Je crois que j’étais une star d’Hollywood avant d’être réincarné en un garçon nommé Ryan – je me souviens de ce qui s’est passé quand je suis mort

QUAND un garçon de trois ans est devenu convaincu qu’il était un agent d’Hollywood dans sa vie passée, ses parents ont été déconcertés et il était difficile pour quiconque de le prendre au sérieux.

Ryan Hammond, 11 ans, a affirmé qu’il était la réincarnation d’un homme décédé 40 ans avant lui – et a même affirmé qu’il se souvenait de ce qui s’était passé à sa mort.

Ryan Hammond affirme qu’il est la réincarnation d’un homme mort 40 ans avant lui Crédit : BNC

Ryan se souvient apparemment de sa vie passée en tant que Marty Martyn – un puissant agent hollywoodien Crédit : BNC

Marty est mort d’une hémorragie cérébrale en 1964 à l’âge de 61 ans Crédit : BNC

Ryan et sa mère, Cyndi, interviewés par NBC en 2015 Crédit : BNC

Le petit garçon a fait part de souvenirs vivaces de sa vie à Hollywood dans les années 1940 et 1950.

Ryan a affirmé qu’il se souvenait que son cœur “avait explosé” – puis s’était dirigé vers la lumière.

Ses affirmations sauvages et peu enfantines ont secoué ses parents et suscité un intérêt national aux États-Unis – la famille apparaissant à plusieurs reprises à la télévision.

L’existence de la réincarnation n’a jamais été prouvée par les scientifiques – mais des récits continuent d’émerger et sont étudiés par des experts.

Ryan croyait qu’il était autrefois Marty Martyn – un ancien figurant de film qui est devenu plus tard un puissant agent hollywoodien.

Marty a vécu une vie de luxe à New York, s’est marié quatre fois, a pris des vacances à Paris et a eu de nombreux contacts politiques influents avant de mourir d’une hémorragie cérébrale en 1964 à l’âge de 61 ans.

Et quand Ryan, né dans l’Oklahoma en 2004, n’avait que trois ans, il a commencé à se rappeler des détails intimes de sa supposée vie passée avec une précision extrême.

Il a bizarrement dit à ses parents, un greffier adjoint du comté et un flic d’une petite ville, qu’il était à Hollywood quand son cœur a explosé et qu’il se réveillerait la nuit en se tenant la poitrine.

Ryan disait souvent à sa mère de l’emmener à Hollywood pour qu’il puisse voir son “autre famille” – et il se réveillait aussi la nuit en appelant “action” pour des films imaginaires.

Un soir, il a même dit à sa maman qu’il est important d’aller vers la lumière quand on meurt, pour que tout le monde revienne – suggérant qu’il se souvenait du moment qu’il a passé quand il vivait la vie de Marty.

Rappelant les détails de sa vie passée, le jeune a dit qu’il avait une grande maison avec une piscine qui était située dans une rue dont le nom avait “rock”.

Il a également dit qu’il conduisait une Rolls Royce que personne d’autre n’était autorisé à conduire et qu’il aimait aller à la plage avec ses copines.

Et le garçon s’est rappelé comment il avait été une fois frappé par les gardes du corps de Marilyn Monroe pour avoir essayé de lui parler et parlé de voyages à Paris pour voir la Tour Eiffel.

Ryan a également dit à sa mère qu’il l’avait choisie pour être sa mère.

Le mystère de la mort et de ce qui pourrait suivre reste l’une des plus grandes énigmes de toutes – avec des gens du monde entier construisant des mythes et des théories sur ce qui pourrait arriver.

Et pour certaines personnes, la réponse au dernier mystère de la vie est simple : nous revenons en tant que nouvelle personne.

Les scientifiques et les médecins n’ont jamais trouvé de preuve définitive de la réincarnation.

Mais un pédopsychiatre, le Dr Jim Tucker, a cru Ryan et ses souvenirs farfelus.

L’universitaire a passé des années à travailler avec des enfants qui peuvent se rappeler des détails intimes de leurs vies passées – et cela l’a amené à croire que la réincarnation pourrait être réelle.

Le pic des souvenirs de Ryan est venu quand il a eu quatre ans – mais ils ont continué pendant des années après Crédit : BNC

Ryan a rencontré la fille de Marty, qui a confirmé que bon nombre de ses souvenirs étaient exacts Crédit : BNC

Le Dr Tucker a passé une décennie à travailler avec des enfants qui se souviennent de souvenirs de vies antérieures Crédit : BNC

Dans un effort pour aider Ryan à se souvenir davantage, sa mère a commencé à emprunter des livres sur Hollywood à sa bibliothèque locale.

Le mystère de Ryan s’est approfondi lorsqu’il a choisi une image d’un des livres qu’elle a ramenés à la maison.

C’était du film de 1932, Night After Night, et montrait un groupe d’hommes, dont l’acteur George Raft.

Ryan a pointé du doigt l’homme à côté de George et a dit: “Hé maman, c’est George. Nous avons fait une photo ensemble. Et maman, ce gars-là, c’est moi. Je m’ai trouvé.”

Le pic des souvenirs de Ryan est venu quand il a eu quatre ans – mais ils ont continué pendant des années après.

Quand il avait cinq ans, il a dit à sa mère : “Maman, je crois que j’étais quelqu’un d’autre.”

Lorsqu’une équipe de documentaires a entendu parler du cas de Ryan, ils ont organisé une rencontre entre le jeune et la fille de Marty qui était encore en vie.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Ryan, qui avait six ans à l’époque, ne comprenait pas pourquoi la femme n’était plus une fille.

On lui a fait visiter à Los Angeles les lieux associés à Marty – et la fille de Marty a confirmé un nombre incroyable de réclamations.

“Le monde ne fonctionne tout simplement pas comme nous le pensons ou le supposons. Les cas que j’ai examinés ne relèvent pas d’une explication normale de la façon dont nous percevons le monde”, a déclaré le Dr Tucker.

Après avoir étudié des milliers de cas, il a découvert que les enfants révèlent leur vie passée à un très jeune âge – généralement à deux ou trois ans.

Il a dit que les souvenirs se manifestent comme des épisodes inhabituels de courants de conscience, des souvenirs et parfois comme des cauchemars intenses.

Un chapitre du livre du Dr Tucker, Return to Life, se concentre sur le cas de Ryan, qui se souvient apparemment de sa vie passée en tant que Marty.

Dans les mois qui ont suivi la réunion, le Dr Tucker a déclaré que Ryan était devenu plus calme et que les souvenirs de sa vie passée s’étaient estompés.