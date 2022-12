Je déteste la maison de fête de mon voisin – ils me tiennent éveillé toute la nuit avec le bruit et pompent les EAUX D’ÉGOUT dans mon jardin

Une MUM-of-two fait une puanteur sur les eaux usées brutes pompées sur son terrain voisin par le propriétaire d’une maison utilisée pour des fêtes bruyantes par des groupes jusqu’à 16 personnes.

Les flics ont été appelés à deux reprises en raison d’un comportement antisocial lors de la location de vacances de huit lits dans une route de campagne isolée à Axton, près de Holywell, au nord du Pays de Galles, ces derniers mois.

Nikki Foulkes et Helen Worthy sont furieuses qu’une maison soit louée comme location de vacances 1 crédit

Ils disent que leur paisible campagne a été perturbée par les visiteurs 1 crédit

Un trou aurait été fait dans l’une des haies d’Helen Worthy 1 crédit

Les plaintes incluent de la musique forte retentissant au petit matin, des bouteilles et des verres cassés éparpillés dans la route de campagne à proximité et une allégation selon laquelle l’un des fêtards “a flashé” sur un résident local.

Les demandes polies des villageois pour que les visiteurs fêtards modèrent leur comportement sauvage ont été accueillies avec un langage grossier et des abus, disent-ils.

Et maintenant, une habitante fatiguée, Helen Worthy, qui vit juste à côté du carnage, affirme que le propriétaire de la propriété, Dean Scott, utilise un “énorme” tuyau pour pomper les eaux usées d’une fosse septique. sur son terrain à l’arrière de sa maison parce qu’il s’est cassé.

Bien qu’Helen habite à une porte de la propriété de M. Scott, un champ qu’elle possède derrière sa maison longe son jardin.

Et il s’avère que M. Scott, qui vit à Chester, a exploité la maison de luxe, Arosfa Lodge, comme une location de vacances sans le consentement de planification nécessaire. Il a affirmé qu’il n’était pas au courant qu’il avait besoin de l’autorisation.

Il a depuis demandé au conseil de Flintshire l’autorisation de l’utiliser comme location de vacances pendant 185 jours par an et comme résidence de sa famille pour le reste.

Il affirme avoir également pris des mesures pour prévenir d’autres comportements antisociaux dans l’établissement en installant des sonomètres et en pénalisant les clients qui dépassent la limite de décibels.

M. Scott et sa femme, Sara, ont acheté Arosfa Lodge en 2016 avec l’intention d’y vivre, mais pour des raisons personnelles, ils ont décidé de déménager à Chester.

Helen, 54 ans, qui souffre depuis longtemps, a déclaré qu’elle avait dû demander à deux reprises aux gens de baisser la musique. “En tant que mère célibataire, c’est assez intimidant d’affronter jusqu’à 16 personnes en état d’ébriété aux premières heures du matin.”

Elle a ajouté: “J’ai déménagé ici en 1999 parce que c’était un si bel endroit calme.

“Les Scott ont acheté la maison en 2016 et je me souviens les avoir accueillis dans notre communauté, mais il a ensuite commencé à louer la propriété lorsqu’ils sont partis en vacances ou quelque chose comme ça. Puis, vers 2018, ils avaient déménagé et c’était devenu une location de vacances. plus ou moins définitivement.

“Cela a été un mal de tête constant depuis.

“Il n’est pas rare qu’un convoi de huit voitures maximum arrive en même temps, puis le bruit et les nuisances commencent vraiment.”

Helen a déclaré qu’en novembre 2019, elle et d’autres voisins avaient contacté les agents d’exécution de la planification du conseil de Flintshire pour vérifier si un permis de construire avait été demandé et avaient découvert que ce n’était pas le cas.

Elle a déclaré: «Dès que les restrictions covid ont commencé à être levées, les fêtes ont recommencé.

“L’été dernier, c’est redevenu insupportable. Le bruit, la musique, les cris sont devenus si offensants que nous avons appelé la police.

“Mais quand la police est arrivée, ils ont dit que c’était une affaire de conseil.

“En plus de tout cela, M. Scott a vidé sa fosse septique, qui semble être cassée, en installant un énorme tuyau et en le pompant dans mon champ à l’arrière de ma maison. Ça pue au ciel.

De plus, il a creusé un trou dans la haie entre nos propriétés et l’a utilisé pour y jeter son herbe coupée. Il a du culot.

Une autre voisine, Nikki Foulkes, 50 ans, a déclaré au Sun Online : « Nous avons dû supporter tant de fêtes bruyantes à côté.

«À quelques reprises, les choses ont tellement mal tourné que nous avons dû appeler la police.

«Les gens criaient, juraient et hurlaient à un moment difficile pour nous parce que mon fils suivait un traitement contre le cancer.

“Et ce n’est pas seulement la nuit – ils y sont aussi toute la journée, donc en été, nous ne pouvons même pas nous asseoir dans le jardin en paix.”

Et un couple de retraités âgés, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré : “Nous nous sommes retirés dans un chalet ici pour profiter du calme, de la tranquillité et de la sécurité de la campagne. Nous avons supposé que tous nos voisins étaient ici pour la même raison.

“Malheureusement, M. Scott a décidé d’utiliser sa maison pour des locations de vacances à court terme pour environ 16 personnes.

“De toute évidence, toute personne qui réserve une maison de huit chambres va organiser une fête ou une célébration massive, et c’est exactement ce qui s’est passé.

« Nous avons dû supporter fête après fête. La plupart des gens qui le louent restent entre quelques nuits et une semaine et ils semblent essayer de faire la fête autant que possible.

“Ça a été absolument insupportable la plupart du temps.

“Nous réalisons que la plupart des ménages ont des célébrations occasionnelles et cela fait partie de la vie, mais quand c’est constant, ce n’est tout simplement pas acceptable.

“Il y a une place pour des lieux comme celui-ci, mais ce n’est pas dans une ruelle calme et non adoptée avec des résidents qui ont travaillé ou travaillent encore dur pour assurer un niveau de vie sûr et agréable.

“Nous sommes vraiment inquiets de cette situation, nous sommes tous les deux septuagénaires et ne nous sentons pas capables d’affronter des personnes ivres qui sont hors de contrôle.

“Cette situation rend tous ceux qui vivent ici très affligés et cela a été causé par un homme qui ne vit même pas ici et qui a ignoré les règles d’urbanisme.

Il semble seulement intéressé à gagner autant d’argent que possible sans se soucier de personne d’autre.

“Quand les invités sont tous dehors sur la terrasse, ils font le bruit le plus affreux jour et nuit.

“Non seulement cela, nous avons eu des cas de bouteilles et de déchets jetés dans notre jardin, c’est honnêtement devenu un cauchemar.”

M. Scott fait toujours la promotion de sa maison en tant que location sur des sites Web de vacances, notamment Tripadvisor et Sykes Cottages, avec des prix à partir de 607 £ par nuit pour des groupes jusqu’à 16 personnes. Il est déjà complet pour la majeure partie de l’été 2023. Une semaine en août prochain coûterait environ 10 000 £ à un groupe.

M. Scott et Sykes Cottages n’ont pas répondu à une demande de commentaire.