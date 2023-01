«Je déteste que ce soit cinq hommes noirs»: la mère de Tire Nichols «priant pour les familles des officiers impliqués dans sa mort» | Nouvelles américaines

À Tire Nichols, les gens voient peut-être un homme ordinaire qui a rencontré un problème quotidien

Il est maintenant connu sous le nom de site commémoratif de Tire Nichols.

Google Maps avait cette rue au sud-est de Memphis sous le nom de Castlegate Lane avant la diffusion vidéo du passage à tabac mortel de Tyr.

Le lendemain, il a reçu une nouvelle image de marque de navigation par satellite.

Naviguez-y maintenant et vous constaterez que l’application Google a été actualisée pour intégrer une histoire récente et horrible – et pour rendre hommage à un homme de Memphis perdu à cause de la brutalité policière.

Des ours en peluche et des fleurs se trouvent en hommage à M. Nichols dans une rue désormais revenue au calme de la banlieue, à l’exception de journalistes occasionnels “au volant” dans un endroit qui fera toujours l’actualité.

Leur objectif du week-end s’est déplacé vers le centre-ville, en particulier le bâtiment qui porte le slogan: “Rejoignez le meilleur en bleu” – un terme impropre à Memphis pour les manifestants qui se sont rassemblés devant le siège de son quartier général de la police tard samedi après-midi.

“Amen” était le cri alors qu’ils apprenaient la dissolution de SCORPION, l’unité de police impliquée dans le meurtre de Tire Nichols.

Un trompettiste a joué l’air de “We Shall Overcome”, et l’ambiance de la foule ressemblait à la victoire.

C’est comme ça qu’ils le voient, dans une certaine mesure. Ils ressentent un élan dans le mouvement de changement de la culture policière américaine, mais ils l’ont déjà ressenti avant – avant que Tire Nichols ne soit tué.

Le changement, ils le savent, est un long jeu. Des membres de cette foule rassemblée se sont présentés pour la soutenir.

Des parents, blancs et noirs, nous ont dit que c’était leur combat au nom de leurs enfants. Une lutte pour rien de moins que leur sécurité.

En effet, un aspect frappant s’étendant sur deux jours de manifestation pacifique ici a été la présence de familles en nombre supérieur à ce que vous verriez généralement sur ce sujet.

Ils sont venus ici, jeunes et vieux, pour manifester sur l’Interstate 55 vendredi soir et dans le centre-ville samedi.

Dans l’histoire de Tire Nichols – père, employé de Fedex, skateur, photographe – peut-être voient-ils un homme ordinaire qui a rencontré un problème quotidien qui affecte tout le monde. Toujours.