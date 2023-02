“Je danserai sur des airs indiens si les météores de Mumbai remportent le titre”, déclare Brandon Greenway

Après que les Meteors de Mumbai aient battu Chennai Blitz 5-0 lors de la deuxième saison de la Prime Volleyball League au Koramangala Indoor Stadium de Bangalore, un jeune fan de Mumbai est allé rencontrer Brandon Greenway près du terrain.

L’attaquant extérieur de 25 ans originaire de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, était ravi de dire bonjour au jeune fan et lui a serré la main.

Dès que Brandon est parti pour le vestiaire, le jeune garçon a sorti son téléphone et a pris un selfie de sa main et a crié: “Frère, Brandon m’a serré la main!”

S’exprimant sur les réactions qu’il reçoit des fans en Inde, Brandon a déclaré qu’il était reconnaissant d’avoir pu élargir la communauté du volleyball en Inde et qu’il souhaitait être un modèle pour les jeunes enfants.

“J’apprécie vraiment la réaction des fans. Je me fais un devoir de signer des autographes et de rencontrer des fans chaque fois que j’en ai l’occasion, car pendant que je grandissais, des interactions comme celles-ci m’ont rendu plus investi dans le sport”, a déclaré Brandon.

«Je pense que si je pouvais exciter les enfants à jouer au volley-ball et qu’ils se fixent pour objectif de jouer dans la ligue RuPay Prime Volleyball et d’aider la communauté du volley-ball à grandir, j’aurais fait ma part ici. Avoir des enfants qui m’admirent signifie beaucoup plus pour moi et je veux vraiment être un bon modèle”, a-t-il ajouté.

Brandon a d’abord commencé sa carrière sportive avec le football américain alors qu’il occupait des postes de sécurité et de receveur large. Mais il n’est pas trop timide pour admettre qu’il n’était pas très bon dans ce sport et qu’il a eu la chance d’être initié au volley-ball grâce à sa sœur.

« Ma sœur jouait au volley-ball. Mon père a arrêté de m’entraîner au football parce qu’il allait avec ma sœur car elle réussissait mieux au volley-ball. Alors, j’ai commencé à aller avec eux au terrain de volley-ball et je suis devenu accro au sport. Mon père a commencé à nous entraîner tous les deux et j’ai commencé le sport à l’âge de 14 ans”, a révélé la star des Meteors de Mumbai.

Après avoir joué au niveau scolaire pendant quatre ans, Brandon a décidé d’obtenir une bourse universitaire afin de pouvoir jouer dans les ligues de première division aux États-Unis. Il a ensuite concouru en Division 1 USA pour l’Université de Charleston entre 2015 et 2019. Il a ensuite joué pour le VK Vestjlland Danemark entre 2020-2021, puis a joué pour la Bundesliga allemande Bitterfeld-Wolfen en 2021-2022.

Depuis 2020, Brandon joue également dans la ligue professionnelle des start-up aux États-Unis, VLA, pour New York et Phoenix Ascension. Il a également remporté la médaille de bronze de la Coupe du Danemark en 2020/21 et a été nommé MVP du match Allemagne en 2022.

“Brandon pense que le volley-ball se développe et est l’un des deux sports les plus dynamiques aux États-Unis en ce moment. “Les États-Unis ont également développé des ligues professionnelles de volleyball pour hommes et femmes qui gagnent du terrain, donc je pense que le volleyball peut rivaliser avec la NFL et la NBA dans le pays à un moment donné”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait pas encore eu la chance de jouer pour les États-Unis, Brandon a fréquenté les joueurs internationaux au gymnase et rêve de représenter son pays un jour. « Je me suis entraîné avec eux et ce fut une expérience formidable. J’espère juste jouer pour les États-Unis un jour”, a-t-il déclaré.

Actuellement à Hyderabad pour le début du match retour du tournoi, Brandon a apprécié la cuisine indienne qu’il a goûtée jusqu’à présent, bien qu’il se souvienne d’une mauvaise expérience.

“J’adore la nourriture en Inde. J’aime expérimenter et j’essaie tout. Cependant, une fois j’ai essayé quelque chose et ça m’a eu. C’était trop épicé pour mes papilles, mais j’adore la nourriture ici”, a-t-il déclaré.

L’attaquant de Mumbai fait également l’éloge de la culture indienne et a déclaré que les interactions avec les gens lui donnaient le sourire. “J’apprécie la culture et les habitants de l’Inde et je pense qu’ils sont les plus gentils que j’aie jamais rencontrés dans ma vie. J’aime que les fans deviennent fous et plus j’interagis avec les gens, plus je suis heureux et cela me fait sourire”, a-t-il déclaré.

Brandon a également commencé à apprécier la musique indienne jouée par ses coéquipiers au gymnase et dans les vestiaires. “J’aime vraiment l’hymne de Mumbai. J’en deviens fou et j’ai maintenant la chanson sur mon téléphone”, a-t-il déclaré.

Appréciant la culture indienne remplie de musique et de danse, Brandon a fait une énorme promesse. «Je danserai à 100% sur n’importe quelle chanson indienne que vous voudrez si Mumbai Meteors remporte le trophée. Il n’y a aucun doute là-dessus, je vais danser ici, devant tout le monde”, a-t-il déclaré.

