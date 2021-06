‘Je crois que mon fils, 15 ans, a été assassiné par le tueur pédo Brian Field

REGARDANT une photo de son fils de 15 ans, Winnifred Billington est hantée par la dernière fois qu’elle l’a vu vivant.

L’adolescent Mark a disparu alors qu’il faisait du vélo, en septembre 1984, quelques heures après avoir refusé d’aller faire du shopping avec sa mère et sa sœur Cheryl, alors âgée de sept ans.

Mark Billington a disparu alors qu'il était à vélo, il y a 37 ans

Des agents de police maladroits des West Midlands ont même emmené Winnifred voir un médium spiritualiste alors qu’ils cherchaient en vain le garçon disparu.

Mais après dix semaines d’incertitude atroce pour la famille, son corps décomposé a été retrouvé dans les bois, à 11 kilomètres de leur maison de Birmingham.

Le tueur de Mark n’a jamais été arrêté, mais Winnifred est convaincue que son fils écolier a été enlevé et assassiné par le tueur condamné Brian Field, des semaines après que sa peine pour délits sexuels sur enfants ait été réduite de moitié et qu’il ait été libéré de prison.

Elle a déclaré: «Si Field n’avait pas été libéré plus tôt, il n’aurait aucun moyen d’avoir Mark et il pourrait être en vie maintenant. C’est déchirant.

Maintenant, un documentaire télévisé qui sera diffusé mercredi, mettant en vedette Emilia Fox et le principal criminologue, le professeur David Wilson, devrait braquer les projecteurs sur le meurtre de Brian Field et Mark.

Le programme, In the Footsteps of Killers, jette également un regard médico-légal sur le cas déconcertant de Patrick « Paddy » Warren, 11 ans, et de David Spencer, 13 ans, disparus le lendemain de Noël 1996, alors qu’ils jouaient dans Bois de Chelmsley, Birmingham.

Les corps du couple – connus sous le nom de Milk Carton Kids après que la police ait imprimé des demandes d’informations sur les contenants de lait – n’ont jamais été retrouvés.

Winnifred et Roy affirment que les failles de la police leur ont volé des réponses

Field a été emprisonné à vie en 2001 pour le viol et le meurtre d’un écolier de Surrey de 14 ans, Roy Tutill, tué en 1968.

Mais Winnifred dit qu’une série d’erreurs policières – y compris l’élimination des vêtements de Mark et une corde trouvée avec son corps – les ont empêchés de lier le meurtre de leur fils à Field.

« Je suis convaincue que cet homme maléfique a tué notre fils », a déclaré la mère de 81 ans, qui vit toujours à Birmingham avec son mari de 80 ans.

« Field est un homme méchant et je veux que justice soit rendue à Mark. La police a laissé tomber notre famille à chaque instant en ne faisant pas son travail correctement et cet échec est quelque chose avec lequel nous devons vivre chaque jour de notre vie. »

Patrick « Paddy » Warren, 11 ans, et David Spencer, 13 ans, ont disparu le lendemain de Noël 1996

Winnifred est convaincu que le tueur condamné Field a assassiné son fils

Visite « désespérée » d’un médium pour retrouver son fils disparu

Alors que Winnifred se dirigeait vers les magasins pour acheter de nouvelles chaussures à Cheryl le 1er septembre 1984, Mark est allé verser de l’argent sur un compte de société de construction, puis est parti sur son vélo avant sa tournée habituelle du soir.

« C’était juste un samedi ordinaire », se souvient la mère au cœur brisé. « Si seulement je l’avais forcé à venir faire du shopping – tu repasses encore et encore ces choses, tous ces » et si « . »

Lorsque Mark ne s’est pas présenté à la tournée des journaux à 17 h 30, le marchand de journaux a appelé sa famille pour lui demander où il se trouvait.

À cet instant, Winnifred savait que quelque chose de catastrophique était arrivé à l’adolescent.

« Mark était un garçon si gentil et fiable, il n’y avait aucun moyen qu’il ait oublié ou qu’il ne se soit pas présenté, nous avons donc tout de suite su que quelque chose de terrible avait dû se produire », a déclaré Winnifred, qui travaillait comme assistante maternelle à l’époque et s’occupait de son autre les enfants Russell, 17 ans, Philip, neuf ans et la jeune Cheryl.

« Nous voyions les lumières de la police fouillant à proximité, mais rien »

Winnifred a déclaré qu’elle était « stupéfaite » lorsque la police lui a suggéré de rendre visite à un médium alors qu’ils enduraient la terreur de ne pas savoir où était Mark.

