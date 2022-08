Je dépense 10 000 £ par MOIS au restaurant – je refuse de faire ma propre nourriture et je ne supporte pas l’odeur de la cuisine dans ma maison

UN INFLUENCEUR qui refuse de cuisiner pour lui-même a révélé qu’il dépensait 10 000 £ par mois en plats à emporter et en repas au restaurant.

Cosmin Cernica, 29 ans, qui partage son temps entre Londres et Dubaï, est habitué aux belles choses de la vie et ne lésine pas sur ses trois repas par jour.

Influenceur de style de vie, Cosmin Cernica, 29 ans, dit qu’il dépense 10 000 £ par mois en nourriture Crédit : Flash d’information

Certains de ses aliments préférés sont les truffes et le cavaier Crédit : Flash d’information

Il mange la plupart de ses repas dans des restaurants somptueux, mais dit qu’il commande des plats à emporter cinq à six fois par semaine parce qu’il “n’aime pas l’odeur de la cuisine chez lui”.

Le patron des médias sociaux et du marketing partage des photos de ses repas slap-up avec ses 100 000 abonnés, avec des clichés de caviar coûteux et des petits déjeuners au champagne garnis de truffes.

Cosmin, d’origine roumaine, se dit heureux de dépenser 10 000 £ par mois pour éviter de cuisiner à tout prix et dépense 2 000 £ seul en chocolat de la halle alimentaire Harrods.

Il a déclaré: “Je n’aime pas cuisiner et je n’aime pas vraiment l’odeur de la nourriture cuite dans ma maison, donc les seules options qui me restent sont de commander ou de sortir – ce que je fais cinq à six fois par semaine quand je suis à Londres et tous les jours quand je suis à Dubaï.

“Pour moi, sortir au restaurant n’est pas seulement une question de nourriture, mais plus d’expérience – je suis très particulier avec les endroits où je vais.

Lors de la commande de plats à emporter, Cosmin n’utilise pas seulement les applications de restauration rapide habituelles et commande à la place les meilleurs plats gastronomiques ou biologiques.

Il a déclaré: “Parce que je ne cuisine pas du tout, je me fais toujours livrer ma nourriture ou je vais au restaurant.

“Je commande ma nourriture à partir d’une application de livraison de nourriture de luxe qui livre des plats gastronomiques dans les meilleurs restaurants de Londres.

“J’adore un petit-déjeuner aux truffes, si c’est le week-end qui sera toujours accompagné de champagne. J’aime aussi les sandwichs au saumon garnis de caviar, c’est mon petit-déjeuner préféré.”

Bien que le blogueur lifestyle ait l’habitude de manger la meilleure bouffe de la ville, il dit qu’il essaie de rester en bonne santé – sauf lorsqu’il s’autorise une gâterie occasionnelle.

Cosmin a ajouté: “Même si je commande tout le temps, j’essaie de manger raisonnablement sainement, donc je ne commanderais jamais quelque chose chez McDonald’s, disons, mais quand j’ai envie d’un” fast-food “, je commande un burger Wagyu garni d’Oscietra Caviar et 24K Feuille d’or de mon chef préféré à Chelsea, M. Z, il livre toujours sa nourriture dans une Mercedes.”

Cosmin partage son temps entre Londres et Dubaï Crédit : Flash d’information

L’influenceur d’origine roumaine dit qu’il adore barboter dans des restaurants chers Crédit : Flash d’information

n les Britanniques moyens ne dépensent que 451 £ en plats à emporter selon une enquête – Cosmin dépense près de quatre fois ce montant Crédit : Flash d’information

Parmi toutes les friandises chères que Cosmin mange, il dit que les truffes sont de loin ses préférées et que son magasin local dans le quartier branché de Chelsea l’appelle dès qu’ils ont une nouvelle livraison.

Il a déclaré: “Elles sont très chères, en particulier la truffe blanche ou si elles ne sont pas de saison en Italie et qu’elles doivent être transportées de loin.

“Mon magasin local à Chelsea m’appelait chaque fois qu’il recevait une livraison de truffes fraîches. Je mange aussi du caviar qui peut être assez cher aussi et j’adore les fruits de mer, en particulier les homards frais et les crevettes rouges.”

En moyenne, les Britanniques ne dépensent que 451 £ en plats à emporter selon une enquête de KPMG, Cosmin dépensant près de quatre fois ce montant en un mois seulement.

Né en Roumanie, l’influenceur partage son temps entre Dubaï et Londres après avoir quitté la maison à 16 ans pour se rendre au Royaume-Uni.

Il a déclaré: “J’ai quitté la maison quand j’avais 16 ans pour poursuivre mes études, j’ai déménagé au Royaume-Uni et j’ai créé ma propre entreprise.”