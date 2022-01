Je détestais tellement mon ex-femme que j’ai déménagé à côté et érigé une statue du majeur de 12 pieds de haut juste pour l’ennuyer

Un HOMME a acheté la maison à côté de son ex-femme et a érigé une statue géante à l’extérieur en lui faisant le majeur.

Alan Markovitz a placé l’énorme statue en bronze d’une main avec son majeur levé sur son porche arrière, dirigée vers les fenêtres de la maison de son ex-femme.

Markovitz a une grande réputation dans la région, certains l’appelant même une « légende locale » Crédit : FACEBOOK

La statue de 7 000 $ mesure près de 12 pieds de haut et est même éclairée par un projecteur pour que les voisins puissent la voir la nuit.

Selon Lenka Tuohy, une femme prétendant être la fille de l’ex-femmel’homme du Michigan aurait acheté la maison à côté de son ex et aurait emménagé avec sa fille de 17 ans, Tiffany.

« A quel point faut-il être psychotique pour acheter la maison juste à côté de son ex-femme et ensuite ériger une statue comme ça ?!?! » a tweeté Lenka, selon The Post – son compte Twitter est depuis devenu privé.

Markovitz a affirmé en 2013 que l’agent immobilier lui avait initialement montré la maison à côté de son ex et de son nouveau partenaire par coïncidence, selon Deadline Detroit.

Après cela, le « karma » a pris le dessus, car Markovitz a affirmé que la statue était spécifiquement destinée au nouveau partenaire de l’ex-femme, avec qui elle aurait eu une liaison pendant leur mariage.

« Je suis tellement au-dessus d’elle », a déclaré Markovitz à Deadline. « C’est à propos de lui. C’est qu’il n’est pas un homme.

Il possède trois clubs de strip-tease à Detroit et il est même l’auteur d’un livre intitulé Topless Prophet: The True Story of America’s Most Successful Gentleman’s Club Entrepreneur, qui devrait devenir une série télévisée Cinemax.

Selon le site Web de l’entrepreneur, la tristement célèbre statue a finalement été vendue pour une bonne cause et a reçu une « fin heureuse ».

« La célèbre statue d’Alan a été vendue, et le produit [were] remis à Heart2Hart Detroit, une organisation à but non lucratif qui fournit une aide essentielle aux sans-abri », indique le site Web.

Markovitz a déclaré dans une publication sur Facebook en 2014 qu’il avait fait don de 5 000 $ à l’association caritative.

« Transformer un négatif en positif », écrit-il.

La photo a commencé à circuler en ligne après un tweet de la fille de l’ex-femme Lea Tuohy, Lenka Tuohy Crédit : Twitter

