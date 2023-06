Je dépense seulement 70 £ par an en nourriture et j’obtiens presque tout ce que je mange dans les bacs – mes amis disent que je suis super dégoûtant

UNE FEMME a révélé qu’elle ne dépensait que 70 £ par an en nourriture car elle mangeait presque tout dans les poubelles – mais ses amis disent qu’elle en est dégoûtante.

Sofie Juel-Andersen, 29 ans, a commencé la « plongée dans les poubelles » il y a trois ans et elle n’a pas regardé en arrière depuis.

Sofie ne dépense que 70 £ par an pour son magasin d’alimentation 1 crédit

Le joueur de 29 ans plonge dans les poubelles depuis trois ans 1 crédit

Elle a affirmé qu’elle avait maintenant économisé des milliers de livres par an 1 crédit

Elle a commencé par obtenir uniquement des produits frais dans des bacs désignés – mais s’est vite rendu compte qu’elle pouvait obtenir un magasin hebdomadaire complet.

Et Sofia estime qu’elle économise désormais des milliers de livres par an.

Le directeur du restaurant, originaire d’Aarhus, au Danemark, a déclaré : « La plongée dans les poubelles est devenue pour moi une mission de sauvetage.

« Tant de bonne nourriture est gaspillée – et les supermarchés savent qu’il y a des gens qui n’ont pas les moyens de manger.

« Quand je vivais à Aarhus, je connaissais la plongée dans les poubelles, mais je ne l’avais jamais vue comme une option pour mettre de la nourriture sur la table.

«Mais en 2019, j’ai déménagé à Sydney et ma sœur m’a envoyé une photo de trésors cachés qu’elle avait trouvés en plongeant dans une benne à ordures.

« Je pensais que c’était assez sauvage – et je me demandais si je pouvais faire ça en Australie. »

Même si Sofie a toujours pu se permettre de manger, elle s’est rendu compte que cela pourrait être un moyen plus économique de faire ses courses.

Elle est allée avec un ami pour repérer des sauts de supermarché autour de Sydney à la lumière du jour – et a gardé une note de ceux qu’elle visiterait après la tombée de la nuit.

« C’était toujours des bennes à ordures de supermarché », a-t-elle déclaré. « Ne tournez jamais à l’arrière des restaurants ou des maisons privées – selon l’endroit où vous vivez, cela pourrait en fait être illégal de le faire.

« J’ai rappelé mon amie et elle est sortie avec moi le soir.

« Nous sommes allés chercher dans une benne à ordures de supermarché et nous avons trouvé beaucoup de légumes.

« Comme c’était notre première fois, nous n’en avons pas pris beaucoup – mais nous avons pris les légumes que nous pensions pouvoir manger. »

Sofie se demanda où se trouvait le reste de la nourriture jetée.

La prochaine fois qu’elle est allée plonger dans les poubelles, elle a trouvé une poubelle générale – qui servait à jeter toutes sortes d’aliments emballés.

Elle a ajouté : « J’ai été vraiment époustouflée par la quantité de déchets dans ces bennes à ordures.

« Il y aurait littéralement deux bennes à ordures à l’arrière d’un supermarché, remplies d’aliments emballés : poulets entiers, bonbons, boissons – nous avons déjà trouvé 300 canettes de Coca light encore dans leurs boîtes.

« Ils étaient jetés pour différentes raisons – nous avons vu une boîte entière de bouteilles de kombucha qui avait été jetée parce que l’une des canettes était endommagée.

« Les légumes bancals, les marchandises périmées un jour et les emballages endommagés sont autant de raisons pour lesquelles les choses sont jetées à la benne.

« Cependant, il s’agit généralement de nourriture périmée il y a un ou deux jours. »

Il a évolué d’une curieuse chasse au trésor à un choix de vie Sofie Juel-Andersen

Malgré l’envoi de nombreuses photos à ses amis et la publication sur son Instagram – @dumpsterdivingwsoff – les amis de Sofie pensaient toujours que la plongée dans les poubelles était « dégoûtante ».

Elle a déclaré: « Mes amis et collègues à Sydney n’avaient aucune connaissance de la plongée dans les poubelles – ils pensaient que c’était super dégoûtant et ne comprenaient tout simplement pas.

« Mais quand je leur ai montré les photos et les vidéos, ils ont été époustouflés.

« Ils ont dit que c’était comme la nourriture qu’ils achèteraient au supermarché ! »

Lorsqu’elle a commencé à plonger dans les poubelles, Sofie dépensait encore environ 50 £ par semaine pour compléter ses repas.

Maintenant, elle dépense rarement de l’argent pour la nourriture – et vit entièrement de la nourriture qu’elle trouve dans les bennes des supermarchés.

Elle a déclaré: «Cela a évolué d’une curieuse chasse au trésor à un choix de mode de vie – et cela réduit la pollution alimentaire, c’est donc comme un activisme quotidien.

« Je ne dépense plus du tout d’argent pour la nourriture – et j’ai l’impression que je n’ai plus autant envie de choses qu’avant.

« L’autre jour, je suis effectivement allé acheter du sel – et je me suis complètement perdu au supermarché parce que ça faisait si longtemps que je n’y suis pas allé !

« Je m’assure également d’utiliser jusqu’au dernier morceau de nourriture que je récupère dans les bennes à ordures – pourquoi devrais-je récupérer de la nourriture gaspillée juste pour la gaspiller ?

« Alors j’aime cuisiner des choses amusantes – des recettes expérimentales que vous ne trouverez dans aucun livre.

« Une fois, j’ai trouvé 10 pizzas margarita entièrement emballées, un avocat, un poivron rouge et du persil, j’ai combiné les ingrédients et je l’ai servi à mes amis lors d’un dîner. »

Avec l’argent qu’elle économise sur les courses, Sofie peut se permettre de travailler quatre jours par semaine.

Elle a déclaré: « La plongée dans les poubelles me permet de travailler moins. Je n’ai qu’une semaine de travail de quatre jours, l’un des jours ne durant que quatre heures.

« Cela m’apporte tellement de liberté financière et personnelle. »

Les meilleurs conseils de Sofie pour les plongeurs débutants 1. Au début, il peut être agréable d’emmener un ami avec vous

2. Vérifiez d’abord la loi – la plongée dans les poubelles est-elle légale dans votre région ?

3. Vous ne pouvez pas toujours décrocher l’or du premier coup, mais continuez !

4. Apportez toujours des lingettes humides et un désinfectant pour rester propre

5. Soyez gentil et respectueux – restez toujours amical avec les employés, même s’ils vous demandent de partir

6. Si vous trouvez une bonne réserve, partagez-la autour de vous – vous ne savez jamais qui en a vraiment besoin

La femme a dit que ses amis l’appelaient super grossière pour avoir plongé 1 crédit

Elle parvient à obtenir la plupart de sa nourriture dans les poubelles des supermarchés 1 crédit