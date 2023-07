« Je déteste les écolos »: comment Starmer a apparemment explosé à propos de la politique verte du Labour

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré « Je déteste les écolos » dans une explosion qui a choqué son cabinet fantôme, a-t-on affirmé.

La remarque furieuse du leader travailliste a suivi une présentation animée du porte-parole du climat et du net zéro, Ed Miliband, exposant ses politiques énergétiques révolutionnaires.

M. Miliband aurait fait part à ses collègues de l’espoir et du changement que sa politique apporterait, ne recevant qu’un accueil tiède de Sir Keir.

Sir Keir « l’a remercié pour sa présentation mais a dit qu’il n’était pas intéressé par l’espoir et le changement », selon une source.

La source a dit Le Sunday Times: « Il était plus intéressé par la création de nouveaux emplois durables pour remplacer les emplois dans les anciens secteurs qui étaient perdus. Il a ensuite dit qu’il n’était pas intéressé par les tree huggers, avant d’ajouter à la surprise générale : « En fait, je déteste les tree huggers ».

Ses commentaires, lors d’une réunion le lendemain du discours majeur de Sir Keir sur la politique énergétique du Labour, ont surpris certains dans la salle.

La dirigeante travailliste et chancelière fantôme Rachel Reeves a fait face à une réaction violente de la gauche du parti suite à une décision de réduire les plans d’un «plan de prospérité verte» de 28 milliards de livres sterling.

Le secrétaire au climat fantôme Ed Miliband s’exprimant au festival de Glastonbury (PENNSYLVANIE)

Mais Mme Reeves a insisté dimanche sur le fait qu’elle « se soucie passionnément de la lutte contre l’urgence climatique ». Et alors qu’elle disait qu’elle « aime un arbre », elle s’en est prise à des manifestants écologistes « grossiers » tels que Just Stop Oil qui causent « des perturbations inutiles dans la vie des gens ».

Mme Reeves a déclaré qu’il existe « de meilleures façons de faire face à l’urgence climatique que d’empêcher les travailleurs de se rendre à leur travail ».

Luke Tryl, directeur britannique du groupe More in Common, a déclaré que les travaillistes risquaient de « jeter le bébé avec l’eau du bain » à cause des problèmes climatiques. Il a dit qu’il « est tout à fait logique » de condamner l’expansion de Just Stop Oil et Sadiq Khan du projet Ulez de Londres.

« Mais si les stratèges travaillistes pensent que le climat n’est pas un problème électoral dominant, leurs hypothèses sur les électeurs sont dépassées depuis une décennie », a ajouté M. Tryl.

Le travail a été invité à commenter.