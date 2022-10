Je demande à ma fille de 11 ans de prendre des photos de moi en train de me déshabiller, déclare Saira Khan de Loose Women

La star de LOOSE Women, Saira Khan, a laissé sa fille prendre des photos d’elle en train de se déshabiller.

Saira partage une fille nommée Amara, 11 ans, et un fils nommé Zachariah, 14 ans, avec son mari Steve Hyde qu’elle a épousé en 2004.

INSTAGRAM/SAIRA KHAN

Saira Khan a admis que sa fille de 11 ans prendrait ses sous-vêtements[/caption]

Saira Khan / Instagram

La maman de deux enfants partage souvent des photos franches sur ses réseaux sociaux[/caption]

Apparaissant sur un Instagram en direct, la maman de deux enfants s’est ouverte sur le fait de laisser sa fille prendre ses photos.

Elle a partagé: “Je demande à ma fille, qui a 11 ans, de me prendre en photo quand je suis en sous-vêtements. Je veux qu’elle soit inspirée pour être fière de son corps et célébrer sa beauté, ses vergetures…”

Les commentaires de la star de la télévision interviennent après qu’elle a admis avoir quitté son rôle de panéliste dans l’émission ITV Loose Women après que les patrons “aient tenté de la forcer à rejoindre OnlyFans”.

Saira a bénéficié d’un séjour de cinq ans dans le programme entre 2015 et 2020 avant de quitter radicalement avec effet immédiat.

En savoir plus sur Saira Khan pas un fan Loose Women’s Saira Khan dit que les patrons de l’émission “ont essayé de la forcer à rejoindre Only Fans” LÈVRES LÂCHES Saira Khan s’en prend à Loose Women alors qu’elle s’en prend aux “faux amis”

L’ancienne finaliste de The Apprentice affirme qu’elle a quitté le programme lorsque les producteurs lui ont demandé de rejoindre le site Web classé X OnlyFans.

Loose Women’s Saira a déclaré qu’elle était horrifiée qu’on lui ait demandé de créer un compte sur le site d’abonnement pour adultes dans le cadre d’un coup de pub pour le programme de l’heure du déjeuner.

En outre, Saira a ensuite expliqué en détail comment les patrons lui avaient précédemment demandé de créer un moule de son vagin dans le cadre d’une campagne Body Stories.





S’adressant au Mirror, Saira a déclaré: “La goutte qui a fait déborder le vase, c’est quand l’un des jeunes producteurs a été envoyé courir après moi pour me demander si je serais prêt à ouvrir un compte OnlyFans.”

Une Saira dégoûtée a poursuivi: «Je pouvais voir qu’elle-même était mortifiée de me demander. J’ai répondu : ‘Vous demandez à une femme asiatique qui a un mari et des enfants et qui vient d’une famille musulmane d’ouvrir un compte OnlyFans ?’

Elle a admis que le jeune producteur lui avait dit qu’ils lui avaient demandé car Saira avait partagé des images d’elle en sous-vêtements sur ses propres réseaux sociaux et ils voulaient voir quelle réponse elle obtiendrait des hommes sur le site et l’utiliser dans le cadre d’une histoire sur le panneau spectacle.

Saira a déclaré qu’elle savait que son temps dans le programme était là-haut, puis a révélé qu’elle s’était sentie “humiliée, en colère” et “déçue”.

Caractéristiques de Rex