Elle a déclaré : « J’étais choquée, horrifiée. Je ne crois pas à tout ça mais je voulais retrouver mon fils, j’étais désespéré, et tu fais toutes sortes de choses quand tu es désespéré, tu es prêt à tout tenter.

« La police m’a conduit voir le médium, elle s’appelait Doris Stokes et elle était bien connue à l’époque. Ils m’ont même demandé d’enregistrer ce qui avait été dit pour voir si cela pouvait leur donner des indices, mais j’ai dit non.

Mark était un fils aimant et fiable

Winnifred savait que quelque chose n'allait pas quand Mark était en retard pour sa tournée de papier

Corps retrouvé dans les bois à sept kilomètres de là

Le 11 novembre, une dizaine de semaines après la disparition de Mark, un groupe d’hommes à la recherche de lapins a trouvé le corps de l’écolier pendu à un arbre dans un bosquet au large de Somers Lane, Meriden, à environ 11 km de la maison familiale.

« La police nous a appelés et a dit à mon mari au téléphone qu’ils avaient trouvé le corps de Mark », a déclaré Winnifred.

« Imaginez dire à un parent quelque chose comme ça au téléphone.

« Mon mari s’est effondré et nous avons dû lui donner du cognac. Et quand nous sommes arrivés au commissariat, il y avait un sergent assis au bord d’un bureau qui balançait les jambes qui a dit tout de suite ‘c’est un suicide’.

« Mais nous savions que ce n’était pas un suicide, Mark ne ferait jamais quelque chose comme ça. »

Une enquête a initialement enregistré un verdict ouvert, mais en 1998, la police a examiné l’affaire et requalifié sa mort de meurtre.

Emilia Fox et le Dr David Wilson examinent les cas froids dans le documentaire de Channel 4

Le corps de Marks a été retrouvé dans les bois après dix semaines

Viol et meurtre d’un adolescent de 14 ans

Field vivait à Solihull, à quelques kilomètres des Billington, lorsqu’il a été arrêté pour conduite en état d’ivresse en 1999.

L’homme de 65 ans avait fourni un échantillon de salive de routine pour l’infraction qui a été signalé comme une correspondance dans une base de données ADN avec une tache de sperme trouvée sur les vêtements de Roy Tutill, un écolier de Surrey âgé de 14 ans, qui a été kidnappé, violé et assassiné en 1968.

Field a été emprisonné à vie pour le meurtre de Roy.

Tragiquement, la police s’était déjà débarrassée des vêtements, de la corde et d’autres preuves du meurtre de Mark et n’a donc pas pu rechercher une correspondance.

La police chasse dans les bois près de Solihull pour les corps de Patrick Warren et David Spencer en 2017

Roy Tutill a été kidnappé, violé et étranglé par Field

Depuis près de 37 ans, Winnifred et Roy se battent pour la justice et ils craignent de ne jamais obtenir les réponses dont ils rêvent.

Un officier de police à la retraite, qui a proposé de les aider à enquêter sur la mort de Mark, a découvert que Field avait été emprisonné en septembre 1983 pour une infraction sexuelle contre un adolescent, mais a été libéré après que les cours d’appel ont réduit sa peine.

Field, aujourd’hui âgé de 85 ans, a purgé un certain nombre de peines pour agressions sexuelles contre de jeunes garçons, dont une peine de quatre ans en 1986 pour l’enlèvement de deux jeunes à Oswestry qui ont été forcés de sauter de sa voiture en marche dans une tentative frénétique de s’échapper après avoir leur a ordonné de se déshabiller.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré au Sun que Field avait été libéré le 2 juillet 1984, après que son appel contre la peine eut abouti, mais n’a pas pu commenter la région dans laquelle il avait été libéré.

La police des West Midlands a déclaré dans un communiqué : « En ce qui concerne Mark Billington, sa mort en 1984 a été traitée comme un suicide et le coroner a rendu un verdict ouvert. Par la suite, en mai 1998, toutes les informations ont été examinées et elles ont ensuite été traitées comme une enquête pour meurtre.

Field a été emprisonné à vie pour le meurtre de Roy, 33 ans après l'attaque

« Cela reste une enquête ouverte soumise à un examen périodique ou à un examen sur de nouveaux renseignements ou informations.

« Il serait inapproprié de commenter des suspects individuels. »

In the Footsteps of Killers sera sur Channel 4 à 22h mercredi et disponible en rattrapage.