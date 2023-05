Je crois que ma fille Angel Lynn a été poussée hors de cette camionnette à 60 mph… Je prie pour qu’elle parle à nouveau et dise la vérité au monde

Des images de CCTV HEROWING d’Angel Lynn, 19 ans, attrapée par derrière et embarquée dans une camionnette par son petit ami ont choqué la nation.

Quelques instants plus tard, elle est tombée la tête la première de la camionnette, qui roulait alors à 60 mph, sur une route à deux voies et a subi des lésions cérébrales catastrophiques.

Angel Lynn, 19 ans, réveillée après son coma après avoir subi une fracture du crâne 1 crédit

L’adolescente extravertie qui « aimait sa vie » selon maman Nikki Crédit : PA

Un film de vidéosurveillance montre le petit ami d’Angel, Chay Bowskill, alors qu’il l’attrape et la porte vers la camionnette qui l’attend

Elle est restée paralysée et incapable de marcher, de parler ou de se nourrir.

Ses parents Nikki, 48 ans, et Patrick, 53 ans, ont appris que leur fille ne survivrait pas à cette attaque en septembre 2020.

Mais Angel, maintenant âgée de 22 ans, n’a pas seulement défié les médecins en réussissant, elle a dépassé toutes les attentes dans son rétablissement.

S’adressant exclusivement à The Sun, la mère dévouée Nikki, de Lough-borough, Leicestershire, révèle qu’Angel a maintenant pu se tenir debout pour la première fois depuis l’attaque.

Et elle dit : « Elle communique de plus en plus.

« Je sais que ça ne changera rien mais j’espère qu’un jour elle parlera et me dira ce qui s’est passé. »

Le petit ami d’Angel, Chay Bowskill, 20 ans, a été condamné à sept ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d’enlèvement, de comportement coercitif et contrôlant et de détournement du cours de la justice.

En mai dernier, les juges de la Cour d’appel ont augmenté sa peine à 12 ans après avoir conclu que sa peine initiale pour l’enlèvement n’était pas assez longue.

Lors de son procès à Leicester Crown Court, l’accusation n’a pas réussi à prouver qu’Angel avait été jeté ou poussé hors du véhicule – conduit par l’ami de Bowskill, Rocco Sansome, 20 ans.

Bowskill a affirmé qu’Angel avait sauté ou était tombé accidentellement sur la route – quelque chose que Nikki, maman de six enfants, refuse d’accepter.

Pas de pardon

Elle dit: « Je pense qu’elle a été poussée à cause des blessures qu’elle a subies, de la force avec laquelle elle a touché le sol. »

Nikki dit que la tête de sa fille « a rebondi comme un ballon de football » et qu’elle a roulé sur près de 50 mètres.

Bowskill et Sansome – qui a également été reconnu coupable d’enlèvement et qui est maintenant sorti de prison après avoir été condamné à 21 mois – sont ensuite partis, laissant Angel pour mort sur l’A6 près de Loughborough.

Nikki dit : « Je ne peux pas pardonner à Chay ce qu’il a fait. Il ne pouvait pas reconnaître qu’il avait tort. Il n’obtient aucun pardon de ma part.

Elle ajoute : « Angel était elle-même conductrice et ils roulaient à 100 km/h. Je ne pense pas que ma fille aurait sauté au milieu d’une route à deux voies dans la circulation venant en sens inverse dans la voie suivante.

« Elle aurait connu les conséquences. Elle n’avait jamais été suicidaire.

« Il a essayé de faire croire au tribunal qu’elle était une mauvaise personne. À cent pour cent, elle n’était pas suicidaire.

« Donc, je n’ai tout simplement pas ça du tout. Si elle avait voulu sortir de cette camionnette, je pense qu’elle aurait attendu un peu plus loin jusqu’au rond-point, où ils auraient effectivement ralenti.

« Angel sait que si elle tombait en panne dans sa voiture, je serais dans une panique totale.

« Elle sait que si quelque chose lui arrive ou à l’un de nos autres enfants, cela nous tuerait si nous devions perdre l’un d’entre eux.

