« Je défends la diversité »: Arnautovic, tête brûlée de l’Euro 2020, nie la célébration d’un but raciste alors que la Macédoine du Nord appelle à la « peine la plus sévère »

L’attaquant fougueux Arnautovic, qui a déjà été décrit comme ayant « l’attitude d’un enfant » par Jose Mourinho, a réagi de manière explosive après avoir marqué son premier but international en deux ans avec une minute à jouer lors de la toute première victoire de l’Autriche en finale de l’Euro.

Portant le score à 3-1 à ses côtés lors de leur match d’ouverture contre les débutants du tournoi, l’antagoniste Arnautovic s’est dirigé vers la foule tout en semblant fulminer avec colère et en faisant un geste en tant que coéquipier et nouvelle recrue du Real Madrid, David Alaba, semblait tenter de l’empêcher physiquement de crier.

Arnautovic célébrait le but en disant « F * ck vos mères albanaises. » Alaba n’avait rien de tout cela. 🙏pic.twitter.com/2OQ1LXnuqM — . (@GreatWhiteNueve) 14 juin 2021

Des informations suggéraient qu’Arnautovic, dont le père est serbe, avait dirigé sa colère contre deux joueurs de Macédoine du Nord d’origine albanaise, Egzon Bejtulai et Ezgjan Alioski.

La Fédération de football de Macédoine (FFM) a utilisé une déclaration pour affirmer qu’Arnautovic s’était moqué du joueur de large de Leeds Alioski, mais l’attaquant épineux a insisté sur Instagram qu’il entretenait une relation chaleureuse avec les personnes partageant l’héritage d’Alioski et de Bejtulai.

« Il y a eu hier des mots passionnés dans les émotions du match pour lesquels je voudrais m’excuser – en particulier auprès de mes amis de Macédoine du Nord et d’Albanie », écrit Arnautovic.

« Je voudrais dire une chose très clairement : je ne suis pas raciste. J’ai des amis dans presque tous les pays et je défends la diversité. Tous ceux qui me connaissent le savent. »

L’UEFA avait espéré que la finale éviterait de parler de tensions entre les nations après que l’Ukraine a dévoilé la semaine dernière un nouveau maillot très controversé contenant une carte et des slogans qui ont provoqué un malaise considérable chez certains publics.

Les organisateurs du tournoi ont maintenant été invités à prendre des mesures contre Arnautovic par la FFM, qui a été sans équivoque dans son évaluation de sa célébration.

Selon les médias serbes, l’attaquant autrichien d’origine serbe Marko Arnautović a crié « F*ck your Alban mothers! » après son but contre la Macédoine du NordSi c’est vrai, j’espère qu’il y aura une sanction sérieuse de l’UEFA, d’autant plus que Xhaka et Shaqiri ont été condamnés à une amende après la célébration – Xhul Lezha (@xhuliano23) 13 juin 2021

« La FFM condamne fermement l’explosion nationaliste du joueur autrichien Marko Arnautovic », dit la fédération.

« Dans le même temps, nous vous informons que nous avons soumis une lettre officielle à l’UEFA exigeant la punition la plus sévère pour Arnautovic.

le plus grand respect à David Alaba. Pour le contexte, il s’agit du capitaine autrichien intervenant physiquement sur son propre attaquant, Marco Arnautovic, qui célébrait le but du vainqueur avec une diatribe raciste contre les joueurs macédoniens. Au revoir Arnautovic. Éliminez le racisme du football pic.twitter.com/RGrPdBpkm1 — (@David_Rudnick) 14 juin 2021

«Nous sommes toujours contre le nationalisme, la discrimination et toutes les autres formes d’insultes et d’explosions qui ne sont pas dans l’esprit du football et des valeurs que nous défendons tous ensemble.

« Nous nous lèverons toujours et défendrons les intérêts et la dignité des joueurs nationaux macédoniens où qu’ils se produisent. »

Il y a eu des tensions historiques entre la Serbie et l’Albanie et la Macédoine du Nord au sujet de la souveraineté du Kosovo, une ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008.

Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri – deux joueurs suisses d’origine albanaise-kosovare – ont été condamnés à une amende pour avoir fait des gestes lors de leur match contre la Serbie lors de la Coupe du monde 2018.

Arnautovic a déjà été accusé et innocenté de comportement raciste. En 2009, alors qu’il jouait pour l’équipe néerlandaise de Twente, son adversaire Ibrahim Kargbo a déclaré qu’Arnautovic l’avait traité de « n***** », avec une enquête ultérieure de l’Association néerlandaise de football qui n’a trouvé aucune preuve contre la menace de but imposant et a classé l’affaire.

Le joueur de 32 ans a quitté West Ham pour l’équipe actuelle de Shanghai SIPG pour environ 32 millions de dollars en 2019, et gagnerait environ 300 000 dollars par semaine en Chine.

Il visera à nouveau à toucher le filet lorsque l’Autriche affrontera les Pays-Bas jeudi, terminant sa campagne de phase de groupes contre l’Ukraine quatre jours plus tard.