Je crée des liens avec mes trois enfants d’une manière très inhabituelle, révèle Nadiya Hussain, gagnante de Bake Off

Nadiya Hussain, gagnante de BAKE Off, crée des liens avec ses trois enfants en se nettoyant les pieds.

L’animatrice de télévision et auteur, 37 ans, accepte leur offre de la même manière – même si elle déteste se faire dorloter.

Elle a déclaré à un podcast: “Chaque dimanche, je m’assieds avec un seau d’eau chaude et ils regardent la télé et nous discutons et je nettoie.

« J’aime faire les pieds de toute façon, donc c’est quelque chose que j’ai commencé il y a des années.

« Je peux toucher une partie de leur corps qui n’est en aucun cas envahissante, c’est juste leurs pieds.

“Et j’en prends soin, et j’hydrate et j’exfolie, et je les lime.

« Je les rends vraiment jolies.

“Même s’ils détestent parfois le contact physique, faire cela avec eux nous fait vraiment nous sentir plus proches – au point où ils sont, ‘Maman pouvons-nous faire vos pieds pour vous, parce que vous faites toujours nos pieds’.

“Je déteste que mes pieds soient faits mais je les laisse parce qu’ils veulent se connecter avec moi.”

Nadiya, qui a des fils Musa, 16 ans, et Dawud, 15 ans, et sa fille Maryam, 12 ans, avec son mari Abdal, a ajouté : « C’est incroyable de voir comment vous pouvez avoir un lien sans parler et cela peut être juste au toucher.

“C’est une grande partie de ma proximité avec eux.”