« Alors je ne comprends pas qu’elle ait sauté. Ce qu’il dit n’a aucun sens. »

Nikki et Patrick, qui dirigent une entreprise de nettoyage, sont également les parents de Reannon, 31 ans, Lewis, 29 ans, Lester, 27 ans, Kelsie, 12 ans et Jimmy, 10 ans.

Ce soir, ils parlent du calvaire de leur fille dans un documentaire de Channel 4 – The Kidnap Of Angel Lynn.

Ils ont demandé la bénédiction d’Angel avant d’accepter de participer au film, qui détaille son combat pour la survie.

La jeune extravertie avait une belle vie, fréquentait l’université et travaillait à temps partiel comme femme de ménage lorsqu’elle a rencontré Bowskill par l’intermédiaire d’un ami commun environ un an avant l’incident.

Nikki raconte : « Elle avait sa propre voiture, un travail et des amis avant de le rencontrer. Son rêve était de devenir médecin légiste et de travailler pour la police.

« Elle aimait sa vie. Ensuite, ça a juste changé. Elle a arrêté d’aller à l’université. Elle n’a pas vu ses amis ni traîné avec ses frères et sœurs. Elle était toujours avec lui.

Ni Nikki ni Patrick – connu sous le nom de Paddy – n’aimaient le petit ami de leur fille quand ils l’ont rencontré.

Nikki admet: « Je savais juste qu’il était un mauvais ‘un. »

Angel a toujours été fier de son apparence, mais Nikki dit que tout cela s’est arrêté lorsqu’elle s’est réunie avec Bowskill.

« Elle était naturellement belle et ne manquait pas d’attention », se souvient-elle. « Elle avait une belle silhouette.

« Elle regardait vidéo après vidéo des tutoriels de coiffure et de maquillage sur YouTube quand elle était plus jeune. » Mais Nikki n’avait aucune idée que sa fille devenait victime d’un contrôle coercitif.

Elle dit : « J’aurais dû savoir quand elle n’a pas mis ses cils.

« Elle se rasait les cheveux en chignon, ce qu’elle ne faisait que pour le travail. »

Le documentaire utilise des SMS, des publications sur les réseaux sociaux, des photos et des appels téléphoniques entre Angel et son petit ami violent – ​​qu’elle a cachés à sa famille et à ses amis.

Au cours de leur relation, Bowskill a purgé une peine de prison pour cambriolage, mais il exigeait qu’Angel soit à la maison tous les soirs à 18 heures afin qu’il puisse l’appeler sur la ligne fixe.

Après sa libération, la relation a continué, mais quand il l’a jetée contre un mur, elle a pris la courageuse décision de le quitter.

Elle remettait sa vie sur les rails lorsque Bowskill l’a kidnappée dans le village de Rothley, près de Leicester, le 17 septembre 2020 à la suite d’une dispute.

CCTV montre le moment où Bowskill attrape Angel dans une étreinte d’ours et la porte de l’autre côté de la route jusqu’à la camionnette argentée Transit.

Nikki dit que Bowskill a admis au tribunal que la dernière chose qu’il a dite à Angel avant qu’elle ne plonge de la camionnette était: « Je te déteste putain, salope. »

Angel et sa mère font un high five dans l’unité de rééducation où elle essaie de faire suffisamment de progrès pour rentrer chez elle Crédit : Chloé Fairweather

Après l’attaque, Bowskill et son complice Sansome se sont enfuis, laissant Angel allongé sur la route Crédit : collecter

Chay Bowskill, 20 ans, a été condamné à sept ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d’enlèvement, de comportement coercitif et de contrôle et de détournement du cours de la justice Crédit : PA

Elle raconte : « J’avais envie de me lever et de l’étrangler, vraiment. Je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais, les choses qu’il avait faites et qu’il lui avait dites. C’est dégoûtant. »

Après l’attaque, Bowskill et son complice Sansome se sont enfuis, laissant Angel allongé sur la route.

Elle a reçu des soins médicaux d’urgence par un médecin qui n’était pas de service qui passait devant et a été transportée par avion à l’hôpital.

