chat vidéo. J’ai regardé plus de nouvelles du câble qu’il n’y en a probablement en bonne santé, en profitant des scènes chaotiques des hôpitaux surchargés du pays. Bien que déprimant, je pense qu’il est important de ressentir la perte. Les chiffres sont si accablants que nous pourrions facilement devenir insensibles à leur signification. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise.

Le président Joe Biden a prononcé un discours à la Maison Blanche lundi soir, suivi d’une minute de silence et d’une cérémonie d’allumage des bougies. Il a également ordonné que les drapeaux sur les bâtiments et les propriétés fédéraux soient réduits à la moitié du personnel pendant les cinq prochains jours pour marquer le dépassement de 500000 décès dus à la pandémie de coronavirus.

Je ne peux pas croire que nous sommes ici. Je déteste que nous soyons ici. Pourtant, il y a ceux qui refusent toujours de croire que le COVID-19 est réel ou ne veulent pas prendre des mesures pour contrôler le virus. Ouvre tes yeux. Faites preuve de compassion. Nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché par le coronavirus, quelqu’un qui a été gravement malade ou qui pleure une perte.

Nous avons presque perdu plus d’Américains que pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunies. Les chiffres sont presque trop grands à saisir. Et malheureusement, plus de personnes mourront du COVID-19. La meilleure façon de les honorer ainsi que leurs familles est de continuer – ou de commencer – à porter des masques et à prendre des distances sociales.

Avec le chagrin vient la résolution. N’oublions jamais ce moment.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au [email protected]y.com ou sur Twitter: @suzyscribe