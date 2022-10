Je crois que je suis un horloger des années 1700 réincarné… pas seulement à cause de notre apparence

Un HOMME qui prétend être réincarné a décrit avec vivacité son ancienne vie de 18 anse horloger du siècle.

Chuck McMurray, de Chicago, insiste sur le fait qu’il a vécu une vie antérieure en tant que John Harrison, un commerçant anglais autodidacte qui a vécu entre 1693 et ​​1776.

Chuck McMurray affirme qu’il est une version réincarnée de l’horloger anglais John Harrison Crédit : Alamy

Chuck (à droite) dit que les comparaisons vont au-delà des similitudes faciales Crédit : Chuck McMurray

Chuck croyait que son voyage pour “découvrir son ancien moi” avait commencé lorsqu’il avait entrepris une série de séances de thérapie sur le thème de la “régression des vies antérieures”.

Selon les psychothérapeutes en exercice, le processus est généralement entrepris à la poursuite de souvenirs prétendument refoulés de vies antérieures.

Chuck affirme que les séances lui ont permis d’accéder aux souvenirs de la vie de son John.

Bien qu’il n’ait jamais voyagé en Angleterre lui-même, l’homme s’est souvenu de la demeure seigneuriale de John qui “lui rappelait la royauté britannique”.

Alors qu’il était capable de décrire les images et les sons de l’ère de la dynastie Stuart, y compris “entendre les sons des sabots des chevaux et les roues d’une voiture voyageant sur une route pavée de gravier ou de briques”.

Plus particulièrement, Chuck a décrit avoir été témoin de l’expérience de John en tant que garçon malade ou blessé qui a passé du temps dans un hôpital.

«Je me souviens d’avoir été un garçon malade ou blessé qui a passé du temps dans un hôpital. Je me suis souvenu des vêtements que je portais », a-t-il écrit sur un blog en ligne.

“Les vêtements étaient amples et ressemblaient à des pyjamas en coton et je me souviens d’avoir socialisé avec d’autres enfants, ainsi qu’avec les infirmières et les gardiens.

“Plus tard, j’ai appris que lorsque John Harrison était jeune, il est tombé malade de la variole et a été hospitalisé.

« On lui a donné une montre pour s’amuser dans son lit de malade. Les historiens ont écrit que c’est cette montre qui a conduit Harrison à une carrière dans la construction d’horloges.”

Parmi ses souvenirs étrangement spécifiques, Chuck a expliqué comment il pouvait non seulement se rappeler des souvenirs de son ancienne vie, mais aussi canaliser les émotions que John aurait ressenties à l’époque.

De manière effrayante, cela incluait même la propre mort de John, que Chuck pouvait décrire avec des détails saisissants.

“Je me suis vu me réveiller au milieu de la nuit à cause de douleurs à la poitrine et d’avoir du mal à respirer”, a-t-il déclaré.

“Je me suis souvenu avoir vu des étagères de petites horloges dans ma chambre cette nuit-là et j’ai senti que d’une manière ou d’une autre, je savais que mon temps était écoulé.

“Une horloge spéciale sur ma table de chevet était l’un de mes biens les plus précieux et je me souviens l’avoir réglée pour la dernière fois cette nuit-là.”

Depuis qu’il a commencé les “séances de thérapie” en 2016, Chuck affirme avoir fait des recherches approfondies sur John.

John était surtout connu comme l’homme qui a inventé le chronomètre de marine, un appareil très recherché pour résoudre le problème du calcul de la longitude en mer.

Sa solution a révolutionné la navigation et augmenté considérablement la sécurité des voyages maritimes à longue distance.

Chuck croit qu’il existe des correspondances entre sa vie et celle du célèbre horloger d’une manière qui va au-delà de la ressemblance physique.

“D’une certaine manière, je crois que j’étais autodidacte comme John Harrison l’était”, a-t-il écrit – citant sa propre vie en grandissant.

“J’ai toujours aimé la façon dont les moteurs fonctionnaient et je me suis réjoui du fait que je pouvais les rendre plus performants, un peu comme John Harrison l’a fait avec les horloges et son invention du chronomètre de marine.”

John était un commerçant autodidacte qui a vécu entre 1693 et ​​1776 Crédit : Alamy