Le combat d’Angel pour sa survie a étonné les médecins du Queen’s Medical Center de Nottingham, où elle a reçu les derniers rites à trois reprises.

Nikki raconte : « Ils ont dit : ‘On ne peut pas faire grand-chose pour elle’. Je la supplie d’essayer. Je dirais: ‘Ne me quitte pas’.

Angel est finalement sortie de son coma et a ensuite été transférée dans une unité de réadaptation, dont le nom ne peut être divulgué, pour sa sécurité.

Nikki dit: « Ils font vraiment des merveilles avec Angel. »

Suite à l’incident, le cousin d’Angel, Fahren Davis, a décidé de créer une page Go FundMe pour l’aider à se rétablir.

De gentils étrangers et des membres de sa communauté ont fait don d’un peu moins de 200 000 £, qui sont utilisés pour adapter la maison familiale, car ils n’ont reçu aucune aide du conseil.

Nikki déclare : « Cela a été une période difficile pour tout le monde financièrement, alors pour eux, penser à Angel est réconfortant.

« Il y a des gens sympas là-bas. »

Angel progresse maintenant si bien qu’elle pourra bientôt déménager de l’unité avec sa famille, une fois les travaux de construction terminés.

Sa sœur Reannon envisage de déménager de Newcastle à proximité, afin qu’elle puisse être sa soignante, avec sa mère.

Nikki dit : « Quand Angel est entrée dans l’unité de désintoxication, je ne voyais aucun avenir avec son amélioration.

« Mais elle s’est tellement améliorée que c’est incroyable. Angel est définitivement là-dedans.

« J’écrirai une question sur son iPad et elle écrira sa réponse. Je lui ai demandé quelle voiture elle voulait et elle a écrit « Audi grise ».

« Elle peut faire signe, donner un pouce vers le haut et un pouce vers le bas, et nous donner des high fives. »

Nikki a pris du recul par rapport à son rôle dans l’entreprise familiale pour s’occuper de sa fille.

Elle lui rend visite tous les jours à l’unité et a même fait des emplettes de vêtements.

Nikki raconte : « Je lui ai demandé où elle voulait aller et elle pointait du doigt Calvin Klein comme une folle. Elle a acheté des leggings, des t-shirts, des chaussettes et des sacs à main.

« Elle a dépensé une fortune, elle savait exactement ce qu’elle voulait. »

Nikki s’arrange également pour qu’Angel se fasse coiffer et faire les ongles parce qu’elle sait à quel point cela compte pour elle, et ajoute : « Elle ferait la même chose pour moi. »

Fille forte

Nikki dit qu’elle voulait partager l’histoire d’Angel pour aider à sensibiliser les jeunes au contrôle coercitif et pour inspirer les autres dans une situation similaire.

Elle dit : « J’ai reçu un message de quelqu’un l’autre semaine.

« Son fils avait eu un accident et était à peu près dans la même situation qu’Angel.

« Les médecins ont dit ce qu’ils avaient dit à propos d’Angel – qu’il ne survivrait pas, qu’il ne pourrait rien faire.

« Angel fait tout ce qu’ils ont dit qu’elle ne ferait pas.

« Alors je lui ai envoyé un message et envoyé une photo d’Angel, et j’ai écrit: » Ne perdez pas espoir. C’est ma fille maintenant’.

« Je pense que cela lui a donné un peu d’espoir qu’il puisse faire des progrès.

« Il s’agit de la personne à qui c’est arrivé. C’est une fille vraiment forte. Elle est déterminée.

« Elle a toujours été comme ça depuis son enfance. Si elle voulait faire quelque chose, elle trouverait un moyen d’y arriver.

« Nous allons y arriver. Je ferai tout notre possible. Je ne m’arrêterai pas avant le jour de ma mort.

Les parents d’Angel, Nikki et Paddy, ont failli perdre leur fille bien-aimée Crédit : Dan Charité

Angel est restée paralysée et incapable de marcher, de parler ou de se nourrir Crédit : Recueille