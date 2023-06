« Je déteste la politique »: Gisele Barreto Fetterman, épouse d’un sénateur américain, dénonce

Gisele Barreto Fetterman, mariée à un ancien maire et lieutenant-gouverneur aujourd’hui sénateur américain, regrette à quel point la scène politique américaine est devenue « méchante », déclarant : « Je déteste toujours la politique ».

L’épouse du sénateur démocrate de Pennsylvanie John Fetterman s’adressait à MSNBC dans une interview qui sera diffusée dimanche.

« Je déteste toujours la politique », a déclaré Barreto Fetterman. « Je ne sais pas comment j’ai atterri ici… J’ai détesté ce que c’est devenu. Et je pense que cela peut être très différent bien sûr et nous devons élire les bonnes personnes pour changer cela. Mais c’est tellement méchant.

Barreto Fetterman est arrivée aux États-Unis du Brésil à l’âge de sept ans, voyageant avec sa mère et son frère, sans papiers.

« Après 15 ans à vivre dans l’ombre », son responsable Biographie dit: « Gisele a reçu sa carte verte en 2004 et est devenue citoyenne américaine en 2009. »

Elle a épousé John Fetterman en 2008, alors qu’il était maire de Braddock depuis deux ans. En 2019, le populiste de 6 pieds 9 pouces a été élu lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie. En 2022, il a remporté un siège au Sénat américain, battant le médecin de la télévision Mehmet Oz, le candidat républicain soutenu par Donald Trump.

Au cours d’une campagne qui tourne rapidement au vinaigre, Fetterman est victime d’un accident vasculaire cérébral. Après avoir pris son siège au Sénat, il a été hospitalisé pour dépression. Sa femme, qui a agi comme son porte-parolea fait l’objet d’attaques de droite.

En novembre, Barreto Fetterman dit à la Nouvelle République: « La droite déteste les femmes. Ils détestent particulièrement les femmes fortes, et je pense que c’est ce que vous voyez.

« Le fait qu’un conjoint d’un sénateur élu ait été attaqué sans arrêt au cours des dernières 24 heures et que tout le monde soit d’accord avec ça, et que tout le monde pense que c’est normal… Ce n’est pas normal. »

Elle a également déclaré au magazine: « Depuis que je suis entrée au Capitole pour m’entraîner, ma boîte de réception a été complètement remplie de menaces et de choses horribles. Et c’est parce que j’ai été [on] boucle sur Fox News.

Dans sa nouvelle interview MSNBC, sur À l’intérieur avec Jen PsakiBarreto Fetterman a déclaré à l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche qu’elle était « si fière » de son mari pour avoir cherché un traitement contre la dépression.

« Je veux dire, c’est tellement courageux, n’est-ce pas, et nous lisons toujours dans les nouvelles quand quelque chose de tragique arrive à quelqu’un. Et à la place, je veux lire l’histoire de quelqu’un qui parle ouvertement de demander de l’aide.

À propos des attaques de droite contre elle, elle a déclaré: « En entrant dans ce monde politique dans lequel je tombe, les gens disaient toujours: » Ne t’inquiète pas, Gisèle, tu vas t’endurcir, tu vas avoir une peau plus épaisse .’ Et ce n’était jamais comme, ‘Nous allons régler les problèmes.’ C’est comme si vous deveniez plus fort pour y faire face.

« Je suis juste comme, ‘J’aime ma peau. C’est très bien. Je ne veux pas une peau plus épaisse. Parlons des problèmes réels, pas de la façon dont nous devrions… devenir plus forts pour porter ce poids.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait avoir été attaquée et menacée plus que son mari, Barreto Fetterman a répondu : « Je pense que c’est la partie immigrante. Je pense qu’il est plus facile d’attaquer les femmes, non ? Les femmes ne sont qu’une cible.

Barreto Fetterman a déclaré qu’elle voulait que ses agresseurs sachent « que je peux le supporter. Encore. Je vais bien. Mais il y a des millions de jeunes femmes, de jeunes filles qui regardent cela et qui prennent peut-être des décisions qui ne sont pas ce qu’elles veulent de peur d’être les prochaines. Et c’est nocif. »