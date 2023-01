Je défends mes joueurs et le club

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a répondu aux critiques sur son comportement sur la ligne de touche en disant qu’il se souciait de la réputation du club, mais qu’il devait défendre ses joueurs.

Le club du nord de Londres a été frappé de deux accusations FA en l’espace d’une semaine pour “ne pas s’être assuré que ses joueurs se comportaient de manière ordonnée” lors de leurs matchs contre Newcastle United et Oxford United.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Arteta lui-même a été critiqué par des experts suite à sa réaction explosive à son côté de ne pas avoir reçu de pénalité tardivement contre Newcastle, et le joueur de 40 ans a déclaré qu’il était de son devoir de protéger ses joueurs.

“Je me soucie beaucoup de la réputation du club en particulier”, a-t-il déclaré. “Je suis qui je suis et j’essaie de faire de mon mieux pour défendre les joueurs, défendre le club et si cela se produit avec certaines personnes, elles ne l’aimeront pas. Bien sûr, si tout le monde l’aimerait, ce serait ‘ t être très bon, je pense.

“Ce n’est pas que je m’en fiche, mais je m’en soucie beaucoup plus, surtout quand je fais mon travail quand je suis assis à la maison, je me soucie des affaires de ma femme et des affaires des gens, mais vous ne le voyez pas.

“Mais quand je suis aux yeux du public, je m’en soucie beaucoup. Que pouvons-nous faire, c’est le mieux pour le club et le mieux pour défendre les joueurs et c’est aussi mon rôle.”

Arteta a refusé de commenter directement les accusations de la FA, mais a déclaré que les conversations nécessaires étaient en cours pour que le club se conduise de la meilleure manière.

“Tout ce que nous pouvons faire pour nous améliorer, nous aurons toujours des conversations avec nos joueurs et notre personnel pour voir ce que nous pouvons faire de mieux pour changer n’importe quel comportement”, a ajouté Arteta.

Arsenal affrontera Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche, retournant au stade Tottenham Hotspur pour la première fois depuis sa défaite 3-0 en mai.

Arteta a déclaré que ses joueurs sont dans un “bon état émotionnel” et ont une “grande opportunité” de corriger leur mauvais bilan qui ne les a pas vus battre les Spurs loin de chez eux depuis 2015.

“Nous avons, ces dernières années, gagné à des endroits où nous n’avions pas gagné depuis des années”, a déclaré Arteta.

“Nous avons une belle opportunité dimanche d’obtenir celui-là. Ils abordent les matchs différemment. Parfois agressifs dès le début.”

“Parfois, ils vous permettent de faire le jeu. Ils ont beaucoup d’outils pour causer des problèmes. Nous nous préparerons de la meilleure façon possible et ensuite ce sera aux joueurs de faire ce qu’ils ont à faire.”

Arsenal a cinq points d’avance sur le sommet de la Premier League avant le week-end, tandis que les Spurs sont cinquièmes – à deux points des quatre premiers.