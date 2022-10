Je défends et équilibre l’équipe, déclare Casemiro de Manchester United

Le défenseur de Manchester United, Casemiro, a déclaré que son travail consistait à défendre et à équilibrer l’équipe. Lors d’une conversation avec son coéquipier Antony, le footballeur professionnel brésilien de 30 ans a révélé qu’un but ici ou là, c’est bien, mais défendre l’équipe est sa principale préoccupation.

Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, a rejoint le club en provenance du Real Madrid et a marqué son premier but pour les Red Devils à Chelsea. L’égalisation tardive dramatique est survenue après un certain nombre de quasi-accidents pour le joueur de 30 ans, bien qu’il ait déclaré sur le site officiel du club que sa principale préoccupation était de protéger la défense.

« Je pense que les objectifs doivent venir naturellement. Tout le monde connaît mon travail. Mon rôle est défensif : aider mes coéquipiers et faire sortir le ballon de l’arrière avec qualité. Je défends d’abord et j’apporte un équilibre à l’équipe. J’aide mes coéquipiers dans le travail défensif, faire sortir le ballon avec qualité, c’est mon métier. Bien sûr, un but ici ou là, c’est bien, mais faire mon travail et bien défendre passe avant tout », a déclaré Casemiro sur le site officiel de Manchester United.

Cependant, alors qu’Antony a rejoint Cristiano Ronaldo pour marquer son 700e but en club avec la célébration du sommeil à Everton récemment, l’homme large – s’exprimant avant le choc de Stamford Bridge – a admis qu’il était peu probable que Casemiro ait quelque chose de spécial prévu pour sortir de la marque.

Par conséquent, les scènes sauvages qui ont suivi la tête imposante de la croix de Luke Shaw ont peut-être été une surprise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une fête en tête, Casemiro a répondu: “Comme vous le savez, je suis un peu plus sérieux.” Antony est intervenu en déclarant : « Casemiro est un type plus sérieux » et le milieu de terrain défensif a répété : « Oui, je suis plus sérieux.

Antony a ensuite expliqué comment il percevait le rôle de son club et de son collègue international sur le terrain.

«Je dis toujours qu’il est notre chien de garde au milieu. C’est un gars sans fioritures, un type plus sérieux. Je pense qu’il laissera ces célébrations de buts aux joueurs attaquants », a déclaré Antony.

