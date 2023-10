« Je demande toujours une rediffusion » – Trent trollé par Maddison à propos de l’incident Spurs-Liverpool VAR

Le milieu de terrain de Tottenham, James Maddison, n’a pas pu résister à une blague sur la récente controverse du VAR lors du récent match de Premier League entre les Spurs et Liverpool alors qu’il rencontrait l’arrière droit des Reds Trent Alexander Arnold en mission internationale.

Liverpool était furieux après sa défaite 2-1 dans le nord de Londres il y a 10 jours après l’expulsion de deux de ses joueurs et encore plus parce que VAR leur a refusé un but parfaitement bon en première mi-temps en raison d’une confusion monumentale.

L’organisation chargée d’arbitrer les matchs de haut niveau en Angleterre, PGMOL, s’est ensuite excusée auprès des Reds pour l’erreur qui a vu un tir de Luis Diaz exclu alors qu’il était clairement en jeu.

Après le match, Jurgen Klopp a critiqué ce qu’il a qualifié de décisions « folles » et « injustes » prises contre Liverpool.

Et plus tard, le manager des Reds a suscité la controverse en affirmant que le seul moyen équitable de résoudre le problème serait de rejouer le match.

Lors de leur match nul 2-2 à domicile contre Liverpool en Premier League samedi, les supporters de Brighton ont fait référence au discours revanche de Klopp en scandant « pouvons-nous avoir une rediffusion ? » quand les Seagulls pensaient qu’ils auraient dû avoir un penalty pour handball en seconde période.

Et rencontrant Alexander-Arnold pour l’entraînement de l’Angleterre à St. George’s Park lundi, Maddison a publié une histoire sur Instagram se moquant d’Alexander-Arnold.

À côté d’une image de Trent le désignantle milieu de terrain des Spurs a écrit : « Je demande toujours une rediffusion !

L’Angleterre est en action contre l’Australie en tant qu’ami le 13 octobre, avant un match de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Italie quatre jours plus tard.

