Je dépéris dans une prison infernale avec 12 personnes par cellule et de la nourriture sinistre, déclare OAP, le “tueur de miséricorde” britannique, alors que le procès est à nouveau retardé

Un grand-père BRITANNIQUE détenu pour un meurtre par pitié présumé dit qu’il dépérit dans une prison infernale avec 12 hommes par cellule.

David Hunter, 75 ans, est enfermé depuis plus d’un an à Chypre, accusé du meurtre de sa femme Janice, 76 ans, atteinte d’un cancer.

David Hunter admet avoir étouffé sa femme Janice, en phase terminale Crédit : Facebook

Il est apparu maigre et fragile au tribunal car son procès a été retardé à plusieurs reprises Crédit : PA

Hunter dit qu’il partage une cellule avec 11 autres hommes à la prison centrale de Nicosie Crédit : Katia Christodoulou – Cyprus Mail

Il a décrit le moment où il l’a étouffée comme “comme dans un rêve” lorsqu’il a finalement témoigné plus tôt ce mois-ci.

Mais la piste longtemps retardée a de nouveau été reportée et il languit maintenant dans une prison de haute sécurité à Nicosie.

Il a dit qu’il avait perdu du poids de façon spectaculaire – plus de trois pierres – parce que la nourriture était si sale qu’il pouvait à peine en avaler.

Hunter a déclaré au Sun derrière les barreaux : « C’est difficile de manger quand on n’aime pas la nourriture.

“C’est froid et gras et généralement cuit des heures avant.”

Et il a ajouté : “C’est très dégonflant toute cette attente et je prends chaque jour à la fois.”

Le mineur à la retraite, de Northumberland, est apparu de plus en plus fragile lors d’un procès qui a été ajourné huit fois jusqu’à présent.

Au moment où le retraité frissonnait devant le tribunal la semaine dernière, après avoir été détenu dans des cellules glaciales pendant plus d’une heure, c’était la douzième fois que des juges se réunissaient pour entendre l’affaire.

Il a admis avoir utilisé ses mains nues pour étouffer sa femme de 56 ans, Janice, en décembre 2021.

Mais dit qu’il n’a accepté de le faire qu’après qu’elle “m’a supplié pendant des semaines” de mettre fin à sa douleur atroce due à une leucémie avancée.

“Je ne lui aurais jamais fait de mal”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas seulement ma femme, c’était ma meilleure amie.”

Il a dit que la sœur de Janice était décédée de la même maladie, donc “elle savait ce qui allait arriver”.

La police s’est précipitée vers la maison louée par le couple près de Paphos après que Hunter ait appelé son frère pour lui dire qu’il avait tenté de se suicider.

Une vidéo déchirante diffusée devant le tribunal ce mois-ci l’a montré au téléphone avec sa fille Lesley Cawthorne alors qu’elle le suppliait de ne pas mettre fin à ses jours.

“Papa, papa, concentre-toi juste sur moi. Concentre-toi juste sur moi », dit-elle dans un appel filmé par un membre de sa famille chez elle à Norfolk.

“Oubliez tout le monde, concentrez-vous sur moi. Papa tu m’aimes.

“Je suis ta petite fille, concentre-toi sur moi. Tu ne peux pas partir… Papa ne me quitte pas.”

La vidéo a été montrée à la demande de la défense pour prouver son état mental vulnérable.

Ils disent qu’il a été obligé de faire des déclarations à la police quelques heures après avoir été pompé l’estomac à l’hôpital et veulent qu’elles soient exclues comme preuve.

Cela est venu après que les espoirs d’une négociation de plaidoyer qui verrait l’accusation de meurtre avec préméditation réduite à l’homicide involontaire coupable ont été anéantis à la onzième heure.

Le procureur général de l’île est intervenu en décembre, insistant sur le fait que le premier cas d’euthanasie de la stricte nation chrétienne orthodoxe devrait se poursuivre comme un procès pour meurtre.

La procédure a de nouveau été bloquée cette semaine par une grève de la fonction publique.

“Tous ces allers-retours et puis aucun progrès, ça vous prend la tête”, a déclaré Hunter portant le même jean noir, sweat-shirt et gilet avec lesquels il a comparu à chaque comparution devant le tribunal jusqu’à présent.

“C’est dur. Très dur. Je suis avec onze autres hommes dans la cellule.

« Il y a six couchettes doubles et de l’autre côté un lavabo.

« Tout le monde me traite avec le plus grand respect et les gardes sont de bonnes personnes.

“Ils essaient tous de me laisser tranquille parce qu’ils savent que j’ai besoin de calme, ils savent que je dois penser à ma femme.

“J’ai un petit rideau devant mon lit et parfois je monte et je le tire.”

Les conditions des prévenus comme lui seraient pires que celles des condamnés, qui ont au moins accès à la cour de promenade.

Hunter a poursuivi : « Il y a un espace sous un auvent à l’extérieur de la cellule. Ce n’est pas très grand et vous marchez de haut en bas, de haut en bas.

“Mais les gardes sont vraiment bons et il y a un jeune britannique de Southampton qui est là, à qui je peux parler, qui me fait rire.”

Le pire, a-t-il dit, était l’ennui de passer des heures à ne rien faire ou presque.

Il a déclaré: “Je lis des thrillers et des romans d’espionnage que je demande à la bibliothèque, mais pendant longtemps, ils m’ont donné des histoires d’amour à lire, ce qui est la dernière chose que je veux.”

Michael Polak, l’avocat britannique dont le groupe d’aide juridique basé à Londres Justice Abroad coordonne sa défense, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de le garder enfermé.

Il a déclaré au Sun : “Évidemment, il est très difficile pour David d’être dans un environnement carcéral où il n’a pas beaucoup d’espace ou d’intimité, surtout quand il veut juste pleurer sa femme.

“Il n’y a aucun intérêt public à le garder en prison. Il a traversé beaucoup de choses.”

Hunter a subi un accident vasculaire cérébral après que lui et Janice se soient retirés à Chypre il y a 22 ans.

S’il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, il passera le reste de sa vie en prison.

Nous avons contacté les autorités pénitentiaires de Chypre pour obtenir des commentaires.

En novembre, des responsables ont admis que la drogue et le crime organisé avaient conduit à une «situation incontrôlée et extrêmement dangereuse» à la prison centrale de Nicosie.

Deux gardiens ont été accusés d’homicide involontaire coupable et un troisième a été accusé de négligence après qu’un détenu a été assassiné par un camarade en octobre.

Il a également figuré dans un documentaire de Netflix intitulé Inside The World’s Toughest Prisons.

Hunter a déclaré que sa femme bien-aimée de 56 ans l’avait “supplié” de mettre fin à ses souffrances Crédit : Facebook